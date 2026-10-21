이 대통령, '친일파 글씨 셀프 출품' 논란 유홍준 사표 수리

큰사진보기 ▲유홍준 국립중앙박물관장이 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 국립중앙박물관, 국립중앙도서관, 한국문화예술교육진흥원에 대한 국정감사에서 자신의 소장품 전시 논란에 대해 "철저하지 못한 고증으로 친일파의 글씨가 애국지사의 유묵으로 잘못 전시돼 국민 여러분과 역사 앞에 큰 심려를 끼쳤다"라고 고개 숙여 사과하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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이재명 대통령이 개인 소장품인 친일파 글씨의 전시로 물의를 빚자 21일 사의를 표명한 유홍준 국립중앙박물관장의 사직서를 당일 재가했다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 "이재명 대통령은 유홍준 국립중앙박물관장의 사직안을 재가했다"고 공지했다. 앞서 유 관장은 출입기자단에게 "국민 여러분께서 국립중앙박물관에 보내주신 깊은 신뢰와 우리 박물관 직원들이 쌓아올린 가치가 저의 개인적인 실수로 한순간에 무너졌다"며 "실추된 박물관의 명예를 바로 세우기 위해서는 관장직에서 물러나는 것이 옳다는 결론에 이르렀다"는 입장문을 냈다.국립중앙박물관은 올 7월 '우리들의 밥상 특별전'을 열고 '일반시국은(一飯是國恩, 한 그릇의 밥도 다 나라의 은혜)'란 문구가 담긴 유묵을 전시했다. 박물관은 당초 이 유묵을 애국지사 박원근의 글씨로 소개하고 전시했으나 외부 제보를 토대로 검증한 결과, 친일반민족행위자 박중양의 글씨로 판단했다. 그런데 해당 유묵은 유 관장이 2019년 온라인 경매에서 5만 원에 구입하고, 전시 개막 두 달여 전 추천한 작품이었다.유 관장은 지난 19일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 두 차례나 머리 숙여 사과했다. 그는 21일 입장문에서도 "이번 일로 인해 실망하고 상처받으신 국민 여러분과 애국지사 유족분들, 그리고 박물관 직원분들께 깊이 사죄드린다"고 재차 사과했다. 또 '우리들의 밥상 특별전'과 관련해 "박물관 연구직들이 오랜 시간 성심을 다해 준비한 전시의 의의가 퇴색되질 않길 바란다"고 덧붙였다.한편 청와대는 이 대통령이 "부적절한 처신으로 논란을 빚은 대통령 직속 국가인공지능전략위원회 민간위원에 대한 해촉안도 재가했다"고 밝혔다. 보도에 따르면 해당 위원회 민간위원인 KAIST 교수는 KTX 승차권 예매·조회 매크로 프로그램을 직접 제작하고 관련 내용을 본인 SNS에 공개했다. 하지만 KTX 승차권 예매가 누구나 이용하는 공공서비스인 만큼 공적 신분의 전문가가 매크로 프로그램을 제작한 것이 부적절하다는 비판이 나왔다.