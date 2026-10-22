"모든 것 각오해야" 경고한 북한, 한국군에 바라는 게 있다

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김여정 북한 노동당 부장이 22일 새벽 한국을 향해 "본의든 본의가 아니든 '실수'라도" 범하면 모든 것을 각오해야 한다고 위협했다. 전 국경선에서 새로운 대응수단들이 임무대기태세에 들어갈 것이며, 대남 확성기들도 수일 안에 대기상태에 들어간다고 예고했다. 전날 공사 현장을 찾고 담화를 낸 데 이어 하루 만에 다시 경고했다.이번 담화는 김병주 청와대 국방정책특별보좌관의 발언을 겨냥했다. 김 특보는 21일 북한에 지뢰 도발의 사과와 책임을 요구하고, 우리 군에는 북한이 경거망동하면 즉각 응징해야 한다고 주문했다. 김여정은 김 특보가 쓴 '적반하장'이라는 표현까지 되받아쳤다.불과 3주 전 김여정은 군사분계선을 확인하기 위해 소통하자는 정동영 통일부 장관의 제안을 "대꾸할 가치도 없는 망상이고 일방적인 넋두리"라고 걷어찼다. 군사주권 문제는 적수국과 논의하지 않으며, 회담 대신 힘으로 국경선을 긋겠다고 했다. 한국과 마주 설 일은 없다는 말도 덧붙였다.북한은 지금도 협의 대신 위협으로 원하는 것을 얻으려 한다. 만나기는 싫고, 한국군의 대응은 바꾸고 싶다는 것이다.김여정은 19일 담화에서 8월 1일부터 10월 17일까지 한국군의 경고방송이 2870차례, 경고사격이 201차례에 이르렀다고 주장했다. 북한이 제시한 수치인 만큼 정확성은 따져봐야 한다. 김여정은 이런 대응을 공사 방해로 규정하고, 타격수단 증강과 대남 확성기 방송 재개를 거론했다. 한국군이 지금처럼 대응하면 다른 대가를 치르게 하겠다는 압박이다.21일 새벽 공사 현장을 찾은 김여정은 국경 영구화를 최고지도자의 명령이자 '성업'과 '대업'이라고 했다. 박정천 국방성 고문은 장병의 생명 안전을 강조했다. 지도자가 명령한 공사는 마쳐야 하고, 그곳에 투입한 병력도 지켜야 한다. 북한은 국경을 굳히면 충돌 위험이 줄어들 것이라고 주장하지만, 공사 현장에서는 한국군의 대응을 거듭 문제 삼고 있다.필자는 지난 8월 "국경 같은 장벽은 일방적으로 만들 수 있다. 안정적으로 작동하는 국경 질서는 혼자 만들 수 없다"고 썼다. 북한이 남북을 두 국가로 규정하고 한국과 관계를 끊겠다고 해도, 맞은편 군대의 행동까지 정할 수는 없다. 미국과의 관계를 풀더라도 현장에서 마주하는 한국군과의 문제는 남는다.통일부가 벨파스트의 경험을 배우겠다며 유럽으로 향했을 때, 국민의힘은 지뢰 폭발 사건 중 출국에 '외유성 유럽 순방'이라는 딱지를 붙였다. 돌아온 장관이 군사분계선 협의를 제안하자 이번에는 북한이 '망상'이라며 걷어찼다. 평화를 말하는 통일부만 세상 물정을 모르는 듯했다.한국이 손을 내밀고 북한이 거절하는 장면만 보면 평화공존은 우리만 아쉬운 일처럼 보인다. 그러나 지금 북한도 자기 문제를 해결하려고 한국의 행동을 바꾸려 애쓴다. 제안은 걷어찼어도 문제까지 걷어차지는 못했다. 북한에 필요한 것이 있다면, 한국은 그 요구를 우리가 원하는 것과 연결해 볼 수 있다.1998년 벨파스트 협정에서는 서로 다른 목표를 가진 당사자들이 같은 합의에서 각자 얻을 것을 찾았다. 영국 잔류를 원하는 쪽은 북아일랜드 주민 다수의 동의 없이 지위가 바뀌지 않는다는 보장을 얻었다. 아일랜드 통일을 원하는 쪽에는 주민들의 동의에 따라 평화적으로 통일할 길이 열려 있었다. 당사자들은 서로의 목표가 다르다는 사실을 인정하면서 평화적 수단과 이를 뒷받침할 제도에 합의했다. 같은 미래를 바라보지 않아도 함께 지킬 약속을 만들 수 있었다.북한은 공사를 마치고 병력을 지키려 한다. 한국은 월선을 막고 우리 장병을 보호해야 한다.군사분계선 협의 자체는 새 제안이 아니다. 국방부는 2025년 11월 17일 우발적 충돌을 막기 위한 기준선 논의를 제안했지만 북한은 응답하지 않았다. 북한이 거듭 제기하는 병력 안전 문제를 그 협의와 연결해 볼 수 있다.가령 양측이 현장 접근이나 작업에 앞서 위치를 알리고, 경계에 관한 판단이 엇갈리면 해당 지점을 확인하며, 위험 상황에서는 즉시 연락할 절차를 정할 수 있다. 북한은 공사 인원이 돌발적인 충돌에 휘말릴 위험을 줄일 수 있다. 한국은 북한군의 접근을 미리 파악하고 월선을 예방할 수단을 얻는다. 양측이 같은 절차를 지키고 이행 여부를 확인해야 서로의 안전에도 도움이 된다.이런 협의에 참여하는 것을 상대의 영토 주장에 대한 동의나 사건 책임의 인정으로 간주하지 않는다는 원칙도 필요하다. 한국은 통일에 관한 입장을 유지하면서 현장 안전을 논의할 수 있다. 지뢰 사건의 책임도 계속 따져야 한다. 다음 사고를 막을 약속을 만든다고 이미 발생한 사건의 책임이 사라지는 것은 아니다.북한이 협의에 응할지는 아직 알 수 없다. 그래도 평화공존 정책은 관계가 험악할 때도 쓸모가 있어야 한다. 북한도 국경 공사와 병력 안전이라는 자기 문제 앞에서는 한국군의 행동을 바꾸려 애쓴다. 북한이 원하는 안전과 한국이 원하는 월선 방지를 하나의 약속으로 묶을 수 있을지 따져볼 때다. 외면당했던 통일부의 제안과 벨파스트의 경험을 꺼내볼 때는 오히려 이런 때다.