김여정 "이달 중 전 국경선에서 대남 확성기 가동"... 한국군에 무력 대응 위협

큰사진보기 ▲박정천 북한 국방성 고문이 지난 20일 남부국경 요새화 공사 현장의 주요 지점들을 리일환 노동당 비서와 김여정 당 부장, 인민군 총참모부 주요 지휘관들과 함께 시찰했다고 조선중앙통신이 21일 보도했다. 2026.10.21 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] nkphoto@yna.co.kr/2026-10-21 15:34:35/ ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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북한 김여정 노동당 중앙위원회 총무부장이 이달 중 군사분계선(MDL) 일대 전역에서 대남 심리전 확성기를 가동하겠다고 예고했다. 북한군의 MDL 침범에 대응하는 한국군의 경고방송과 경고사격을 비난하면서 실제 피해가 발생할 경우 무력으로 대응하겠다고 위협했다.김 부장은 21일 오후 관영 <조선중앙통신>을 통해 발표한 담화에서 "우리의 전술적사냥조들은 새로운 진지들을 차지하고있으며 10월중으로 대한국심리전확성기들이 전 국경선에서 가동상태에 들어가게 될것"이라고 밝혔다.그는 대남 확성기 가동에 대해 "이것은 가장 정당한 조치이며 적합한 대응으로 된다"고 주장했다.앞서 김 부장은 지난 19일 담화에서 한국군의 경고사격에 반발하며 MDL 일대에 전술적 타격수단을 증강 배치하고 대남 확성기 방송을 재개하는 방안을 검토하고 있다고 밝힌 바 있다. 이틀 만에 확성기 가동 시점을 이달 중으로 구체화한 것이다.김 부장은 이날 박정천 국방성 고문과 함께 MDL 일대의 이른바 '국경 요새화' 공사 현장을 시찰한 사실도 확인했다.그는 "나는 오늘 박정천원수와 국경에 다녀왔다"면서 "조선중앙통신은 보도기사를 발표하면서 날자를 오기하였다"고 밝혔다.앞서 조선중앙통신은 박 고문과 김 부장 등이 20일 국경 요새화 공사 현장을 시찰했다고 보도했으나, 김 부장은 "나는 전날이 아닌 바로 오늘 21일 새벽에 국경의 여러곳을 다녀왔다"고 정정했다.김 부장은 현장 시찰 결과에 대해 "국경은 분명히 가로막혀있었고 점점 더 요새화되여가고있다"고 말했다.이어 김정은 국무위원장이 한국과의 경계선을 영원히 넘지 못할 영구적인 선으로 만들어야 한다고 강조했다면서 "국경이 영구화되면 이 지역에서의 군사적충돌위험성은 의심할바없이 해소될것"이라고 주장했다.이는 북한이 2024년부터 추진해 온 남북 간 물리적 차단과 국경 요새화 작업을 계속하겠다는 입장을 재확인한 것이다.김 부장은 이날도 한국군이 최소 두 곳에서 북한군을 상대로 경고방송과 경고사격을 실시했다고 주장했다.그는 "무장괴한들은 오늘도 적어도 두곳에서 확성기경고도발방송과 경고사격을 가하며 갈개였다(설쳐댔다)"고 비난했다.그러면서 "우리가 만약 오늘과 같은 경우 적을 향해 마주 경고사격을 한다고 치자. 국경의 정세는 상상할수없이 악화될것"이라며 북한군이 대응사격을 자제하고 있다는 주장을 폈다.하지만 한국군의 경고사격이 실제 피해로 이어질 경우에는 강력하게 대응하겠다고 위협했다.김 부장은 "적의 경고사격도발이 경고성을 넘어 실제적인 우리의 령토안전, 장병들의 신변안전에 위해를 끼치는 결과를 낳게 된다면 우리 국경장병들은 리성을 잃은 무장깡패들을 사정없이 처치할것"이라고 밝혔다.앞서 <조선중앙통신>이 보도한 현장 시찰 기사에서도 박정천 고문은 한국군이 북한군의 안전을 실제로 위협할 경우 즉시 반격하라고 지시했다. 김 부장은 당시 새로운 화력부대가 사격진지를 차지했다는 사실을 한국군에 알릴 필요가 있다고 강조했다.북한이 언급한 '전술적사냥조'의 구체적인 편성과 무장, 배치 지역은 확인되지 않았다. 다만 새로운 화력부대의 진지 배치에 이어 대남 확성기 가동까지 예고하면서 MDL 일대에서 군사적 대응 수위를 높이겠다는 뜻을 드러낸 것으로 풀이된다.한편 한국군은 북한군의 MDL 침범에 대한 경고방송과 경고사격은 정전협정에 따른 정당한 방어적 조치라는 입장이다.진영승 합참의장(공군 대장)은 전날인 20일 중부전선 육군 5군단을 방문해 북한군의 MDL 침범과 지뢰 매설 등을 정전협정 위반으로 규정하고, 북한이 추가 도발을 감행하면 단호하게 대응하라고 지시했다.지난 9월 21일에는 DMZ에서 북한군이 매설한 것으로 군 당국이 판단한 지뢰가 폭발해 한국군 장병 3명이 중상을 입었다. 북한은 이 사건에 대한 책임을 부인하고 있다.남북이 MDL 일대에서 군사적 대응을 경고하는 가운데 북한이 대남 확성기 방송까지 재개할 경우 접경지역의 긴장은 더욱 높아질 것으로 보인다.