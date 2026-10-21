헌재, 이진숙 국감 제척 제동... 그러나 '본인 관련 의혹'은 국감 못 한다

큰사진보기 ▲국감 배제된 이진숙 '버럭'이진숙 국민의힘 의원. 2026-10-12 ⓒ 남소연 관련사진보기

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① 이진숙 의원이 2024년 7월 31일부터 2025년 9월 30일까지 방송통신위원장으로 재직하면서 업무와 의사결정에 관여한 기관 운영 관련 사안이다. 다만 탄핵소추로 권한 행사가 정지된 기간은 제외된다.



② 방송통신위원회가 위원 2인만으로 의결한 KBS 이사 추천, 방송문화진흥회 이사 선임, EBS 사장 임명동의 관련 사안이다.



③ 과방위가 지난 1월 29일 이 의원을 2025년도 국정감사 위증 혐의로 고발한 사건이다.



④ 이 의원이 대전MBC 사장으로 재직할 당시 법인카드 사용과 관련해 업무상 배임 혐의로 고발된 사건이다.

헌법재판소가 국민의힘 이진숙 의원의 국정감사 참여를 포괄적으로 제한한 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위) 결정에 제동을 걸었다. 그러나 이 의원이 방송통신위원장으로 재직하면서 관여한 업무와 자신을 둘러싼 위증·업무상 배임 고발 사건 등에 대해서는 국정감사 참여 제한을 유지했다.21일 헌재는 이 의원이 신청한 국정감사 제척 의결 효력정지 가처분 사건에서 재판관 전원일치 의견으로 일부 인용 결정을 내렸다. 이에 따라 당장 22일 예정된 과방위 종합감사에서 이 의원은 감사에 참여할 수 있게 됐다. 다만 헌재는 별도로 지정한 이해충돌 관련 사안에 대해 기존 제척 결정의 효력을 유지했다.사건은 지난 12일 과방위 국정감사에서 시작됐다. 당시 이 의원이 방송통신위원장 재직 시절의 현안과 직접적인 이해관계가 있다는 이유로 국정감사에서 제척해야 한다는 지적이 나왔다. 이후 과방위원장은 의사일정을 변경해 '2026년도 국정감사 이진숙 위원 제척의 건'을 상정했고, 과방위는 이를 의결했다. 제척 대상에는 12일 방송미디어통신위원회 등 감사와 16일 오후 KBS·EBS·방송문화진흥회 등 감사, 22일 종합감사가 포함됐다.이 의원과 국민의힘은 지난 15일 해당 조치가 권한을 침해한다며 권한쟁의심판을 청구하고, 제척 의결의 효력을 정지해 달라는 가처분도 신청했다. 헌재는 국정감사 및 조사에 관한 법률 제13조에 주목했다. 이 조항은 의원에게 직접 이해관계가 있거나 공정을 기할 수 없는 현저한 사유가 있는 경우 '그 사안에 한정하여' 감사에 참여할 수 없도록 규정하고 있다.헌재는 이를 근거로 이해충돌 사유가 있다고 해서 의원의 감사 참여를 포괄적으로 제한할 수는 없다고 판단했다.이 의원이 일부 사안에서 제척 대상에 해당하더라도, 그것만으로 관련 기관에 대한 국정감사 전체에서 배제하는 것은 정당화되기 어렵다는 취지다. 결국 헌재는 제척 사유가 인정되는지 불분명한 나머지 사안에 대해서는 제척 의결의 효력을 정지했다.그러나 이번 인용 결정이 100% 이 의원에게 유리하다고만 볼 수 없다. 헌재는 이 의원이 방송통신위원장으로 재직하면서 직접 관여한 업무와 자신의 법적 책임이 문제 되는 사안에서는 감사 참여 제한을 유지했다. 구체적으로 네 가지 범주다.헌재는 이들 사안이 이 의원의 법적 책임과 직접 관련되거나, 이 의원 자신이 논란이 되는 행위의 당사자인 만큼 제척 사유가 인정될 여지가 크다고 봤다. 이 부분까지 가처분을 인용해 감사 참여를 허용했다가 나중에 본안에서 제척이 정당하다고 판단된다면, 이미 훼손된 국정감사의 공정성을 회복하기 어렵다는 이유도 제시했다.한편 헌재는 이미 종료된 12일과 16일 국정감사에 관한 이 의원의 신청은 각하했다. 해당 감사가 끝난 만큼 효력을 정지할 실익이 없다는 이유다. 국민의힘이 제기한 신청도 각하했다. 헌재는 정당에 권한쟁의심판의 당사자능력이 인정되지 않는다는 기존 결정을 유지했다. 국민의힘은 이 사건 가처분을 신청할 법적 자격이 없다는 판단이다.이번 사건은 국회의원의 감사중지 의결을 둘러싼 최초의 헌재 사건이다. 헌재 설립 이후 가처분이 인용된 13번째 사례이기도 하다.이 의원은 헌재 결정 이후 자신의 페이스북에 "헌재의 당연한 판결"이라며 "내일 국감 참여합니다"라고 적었다.