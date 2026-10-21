용인시, 여성 청소년 생리용품 구입비 지원

큰사진보기 ▲경기 용인시는 지역 내 모든 여성 청소년이 건강하게 성장하도록 돕기 위해 한 사람당 14만 2000원의 생리용품 구입비를 지원키로 하고 이날부터 하반기분 신청을 접수한다고 21일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인시는 지역 내 모든 여성 청소년이 건강하게 성장하도록 돕기 위해 한 사람당 14만 2000원의 생리용품 구입비를 지원키로 하고 이날부터 하반기분 신청을 접수한다고 21일 밝혔다.시는 그간 저소득층 여성 청소년에게 선별적으로 지원했던 생리용품 구입비 지원을 올해부터 지역 내 모든 여성 청소년(4만 6685명)으로 확대, '2026년 여성청소년 생리용품 보편 지원사업'을 시행하고 있다.시비 32억 3050만 원과 도비 13억 8450만 원 등 총 사업비 46억 1500만 원이 투입된다.시에 주소를 둔 만 11세~18세 여성 청소년(2008년 1월 1일 이후부터 2015년 12월 31일까지 출생자)이라면 누구나 지원금을 받을 수 있다.시는 월 1만 1800원을 기준으로 연간 최대 14만 2000원의 지원금을 지역화폐인 '용인와이페이' 모바일 카드로 지급한다. 단, 여성가족부의 생리용품 바우처 지원사업을 통해 동일한 지원금을 받는 대상자에게는 중복해서 지원하지 않는다.온라인과 방문 등 두 가지 방식으로 신청할 수 있다. 온라인은 21일부터 30일까지 '경기민원24'에서, 방문은 21일부터 11월 13일까지 주소지 관할 읍면동 행정복지센터에서 하면 된다.상반기에 이미 신청한 청소년은 별도로 신청하지 않아도 10월 안에 하반기분 지원금을 받을 수 있다. 이번에 신규로 신청하는 청소년은 자격 확인을 거쳐 11월 13일 이후 순차적으로 연간 지원금 총액을 한 번에 받게 된다.지원금을 받으려면 사전에 개인 휴대폰에 '경기지역화폐' 앱(APP)을 설치하고 회원가입을 해야 한다.지원금은 지역 내 용인와이페이 가맹 편의점(CU, GS25, 세븐일레븐, 이마트24) 또는 '배달특급' 앱 내 생리용품 몰(Mall)에서 사용할 수 있다.시는 대상자들이 지역화폐로 지원금을 사용하는 방법을 편리하게 확인하도록 시 누리집 '시정 소식' 게시판을 통해 구체적인 절차를 상세히 안내했다.시 관계자는 "아직 생리용품 지원금을 받지 않은 여성 청소년은 이번 하반기 사업에 꼭 신청해 혜택을 받기 바란다"며 "올해분 지원금은 2026년 12월 31일까지 사용하지 않으면 자동으로 소멸하기 때문에 기한 내에 반드시 사용하기 바란다"고 당부했다.자세한 내용은 용인특례시청 콜센터 또는 교육청소년과로 문의하면 안내받을 수 있다.