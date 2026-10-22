차원이 다른 보수화... 극우기독교에 잠식된 브라질 대선

큰사진보기 ▲브라질 룰라 다 시우바 현 대통령(오른쪽)과 플라비우 보우소나루 상원의원브라질 대선 결선투표를 앞두고 룰라 다 시우바 현 대통령과 플라비우 보우소나루 상원의원이 TV토론을 하는 장면 ⓒ 방송화면 관련사진보기

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큰사진보기 ▲브라질 하나님의 성회 예배모습브라질의 극우기독교 지도자 실라스 말라파이아 목사가 자신이 이끄는 '그리스도 안에서 승리하는 하나님의 성회'(ADVEC)' 에서 설교하는 모습 ⓒ ADVEC 유튜브 관련사진보기

오는 25일 결선투표를 앞둔 2026년 브라질 대선은 룰라 다 시우바 현 대통령과 플라비우 보우소나루 상원의원의 양자 대결을 넘어, 브라질 사회 전반을 집어삼킨 극우기독교 세력의 정치적 팽창이 어디까지 이르렀는지를 가늠하는 중대한 시험대다.지난 4일 치러진 1차 투표 결과, 플라비우 후보는 47.03%, 룰라 대통령은 45.16%의 득표율을 기록하며 브라질 사회의 깊은 정치적 양극화와 극우 진영의 저력을 다시 한번 확인해주었다. 자이르 보우소나루 전 대통령이 2022년 대선 패배 직후 불거진 폭동 및 쿠데타 모의 사건으로 유죄 판결을 받아 2030년까지 피선거권을 완전히 박탈당한 최악의 정치적 위기 상황임에도 불구하고, 그의 장남인 플라비우가 곧바로 강력한 대권 주자로 부상하여 정권 탈환을 목전에 둘 수 있었던 배경에는 전통적인 정당 조직이나 군부를 훨씬 뛰어넘는 거대한 '복음주의 교회 네트워크'가 존재한다.대선과 함께 치러진 상·하원 총선 결과와 브라질의 정당 지형 역시 이러한 우경화 흐름을 뚜렷이 방증한다. 브라질 정계는 전통적으로 좌파의 상징인 노동자당(PT)과 보우소나루계 극우 정당인 자유당(PL)이 양극단을 형성하고, 그 사이에 이념보다 실익과 지역 기반에 따라 움직이는 기회주의적 중도우파 연합체인 '센트랑(Centrão, 중도파 블록)' 정당들이 포진해 의회 과반을 좌우하는 파편화된 다당제 구조를 띠고 있다. 이번 총선에서도 보우소나루의 자유당(PL)과 센트랑 계열 보수 정당들이 대거 약진하며 연방 의회의 과반 권력을 공고히 장악했다. 이러한 보수 우위 구도는 대통령 후보 결선투표 결과와 무관하게 차기 정부의 국정 운영을 강력히 규정하는 핵심 조건이 되었다.오늘날 브라질의 복음주의 개신교는 단순한 종교 집단에 머물지 않고 입법, 행정, 사법 등 국가 제도의 전방위에 걸쳐 조직적인 통제력을 행사하는 막강한 정치 블록으로 진화했다. 수만 명의 신도를 수용할 수 있는 초대형 교회(Megachurch)들을 중심으로, 전국 단위의 지상파 방송망과 케이블 채널, 유튜브와 왓츠앱을 아우르는 소셜 미디어 생태계, 그리고 연방 의회 내의 초당적 의원단이 유기적으로 결합하여 거대한 여론 형성 카르텔을 구축한 상태다.특히 보수적인 대형교회 지도자들은 낙태 반대, 성소수자 권리 제한, 공교육 내 성평등 교육 폐지, 전통적 가부장 가족 제도의 절대적 수호 등을 최우선 의제로 삼아 국가의 공적 담론을 선점하고 있다. 따라서 이번 대선은 단지 특정 후보에 대한 종교인들의 표 쏠림 현상을 넘어, 고도로 조직화된 종교 권력이 세속 민주주의의 헌정 질서와 국가의 공공 정책 수립 과정을 어느 수준까지 종속시킬 수 있는가에 대한 중대한 질문을 던진다.전통적으로 세계 최대의 가톨릭 국가로 분류되었던 브라질의 종교 지형은 지난 수십 년에 걸쳐 근본적인 재편 과정을 겪었다. 이러한 변화의 역사적 출발점은 19세기 후반부터 진출하기 시작한 미국 개신교 선교사들의 활동이었다. 초기 장로교와 침례교 등의 정착을 거쳐, 20세기 초반 미국에서 태동한 오순절 운동(Pentecostalism)이 유입되면서 양상은 급변했다. 1911년 브라질 북부에 '하나님의 성회(Assembleia de Deus)'를 최초로 설립한 선교사들은 미국에서 오순절 성령 운동을 깊이 체화한 인물들이었다. 이들이 전파한 신앙은 단순한 해외 교단의 지점 확장이 아니었으며, 브라질 특유의 문화적 토양 및 극심한 계급적 단절과 결합하여 대중 동원형 종교 형태로 현지화되는 역동적 과정을 거쳤다.한국 순복음교회가 그렇듯 브라질에서 오순절 교회의 폭발적인 성장을 촉진한 핵심 동력은 급격한 산업화에 따른 이농 현상과 도시화, 그리고 국가가 방치한 사회적 불평등이었다. 국가의 복지 행정과 공적 치안 서비스가 붕괴된 대도시 외곽의 빈민가(파벨라)에서 교회는 단순한 예배당을 넘어 생존을 위한 대안 공동체이자 준국가 기구로 군림했다. 기적적 치유와 악마 축출을 내세운 감정적인 예배 형식, 신도들 사이의 끈끈한 상호부조망은 소외된 대중을 포섭했다.여기에 더해 '깊은 신앙심으로 헌금을 충실히 바치면 현세에서 물질적인 축복과 경제적 성공을 누릴 수 있다'는 미국식 '번영신학(Prosperity Theology)'이 신자유주의적 환경과 맞물려 급속히 확산되었다. 불안정한 비공식 노동과 만성적인 생계 압박에 시달리던 사람들에게 번영신학이 약속하는 계층 상승의 서사는 그 어떤 좌파 정당의 공약보다 즉각적이고 매혹적인 구원론으로 작동했다.이러한 지각변동은 국가 공식 통계표를 통해 수치로 확연히 입증된다. 브라질 국립통계청(IBGE)이 발표한 2022년 인구조사 결과에 따르면, 전체 인구 중 가톨릭 신자의 비중은 2010년 65.1%에서 56.7%로 눈에 띄게 하락했다. 반면 복음주의 개신교 신자의 비중은 같은 기간 21.6%에서 26.9%로 상승하여 그 수가 약 4800만 명에 육박하게 되었다. 불과 수십 년 사이에 과거의 종교적 소수자가 선거의 승패를 결정짓는 핵심 캐스팅보트를 넘어, 국가 정책의 방향타를 쥐고 흔드는 최대 정치 세력으로 부상한 것이다.이들 진영의 본격적인 정치 세력화는 군사독재 체제에서 민주주의로 이행하던 1980년대 엘리트 목회자들의 치밀한 기획 아래 진행되었다. "형제는 형제에게 투표한다"는 슬로건 아래 교인들을 결집한 대형 교단들은 2003년 연방 의회 내에 '복음주의 의원전선(Frente Parlamentar Evangélica)'이라는 초당파적 권력 기구를 출범시켰다. 이들은 자유당(PL)뿐 아니라 센트랑의 주요 정당들에 넓게 포진해 있으며, 연방 하원 전체 의석의 약 3분의 1을 차지하고 있다. 이 거대 의원단은 소속 정당의 이념이나 정파적 노선이 다르더라도 낙태, 동성애, 가족 제도 관련 법안이 상정될 때면 일사불란하게 단일대오를 형성해 입법 과정에 막강한 거부권을 행사한다. 개인의 종교적 신념이 철저히 조직된 투표용지로, 그리고 구체적인 입법 권력으로 치환된 것이다.이 거대한 권력을 지탱하는 가장 결정적인 수단은 바로 미디어의 장악이다. 브라질 극우기독교 지도자들은 미국 목사들의 미디어 활용을 모방해 1980년대부터 라디오 방송국을 대거 매입했고, 1990년대에는 대형 지상파 텔레비전 네트워크를 인수하며 대중적 영향력을 확장했다. 빌리 그레함같은 저명한 미국 TV 전도자들의 대중 설득 기법과 정교한 미디어 자본주의를 완벽히 체화한 이들은, 스마트폰 시대를 맞아 유튜브와 왓츠앱을 장악했다. 매주 수천만 명에게 도달하는 이들의 설교 방송과 메시지는 단순한 종교적 가르침을 넘어, 특정 보수 정치 의제를 프레이밍하고 좌파 정적을 '악마화'하는 강력한 정치 프로파간다 도구로 기능한다.이 과정에서 메가처치의 목회자들은 단순한 영적 지도자를 넘어 수백만 표를 쥐락펴락하는 '킹메이커'로 군림하게 되었다. '하나님의 왕국 보편교회(IURD)'의 설립자이자 포브스 선정 억만장자인 에지르 마세두 주교와 '그리스도 안에서 승리하는 하나님의 성회'(ADVEC)' 실라스 말라파이아 목사가 대표적인 인물이다. 이들은 거대한 예배당과 방송 매체를 통해 보수적 가치를 역설하며 자이르 보우소나루의 든든한 권력 기반이 되었다. 범죄에 대한 강경 대응, 반공주의, 가부장적 권위의 복원이라는 의제가 성경적 교리와 결합하면서, 보우소나루의 극우적 정치는 일종의 '영적 전쟁(Spiritual Warfare)'으로 포장되었다.미국의 기독교 우파 정치 운동과의 구조적, 이념적 유사성도 매우 뚜렷하다. 1970년대 후반 미국에서 '도덕적 다수파(Moral Majority)' 운동이 공화당의 핵심 지지 기반으로 결합했던 것처럼, 브라질의 보수 복음주의 지도자들 역시 동일한 문화 전쟁 의제를 수입하여 브라질 사회에 적용했다. 도널드 트럼프와 자이르 보우소나루 사이의 끈끈한 정치적 친화성은 양국의 종교적 보수주의와 배타적 민족주의를 잇는 통로가 되었다. 다만 브라질의 상황은 단순한 미국의 하부 조직이 아니며, 고질적인 계층 갈등과 심각한 치안 불안에 대한 대중의 분노가 교회의 치밀한 조직망과 만나 더욱 공격적이고 파괴적인 독자적 흐름을 구축했다.자이르 보우소나루가 내건 "모든 것 위에 브라질, 모든 사람 위에 하나님"이라는 구호는 극우 민족주의와 기독교 근본주의의 전략적 동맹을 가장 잘 압축한 선언이었다. 보수 교계 지도자들은 보우소나루 정권을 통해 사법부와 내각에 교계 인사를 진출시켰고, 보우소나루는 기존 정당 조직망이 닿지 않는 전국 단위의 촘촘한 풀뿌리 네트워크를 확보했다. 특히 독실한 오순절교회 신자인 부인 미셸 보우소나루는 여성 신자들을 결집하는 영적 연결고리 역할을 성공적으로 수행했다. 정치 권력과 종교 권력이 상호보완적인 공생 체제를 확립한 것이다.이러한 견고한 카르텔은 자이르의 아들 플라비우 보우소나루가 나선 2026년 대선 결선투표 국면에서도 완벽히 재가동되고 있다. 브라질 최대 교단인 하나님의 성회의 주요 분파 지도자 조제 웰링턴 코스타와 사무엘 페헤이라 총회장은 일찌감치 플라비우에 대한 공식적인 지지를 선언하며 신도들의 결집을 독려했다. 플라비우 역시 공식 유세 과정에서 대형 교회 강단에 올라 찬양과 기도를 인도하며 종교적 계승자로서의 정체성을 굳혔다. 유력 여론조사기관 다타폴랴(Datafolha)가 10월 중순 실시한 조사에 따르면, 복음주의 개신교 유권자의 62%가 플라비우를 지지하여 룰라(29%)를 더블 스코어로 압도한 반면, 가톨릭 유권자 사이에서는 룰라가 우위를 점해 종교가 표심을 가르는 결정적 변수로 작동하고 있음을 보여준다.특히 이번 선거에서 논란의 중심에 선 것은 플라비우 진영이 제안한 '번영부(Ministério da Prosperidade)' 신설 공약이다. 직업 훈련과 빈곤층 복지 정책을 통합 관장하겠다는 명분으로 제시된 이 부처의 명칭은 오순절 교회의 핵심 교리인 번영신학을 그대로 차용한 것이다. 이는 종교적 교리를 국가 행정 조직의 공식 명칭과 세속적 복지 예산으로 제도화하여 정교분리의 헌법적 원칙을 우회하려는 상징적인 시도이며, 공공 정책의 영역이 특정 교단의 신학적 프레임워크 아래 종속될 수 있다는 심각한 우려를 낳고 있다.물론 복음주의 내부에서도 보편교회(IURD)가 선거 국면의 유불리를 계산하며 공식적으로는 중립적인 태도를 취하고 일부 소수 진보 성향 목회자들의 산발적인 문제 제기가 관찰되기는 하지만, 이는 이미 극우 정치와 일체화된 주류 오순절 교단들의 압도적인 권력 지향성과 거대한 결집력에 비추어 볼 때 지극히 형식적이거나 미미한 수준의 균열에 불과하다. 복음주의 진영 전반의 실질적인 무게중심은 이미 보우소나루 일가와 극우적 국가 개조 프로젝트를 전폭적으로 뒷받침하는 방향으로 완전히 굳어져 있다.페트라 코스타 감독의 다큐멘터리 <열대의 묵시록(Apocalypse in the Tropics)>은 이러한 종교와 정치의 결합이 민주주의 시스템에 가하는 구조적 균열을 생생하게 고발한다. 보우소나루, 그리고 배후의 실세인 실라스 말라파이아 목사의 행보를 추적한 이 작품은, 종교가 개인의 영혼 구원을 넘어서 세속의 국가 권력을 좌지우지하려 할 때 헌정 질서가 마주하는 심각한 위기를 직시하게 만든다.이러한 흐름은 라틴아메리카 전체의 정치적 무게중심 이동과도 맞닿아 있다. 아르헨티나의 하비에르 밀레이 대통령 당선이나 칠레의 호세 안토니오 카스트의 약진 등 남미 대륙 전반에 보수화의 바람이 불고 있으나, 브라질의 사례는 차원이 다르다. 남미 다른 국가의 우경화가 신자유주의 경제나 기성 정치에 대한 불만에 기댄 측면이 크다면, 브라질은 풀뿌리 신자 수천만 명과 거대 미디어를 손에 쥔 '기독교 근본주의 조직망'이 극우 세력의 핵심 기틀을 지탱하고 있기 때문이다.이번 대선에서 결과적으로 누가 승리하든, 복음주의 기반의 극우 종교정치 세력은 이미 브라질 사회의 가장 강력하고 구조적인 상수로 자리 잡았다. 총선을 통해 확인된 보수 우위의 다당제 의회 구도와 막강한 자본력을 바탕으로 한 자체 미디어 제국, 그리고 빈민지역 파벨라 구석구석까지 침투한 풀뿌리 점조직을 보유한 이들은 특정 정권의 당락과 무관하게 브라질의 입법과 공공 정책 방향을 좌우할 수 있는 실질적인 거부권을 쥐고 있다.종교적 신념이 민주적 토론의 과정을 압도하고 특정 세력에 대한 지지가 신앙의 의무처럼 강요되는 순간 민주주의의 토대는 허물어진다. 극우기독교에 잠식당한 브라질 대선의 풍경은, 정치와 종교의 건강한 분리라는 근대적 합의가 무너질 때 대의 민주주의가 얼마나 쉽게 극단적인 정치와 권력화된 신앙의 포로로 전락할 수 있는지를 보수기독교가 득세하고 있는 한국사회에도 경종이 되고 있다.