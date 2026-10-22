생산 현장에서 일하며 쓴 글, 책으로 엮었습니다

큰사진보기 ▲<그래도 삶은 다시 피어난다> 표지 ⓒ BOOKK 관련사진보기

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생산 현장에서 일하는 내게 하루는 해야 할 일로 채워진다. 정해진 시간에 출근해 맡은 공정을살피고, 다음 사람에게 일을 넘긴다. 일을 마치고 나면 몸에는 피로가 남는다. 그런데 작업 일지에는 적히지 않는 것들이 있다. 동료와 주고받은 짧은 말, 가까운 사람에게 끝내 전하지 못한 마음, 문득 떠오르는 오래전 기억 같은 것들.나는 생산 현장에서 일하며 그림을 그리고 글을 쓰는 최영희다. 작업일지 바깥에 남은 그 조각들을 모아 최근 수필집 <그래도 삶은 다시 피어난다>(2026년 10월 19일 출간)를 펴냈다. 책 한 권이 나오기까지 있었던 일을 적어 보려 한다.그림은 오래전부터 내 삶의 한 귀퉁이를 차지해 왔다. 색을 고르고 화면을 채우다 보면 말로는 잘 설명되지 않는 마음이 눈앞에 드러났다. 같은 풍경이라도 옆에 어떤 색을 두느냐에 따라 전혀 다르게 보였다. 글을 쓰면서도 비슷한 경험을 했다. 지난 일을 문장으로 옮기다 보면 그때는 몰랐던 사람의 마음이 뒤늦게 보였다.그때 그 사람은 왜 그런 말을 했을까. 나는 왜 그 말이 그토록 오래 서운했을까. 내가 아무렇지 않게 지나친 하루를 누군가는 얼마나 애써 버텼을까. 쓰는 동안 이런 물음 앞에서 자주 손이 멈췄다.일터에서 겪은 일들도 글의 바탕이 됐다. 여럿이 함께 움직이는 현장에서는 내 일이 끝나는 자리에서 다음 삶의 일이 시작된다. 누군가 한 번 더 확인해 주면 다른 사람의 수고가 줄고, 짧은 말 한마디에 그날 분위기가 달라지기도 한다. 오래 같이 일했다고 서로의 사정을 다 아는 건 아니다. 그래도 같은 자리를 지키며 사는 사람들에게 자꾸 눈이 간다.퇴근하고 집에 오면 또 다른 생활이 기다린다. 가족 사이에 생기는 작은 마음의 틈, 늘 곁에 있어서 오히려 자세히 들여다보지 못한 얼굴들. 그리고 좋아하는 일을 놓고 싶지 않은 내 마음도 있다. 책에는 그런 생활에서 길어 올린 이야기를 담았다.막상 책으로 묶으려니 원고를 쓰는 것과는 전혀 다른 일이었다. 글을 모아 놓는다고 저절로 책이 되지는 않았다. 글의 순서를 다시 짜고, 제목을 다듬고, 쪽을 정리해야 했다. 표지와 책등에 들어갈 글씨 크기를 고민하다 다시 본문으로 돌아가기를 몇 번이나 했다.쪽 번호 하나 때문에 한참을 붙잡혀있던 적도 있다. 다른 쪽에서는 멀쩡히 보이는 숫자가 유독 한 쪽에서만 나타나지 않았다. 문장을 고치는 일과는 결이 다른 어려움이었다. 책을 만드는 과정 곳곳에 생각지도 못한 공부 거리가 숨어 있었다.처음 해 보는 일 앞에서 나는 익숙한 일터에서와는 딴사람이 됐다. 어디를 눌러야 할지 망설였고, 괜히 잘못 건드리는 건 아닐지 걱정했다. 그래도 하나씩 확인하며 다시 해 봤다. 그렇게 작은 문제를 풀어 가는 사이 책도 조금씩 꼴을 갖춰 갔다.제목을 <그래도 삶은 다시 피어난다>로 정하고, 표지에 얹힌 글씨를 몇 번이고 들여다봤다. 어려운 시간은 다 지나갔다는 뜻은 아니다. 나는 여전히 출근해야 하고, 피곤한 날도 있고, 마음대로 풀리지 않는 관계도 있다. 그런 생활 속에서도 그림 그리고 글 쓰는 시간을 조금씩 이어 가고 싶다는 마음을 담았다.출간 소식을 알리는 일도 낯설었다. 쓰는 동안에는 문장하고만 마주하면 됐는데, 책이 나오고 나니 누군가에게 읽어 달라고 말을 꺼내야 했다. 내 이야기가 다른 사람에게 가 닿을 수 있을지 조심스러웠다. 한편으로는 혼자 품고 있던 글이 이제 누군가의 하루 곁에 놓일 수도 있다는 생각에 설레기도 했다.거창한 성공 이야기를 하려고 쓴 책은 아니다. 일하고 가족을 챙기느라 자기 마음은 늘 뒤로 미뤄 온 사람이 잠깐이라도 자기 시간을 돌아볼 수 있다면 좋겠다. 읽다가 어느 대목에서 자기 기억을 꺼내 보거나, 한동안 잊고 지낸 얼굴 하나를 다시 마주하게 된다면 더 바랄 게 없겠다.책을 냈다고 내일이 크게 달라지지는 않는다. 나는 내일도 일터에 나가고, 맡은 일을 마치면 집으로 돌아올 것이다. 다만 하루를 바라보는 마음이 조금 달라졌다. 무심코 흘려보냈을 순간에도 한 번 더 머물게 된다. 아직 쓰지 않은 이야기가 거기 있을지도 모르니까.다시 그림 앞에, 빈 원고 앞에 앉으려 한다. 한 권을 끝낸 자리에 다음 이야기를 놓아두고 싶다. 오늘을 살아낸 이 손으로 무엇을 더 그리고 어떤 문장을 쓸 수 있을지, 천천히 찾아볼 생각이다.