비 내리는 공원에서 시작된 생명 돌봄

큰사진보기 ▲20일 둥지상자를 다는 모습 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲협약식을 진행하는 모습 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲협약시과 기부금전달식 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

비가 내리는 10월 20일 오후 2시, 대전 남선공원에 사람들이 모였다. 우산을 쓰고 공원 나무를 살피는 이들의 손에는 새들이 살아갈 공간을 만들어 줄 둥지상자가 들려 있었다. 서비스탑 주식회사 임직원 20명과 대전환경운동연합 활동가들은 비 내리는 공원에서 둥지상자 직접 조립해 설치 했다. 날씨는 좋지 않았지만, 도시에서 살아가는 새들에게 보금자리를 마련하겠다는 마음은 같았다.이날 설치한 둥지상자는 모두 10개다. 본래 예정했던 플로깅과 바다의 시작 캠페인은 비 때문에 진행하지 못했지만, 참가자들은 야생조류가 살아갈 공간을 직접 마련하며 생물다양성 보전 활동에 힘을 보탰다.곤줄박이처럼 나무 구멍을 이용해 번식하는 일부 조류에게 적절한 둥지상자는 부족한 번식공간을 보완할 수 있다. 도시의 공원과 녹지가 새들의 서식처가 되려면 먹이를 구할 수 있는 환경과 안전한 번식공간도 함께 필요하다. 둥지상자를 설치만으로 곧바로 새들이 찾아오는 것은 아니다. 주변의 식생과 먹이 환경, 상자의 구조와 위치 등 여러 조건이 맞아야 한다. 설치 이후 실제로 새들이 이용하는지 관찰하고 번식 여부를 확인하는 과정이 중요한 이유다.공원에 둥지상자를 설치하는 일은 그렇게 끝나지 않는다. 상자 안에 생명이 깃들기를 기다리고, 그 변화를 관찰하는 일까지 이어져야 한다. 이날 참가자들이 함께한 것은 둥지상자를 다는 작업인 동시에, 도시의 자연을 사람만의 공간으로 바라보지 않겠다는 실천이었다. 20일 현장에서 시작한 생명 돌봄의 실천은 21일 업무협약식과 기부금 전달식을 통해 기업의 환경경영이라는 더 큰 방향으로 이어졌다.서비스탑 임직원들이 플리마켓을 통해 마련한 기부금 1076만 5500원을 전달했다. 전임직원들이 물품을 나누고 판매해 모은 금액을 환경보전 활동을 위해 기부했다는 점에서 의미가 있다. 일상 속 나눔을 환경을 위한 실천으로 연결한 것이다. 기업의 사회적 책임이 단순한 기부에 그치지 않고, 임직원의 자발적인 참여와 자원순환, 지역의 생태환경 보전으로 이어지는 순환구조의 가능성을 보여준 사례라고 판단한다.SK 텔레콤의 고객서비스 전문 자회사인 서비스탑은 대전환경운동연합과 협력해 생물다양성 보전과 자원순환 등 지역의 환경문제를 해결하기 위한 활동을 지속적으로 추진하기로 했다. 기업의 사회적 책임을 지역의 환경보전 활동과 연결하고, 임직원의 참여와 지속적인 현장 활동으로 구체화한다는 데 의미가 있다.기업의 사회적 책임은 기부나 사회공헌 행사에만 머물지 않는다. 기업이 환경에 미치는 영향을 줄이고, 지역사회가 직면한 환경문제를 함께 해결하며, 지속 가능한 사회를 만드는 데 기여하는 것도 중요한 책임이다.특히 환경경영은 기업 내부의 에너지와 자원 사용을 줄이는 노력과 함께 지역의 생태환경을 보전하는 활동으로 확장될 수 있다. 기업이 가진 자원과 임직원의 참여 역량에 환경단체의 현장 경험과 전문성이 더해지면, 지역의 환경문제를 구체적으로 살피고 지속적인 개선 활동을 추진할 수 있다.대전환경운동연합과 서비스탑의 협력도 이러한 방향에서 출발한다. 생물놀이터 만들기를 통해 도시의 야생생물이 살아갈 공간을 마련하고, '바다의 시작 프로젝트'를 통해 생활쓰레기가 빗물받이와 하천을 거쳐 바다로 이어질 수 있다는 사실을 알리며 쓰레기 발생을 줄이기 위한 실천을 이어간다.서비스탑은 둥지상자 설치에 참여하는 데 그치지 않고, 이후의 활동에도 관심을 이어가기로 했다. 서비스탑 이정민 대표는 "둥지상자를 입양한 만큼 내년에는 이번에 진행하지 못한 플로깅을 추진하고, 설치한 둥지상자의 번식 여부도 모니터링하겠다"고 밝혔다.이는 환경실천을 일회성 행사로 끝내지 않고 실제 변화를 확인하는 과정으로 이어가겠다는 약속이다. 둥지상자가 얼마나 설치됐는지만이 아니라 어떤 새들이 이용하는지 살피고, 쓰레기 문제 역시 청소 횟수에 그치지 않고 반복적으로 발생하는 원인과 관리 방안을 함께 살펴보는 것이 중요하다.ESG는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 함께 고려하는 경영 방식이다. 이 가운데 환경경영은 기업이 환경에 미치는 영향을 파악하고 줄이는 것에서 출발한다. 지역사회와 협력해 생태계를 보전하고 임직원이 환경문제 해결에 참여하는 활동도 그 실천의 한 부분이 될 수 있다.기업의 환경경영은 선언이나 홍보 문구만으로 완성되지 않는다. 현장에서 문제를 발견하고, 직접 실천하며, 그 결과를 확인하고 개선하는 과정이 쌓여야 한다. 서비스탑과 대전환경운동연합의 이번 협력이 생물다양성 보전과 자원순환을 위한 지속적인 활동으로 이어진다면, 둥지상자 10개를 설치한 작은 실천도 지역의 환경을 바꾸는 출발점이 될 수 있을 것이다. 생명을 위한 실천은 설치하는 순간이 아니라, 그 생명이 살아갈 수 있도록 꾸준히 살피는 데서 완성되기 때문이다.