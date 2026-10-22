"낯선 땅서 겨울 맞는 이주노동자들에게 따뜻한 위로 되길"

큰사진보기 ▲화섬식품노조 서울봉제인지회와 (사)패션봉제산업 상생협의회가 팔토시와 생활용품들을 제작해 11월 ‘2026 이주노동자 겨울옷·작업복 나눔 행사’가 열리는 울산에 20일 발송했다. ⓒ 화섬식품노조 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲화섬식품노조 서울봉제인지회와 (사)패션봉제산업 상생협의회 공동작업 참가자들. ⓒ 화섬식품노조 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2026 이주노동자 겨울옷·작업복 나눔 행사’ 웹 포스터. ⓒ 주최측 관련사진보기

큰사진보기 ▲화섬식품노조 서울봉제인지회 사회공헌 소모임 ‘지음’ 회원들은 지난 8월부터 꾸준히 모여 팔토시 2,000세트, 에코백 140개, 파우치 107개, 손수건 880개를 만들었다. ⓒ 화섬식품노조 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲화섬식품노조 서울봉제인지회 사회공헌 소모임 ‘지음’ 회원들은 지난 8월부터 꾸준히 모여 팔토시 2000세트, 에코백 140개, 파우치 107개, 손수건 880개를 만들었다. ⓒ 화섬식품노조 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲화섬식품노조 서울봉제인지회 사회공헌 소모임 ‘지음’ 회원들은 지난 8월부터 꾸준히 모여 팔토시 2000세트, 에코백 140개, 파우치 107개, 손수건 880개를 만들었다. ⓒ 화섬식품노조 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲화섬식품노조 서울봉제인지회 사회공헌 소모임 ‘지음’ 회원들은 지난 8월부터 꾸준히 모여 팔토시 2000세트, 에코백 140개, 파우치 107개, 손수건 880개를 만들었다. ⓒ 화섬식품노조 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲(사)패션봉제산업 상생협의회 구성원들이 18일 중구 신당동 본가먼트 사업장에서 공동작업하는 모습. 협의회에서는 팔토시 1500세트를 제작했다. ⓒ 화섬식품노조 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲(사)패션봉제산업 상생협의회 구성원들이 18일 중구 신당동 본가먼트 사업장에서 공동작업하는 모습. 협의회에서는 팔토시 1500세트를 제작했다. ⓒ 화섬식품노조 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 송고했습니다. 글쓴이는 화섬식품노조 교육선전국장입니다.

봉제인들이 이주노동자들에게 따뜻한 겨울과 안전한 일터를 선물하기 위한 재능기부에 나섰다.오는 11월 15일 울산에서는 '2026 이주노동자 겨울옷·작업복 나눔 행사'가 열린다. 이 행사를 위해 화섬식품노조 서울봉제인지회와 (사)패션봉제산업 상생협의회는 팔토시와 생활용품들을 제작해 20일 발송했다.지회와 협의회 구성원들은 지난 8월부터 작업을 진행했다. 지회 사회공헌 소모임 '지음' 회원들은 매월 꾸준히 모여 팔토시 2,000세트, 에코백 140개, 파우치 107개, 손수건 880개를 만들었다.지회의 팔토시 제작에는 이번 나눔의 취지에 공감한 지역 봉제업체 다올패션도 한 손 거들어 의미를 더했다. 지회 구성원들은 지난 18일 마지막 작업과 포장 등 공동작업을 서울 중구 신당동에 위치한 조합원 사업장 모니카에서 진행했다.협의회 구성원들도 같은 날 중구 신당동 본가먼트 사업장에서 공동작업을 진행했다. 협의회에서는 팔토시 1500세트를 제작했다. 협의회는 지회에서 준비한 물품과 합쳐서 20일 화물 배송으로 울산 행사장으로 보내면서, 봉제인으로서 공동으로 진행한 나눔의 마지막 과정을 책임졌다.서영미 화섬식품노조 서울봉제인지회 사무장은 "우리가 가진 옷을 만드는 손길이 누군가의 일상을 보듬는 손길로 이어진 것 같아 기쁘다"며 "낯선 땅에서 일하며 쉽지 않은 겨울을 맞이하는 이주노동자들에게 이번 나눔이 따뜻한 위로가 되길 바란다"고 전했다.지회는 "봉제인들의 기술과 정성을 사회적 나눔으로 연결했다는 점에서 의미가 크다"며 "원단을 제공하고, 재단과 봉제 작업에 참여하며, 완성된 물품을 포장하고, 그를 운반하는 과정까지 여러 조합원과 관계자들이 힘을 보탰다"라고 덧붙였다.지회는 "이번 나눔은 봉제인들이 가진 기술이 사회에 기여할 수 있는 소중한 자산임을 보여준다"며 "서로 다른 자리에서 일하는 사람들이 한뜻으로 힘을 모을 때, 더 큰 나눔을 만들어 낼 수 있다는 사실을 확인할 수 있는 기회"라고도 말했다.'2026 이주노동자 겨울옷·작업복 나눔 행사'는 11월 15일 울산 북구 오토밸리복지센터에서 진행되며, 겨울옷 기증을 희망하는 시민은 11월 13일까지 물품을 전달하면 된다.화섬식품노조(전국화학섬유식품산업노동조합)는 민주노총 소속으로 석유화학, 섬유, 식품업을 비롯해 의약품, 폐기물 처리, 가스, ICT(정보통신기술), 게임, 광물, 문화예술 등 다양한 업종에 종사하는 5만여 조합원으로 구성되어 활동하고 있다.