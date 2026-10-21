5·18국제포럼, '죽음의 정치' 주제로 29~31일 광주서 개최

5·18기념재단은 오는 29~31일 전남광주시 소재 5·18기념문화센터 대동홀에 '2026, 5·18국제포럼'을 개최한다고 21일 밝혔다.
5·18재단이 주관하는 이번 포럼의 주제는 '죽음의 정치, 삶의 민주주의: 극단의 정치와 희망의 움직임' 이다. 현 국내외 정치적 상황을 비판적으로 성찰하고, 민주주의의 미래를 모색하는 자리다.
포럼 본 행사는 30일 오전 개회사와 환영사를 거쳐 시작한다.
오전 10시 30분, 오카 마리 와세다대 교수가 기조 강연을 맡아 광주와 팔레스타인을 조명한다. 대만 중앙연구원 린정유 연구원과 고려대학교 김남규 교수는 '한국과 대만 사례로 본 민주주의의 후퇴에 대해 주제발표 한다.
제주대 김태연, 서울대 최주원, 성균관대 정고은, 전남대 김유빈 등 소장 연구자들은 극단적 정치를 넘어서는 희망의 움직임에 대해 발표한다.
부대행사도 준비됐다.
29일 오후 2시, 12·3비상계엄을 다룬 다큐멘터리 영화 '남태령' 상영회와 감독과의 대화가 진행된다. 이어 31일에는 5·18민주화운동 주요 사적지를 둘러보는 현장답사가 예정되어 있다.