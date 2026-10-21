"안녕 부캉아"... 9시간 '밀당' 끝에 33일 만의 작별

큰사진보기 ▲21일 부산 동구 북항 친수공원 인공수로에서 흑상어 '부캉이'를 바다로 돌려보내기 위한 3차 외해 유도 작업이 진행되고 있다. 2026.10.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"오늘은 꼭 고향으로 갔으면 좋겠는데..."

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큰사진보기 ▲21일 부산 동구 북항 친수공원 인공수로에서 흑상어 '부캉이'를 바다로 돌려보내기 위한 3차 외해 유도 작업이 진행되고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲21일 부산 동구 북항 친수공원 인공수로에서 흑상어 '부캉이'를 바다로 돌려보내기 위한 3차 외해 유도 작업이 진행되고 있다. 2026.10.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

21일 부산시 동구 북항 친수공원에서 3m 크기의 암컷 흑상어 '부캉이'를 지켜보던 한 시민이 수로 쪽을 바라보며 말했다. 오전부터 진행된 세 번째 구조작업은 낮을 지나 이날 오후 늦게까지 계속됐다. 부캉이가 지느러미를 물길 위로 올릴 때마다 난간에 늘어선 시민들은 "저기로 간다"를 외쳤고, 낮 12시가 넘어서면서는 "부캉아 잘 가라"라는 인사도 곳곳에서 나왔다.그러나 수로 끝에 몰린 부캉이가 방향을 여러번 돌리면서 작별은 쉽게 이뤄지지 않았다. 장시간 구조 작업의 결실은 오후 6시가 넘어서야 맺어졌다. 부캉이는 장장 9시간에 걸친 작전 끝에 부산항 1부두 방면으로 자리를 옮겼다. 현재는 사실상 수로 밖에서 유영하는 중이다.부캉이를 세 번째 보러 왔다는 정아무개(64)씨는 "가기 싫겠지만 고향으로 가야 한다"며 "그동안 우리에게 기쁨을 많이 줬는데 감사하고 잘 돌아갔으면 좋겠다"고 말했다. 서울에서 부캉이를 보려고 아내와 함께 차를 타고 부산으로 내려왔다는 조명완(73)씨는 "이번에 나가면 다시 들어올 생각을 말고 바다에서 지내길 바란다"라고 간절한 바람을 전했다.이번 3차 구조작업 준비는 이른 아침부터 시작됐다. 해양수산부와 국립해양생물자원관, 국립수산과학원, 부산시, 부산시설공단 등 관계기관은 오전 6시에 회의를 열었고, 2시간 뒤에는 현장 점검을 마쳤다.지난 1·2차 작업을 발판 삼아 폰툰(수상 작업용 구조물)에 길이 50m짜리 대형 그물을 고정하고 잠수사를 투입했다. 방향도 제6보도교쪽이 아닌 정반대로 바뀌었다. 해양생물 구조치료기관으로 지정된 부산 아쿠아리움, 일산 아쿠아플래닛도 작전을 도왔다.제5보도교부터 수로 양쪽에서 폰툰에 연결된 줄이 당겨진 시각은 오전 9시 30분. 같은 곳만 오가던 부캉이는 조금씩 이동했다. 구조팀은 부캉이가 그물로 다가오면 멈추고, 다시 위치를 돌리면 폰툰을 앞으로 옮기는 방식을 반복했다. 오전 11시를 넘어서자 이 구조물은 제3보도교를 지났다.유도는 빠르게 진행되는 듯했다. 실제로 부캉이는 평소 머물던 곳에서 수로 끝에 가까운 곳까지 옮겨졌다. 베이파크 브릿지, 오페라 브릿지 등 공원 내 여러 보도교와 다리를 뒤로하고 점점 마지막 구간으로 나아갔다. 낮 12시 이후 제2보도교를 넘어 마리나 브릿지에 도착한 구조팀은 부캉이가 아예 뒤로 가지 못하도록 추가 그물을 펼쳤다.작업이 시작된 지 3시간을 넘기자 남은 거리는 불과 100여 미터 정도였다. 그러나 부캉이는 저항하는 듯 바다 쪽으로 가기보단 폰툰과 그물을 따라 움직이거나 주변을 빙빙 돌았다. 결국 기다리는 상황이 길어졌다. 구조팀은 다시 유도할 준비를 했지만, 이날 오후 5시까지 부캉이는 배회를 멈추지 않았다.여러 기관이 협력한 작업은 무려 9시간 가까이 이어졌다. 간극은 좀처럼 좁혀지지 못했다. 부캉이가 다시 기존 수로 안으로 들어가려 하자 구조팀은 긴 노를 여러 개 동원해 이를 저지했다. 추가 노력 속에 부캉이는 오후 6시가 되기 전 부산항 1부두 쪽에서 드디어 모습을 드러냈다. 구조에 함께한 기관도 그제야 안도의 한숨을 쉬며 작업을 종료했다.해양수산부는 계획했던 작전을 잘 마무리했단 분위기다. 김현성 해수부 해양생태과장은 "수로 밖 유도에 성공했다. 내부 지형을 잠수사들이 꼼꼼히 살폈고, 방해 구조물을 확인해서 새로운 시도를 하면서 얻은 결과"라고 말했다. 그는 "다만 부캉이가 완전히 먼 바다까지 나간 것은 아니어서 지속해서 모니터링을 하겠다"라고 강조했다.상어 전문가인 최윤 국립군산대 해양생물자원학과 명예교수는 부캉이가 수로 출구를 벗어나더라도 당장 고향으로 가지 않을 수 있다고 내다봤다. <오마이뉴스>와 전화통화에서 최 교수는 "가깝게는 하루 이틀, 길면 일주일까지도 그 부근에 머물 수 있다"며 "체력이 떨어져 있기 때문에 천천히 적응해 나갈 가능성이 있다"고 말했다. 무엇보다 수로 밖에서 어민들이 설치한 자망 등 어구에 걸리지 않도록 계속 관찰해야 한다고 당부했다.긴장의 끈을 놓지 않았던 시민들은 부캉이의 이주를 크게 반겼다. 늦게까지 17개월 된 아이를 안고 부캉이를 지켜보던 30대 박새롬씨는 "스트레스를 받거나 많이 다치지 않았나 걱정했다. 어서 자기가 살던 곳으로 갔으면 한다"라고 말했다. 구조 작업을 독려했던 김아무개(55)씨도 "내일부터 확 추워질 텐데 너무나 잘 된 일이다. 그동안 여기에 머물러줘서 너무 고맙다"라고 박수를 보냈다.국내 보호종은 아니지만 국제자연보전연맹 적색목록 EN(위기) 등급에 올라가 있는 부캉이는 지난달 18일 북항 수로 안에서 처음 목격됐다. 신기한 장면을 '직관'하려는 방문객이 160만 명을 넘어서고, 이재명 대통령까지 현장을 찾으며 부산 북항의 명물로 자리매김했다. 그러나 일부 극성 관람객의 랜턴 불빛에 놀라면서 주둥이 상처를 입는 수로 장기 체류의 부작용이 나타났다. 게다가 먹이활동을 확인하지 못한 상황에서 수온 하강이 예상돼 우려가 커졌다.