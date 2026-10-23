프랑스 고등학생들이 거리로 나온 진짜 이유

큰사진보기 ▲8일(현지시간) 프랑스 파리에서 학교 예산 부족에 반대하는 시위가 벌어지는 가운데 한 시민이 프랑스 국기를 들고 있다. ⓒ AP 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 6월 23일(현지시간) 토마 피케티 파리경제대 교수가 블로그에 올린 '새로운 발전 모델을 위한 국민투표' ⓒ 토마 피케티 관련사진보기

덧붙이는 글 | 프랑스 파리경제대학에서 경제학 박사과정을 하고 있습니다. 세계불평등연구소에서 연구원 생활을 하고 있고, 미국 메사추세츠공과대학에서 박사과정 방문 연구원 생활을 했습니다.

프랑스 파리에 산지 어느덧 6년이라는 세월이 지났다. 그동안 한국 언론에 보도되는 프랑스 소식을 간간이 접하곤 했지만, 요즈음처럼 많이 접했던 적이 있었을까. 9월 18일 파리 근교 크레테이에서 시작된 고등학생들의 시위가 어느덧 한 달째에 접어들고 있다.시위 시작 후 6000여 명 넘게 체포됐고 그 가운데 85퍼센트가 18세 미만 청소년이라고 한다. 한국 언론은 주로 시위대 속 전문 약탈범들의 소행을 다룰 뿐 고등학생들이 왜 거리로 나오게 되었는지에 대한 설명은 충분하게 제공하지 못하는 것 같아, 프랑스 고등학생 시위의 동기와 배경 그리고 해결책에 대해 소개하고자 한다.우선, 시위에 참가한 프랑스 고등학생들의 요구는 무엇인가. 학교에 선생님이 부족하니 선생님을 달라는 것이다. 학생들의 불만은 실제 데이터를 통해서도 확인할 수 있다. 올해 새 학기에만 공립학교 교사 자리 3256개가 줄었고, 내년도 예산안에 따르면 정규 교사 자리 1588개가 추가로 사라질 예정이다.그렇다면 프랑스 정부는 왜 이렇게 교사 숫자를 줄이는 것일까? 표면적인 이유는 학령인구 감소지만, 실상은 정부의 재정 상태가 좋지 않기 때문이다. 실제로 프랑스의 공공부문 부채는 올해 6월 말 기준 3조 5955억 유로(5357조 3310억 원)이고, 이는 국내총생산(GDP)의 119퍼센트에 해당하며, 1945년 이후 가장 높은 수치이다. 특히 올해 프랑스의 국채 이자는 790억 유로(117조 7108억 원) 수준으로 교육부의 한 해 예산보다 많다.결국, 반발이 거센 노조나 연금수급자들에 비해 학생들은 투표권도 없고 정치적인 영향력이 제한적이니, 그들이 주로 피해를 보는 교육 부문의 공공 지출을 줄인 셈이다. 고등학생들을 거리로 내몬 주된 동기가 바로 여기에 있다.프랑스 정부의 재정 상태가 나빠진 원인으로 코로나19와 러·우전쟁으로 인한 에너지 위기 등 여러 가지를 꼽을 수 있겠지만, 보다 근본적인 원인은 마크롱 정부 초기 시행된 조세 및 사회보험료 삭감에 있다. 마크롱 정부 경제부 장관을 지낸 브뤼노 르메르는 2018년부터 2022년까지 세금과 사회보험료를 무려 500억 유로(74조 5005억 원)를 줄였다고 밝혔다.물론 정부의 운영 철학에 따라 세금과 사회보험료를 줄일 수는 있겠으나, 문제는 재원이 감소했음에도 불구하고 씀씀이를 줄이지 않았다는 것이다. 프랑스 정부는 자연스레 그 빈자리를 국가부채로 메웠으며, 프랑스경기연구소(OFCE)는 2016년부터 2023년까지 늘어난 빚 가운데 3분의 1에서 절반이 마크롱 정부의 부유세 폐지를 비롯한 감세 조치에 의한 결과라고 지적한 바 있다.프랑스 정부에 돈이 없으니 교육 부문 지출을 줄이는 것은 합리적인 해결책일까? <21세기 자본>의 저자로 유명한 토마 피케티 파리경제대 교수는 작금의 프랑스 경제는 사실 역사상 가장 부유한 상황이고 국가재정위기는 정부 정책 결정의 결과이니 이는 합리적인 해결책이 아님을 강조한다.피케티 교수에 따르면 프랑스의 국가부채는 1970년부터 현재까지 GDP의 20퍼센트부터 120퍼센트로 늘었으나, 같은 기간 민간의 부는 GDP의 300퍼센트에서 600퍼센트로 불어났다. 공공부문과 민간부문의 순자산을 합산한 프랑스의 국부는 액수로도 그렇고 GDP와 견주어도 역사상 이렇게 많았던 적이 없었다. 문제는 그 부가 고르게 나뉘지 않고 있다는 데에 있는 것이다.피케티 교수는 교육부문의 지출을 줄이는 방법 대신 보다 근본적인 해결책이 필요함을 역설하며, 과거 프랑스 사례에서 교훈을 찾아야 한다고 강조한다. 실제로 역사상 가장 큰 규모의 국가부채가 있었던 1945년, 국가부채위기를 타계하기 위해 프랑스 정부는 국민연대세를 실시했고, 가난한 프랑스 정부를 재정위기에서 구할 수 있었다.그 당시 국가부채는 지금보다 높은 GDP의 200퍼센트 수준이었는데, 민간부문이 부유한 현재와 달리 당시에는 세계대전의 여파로 민간 자산 역시 많지 않은 상황이었다. 그럼에도 불구하고, 프랑스 국민들은 큰 규모의 재산에는 20퍼센트 세율을, 전쟁 동안 불린 재산에는 무려 100퍼센트의 세율을 매긴 국민연대세를 통해 프랑스를 재정위기에서 구해냈다.지난 6월, 피케티 교수는 1945년의 국민연대세를 2027년에 되살리는 방안을 국민투표에 부칠 것을 제안했는데 구체적인 방안은 다음과 같다. 1억 유로(1490억 원)가 넘는 재산에는 해마다 5퍼센트의 세율을 매기고, 10억 유로(1조 4900억 원)가 넘을 경우 10퍼센트 세율을 매긴다. 큰 규모의 재산인 경우, 지난 10년 동안 불린 몫에는 한 번 50퍼센트 세율을 매긴다.피케티 교수의 추산에 따르면 이 제안을 통해 총 8000억 유로(1192조 원) 규모의 추가 조세 수입을 기대할 수 있다. 피케티 교수가 국민투표 방식을 주장한 이유는 최근 몇 년간 프랑스에서 '주크만세'를 비롯한 부유층에 대한 증세 논의가 시민들의 지지를 업고 꾸준히 진행되어 왔으나, 프랑스 상원의 문턱을 넘지 못했기 때문이다.물론 이에 대한 반론도 만만치 않다. 대표적으로, 부유세가 도입되면 부자들이 대규모로 이민을 떠나거나 투자가 침체되고 경제에도 큰 악영향을 끼칠 수 있다는 논리이다. 그러나 노르웨이, 스웨덴, 덴마크의 사례를 활용한 실증 연구들은 그런 일이 벌어지지 않는다고 말한다. 부유세에 따른 부작용은 우려하는 것보다 작다는 것이다.현재 프랑스에서 벌어지고 있는 갈등은 비단 프랑스만의 문제는 아니다. 한국을 비롯해 인구구조의 변화를 겪는 대부분의 선진국 역시 비슷한 문제를 안고 있다. 연금과 의료에 드는 돈은 해마다 늘어나고 국가채무도 함께 늘어난다. 프랑스의 사례에서 보듯, 큰 규모의 세입이 없는 한 아이들의 몫이 줄어들 수 있다. 특히 한국은 이미 초고령사회에 들어섰다. 오늘 파리의 교실에서 벌어지는 일이 머지않아 서울의 교실에서도 벌어질 수 있다.프랑스는 가난하지 않다. 민간 경제는 어느 때보다 부유하다. 가난한 것은 정부의 곳간이다. 유럽식 복지 국가의 대표 주자였던 프랑스가 이 문제를 어떻게 풀어 갈까? 전문 약탈범들의 소행보다 프랑스가 이 문제를 어떻게 헤쳐 나가는지에 더 주목해야 한다. 이를 통해 한국에 곧 닥칠 수 있는 숙제의 답을 발견할지도 모른다.