5·18국제포럼, '죽음의 정치' 주제로 29~31일 광주서 개최

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큰사진보기 ▲2026, 5·18국제포럼 행사 포스터. ⓒ 5·18기념재단 관련사진보기

5·18기념재단은 오는 29~31일 전남광주시 소재 5·18기념문화센터 대동홀에 '2026, 5·18국제포럼'을 개최한다고 21일 밝혔다.5·18재단이 주관하는 이번 포럼의 주제는 '죽음의 정치, 삶의 민주주의: 극단의 정치와 희망의 움직임' 이다. 현 국내외 정치적 상황을 비판적으로 성찰하고, 민주주의의 미래를 모색하는 자리다.포럼 본 행사는 30일 오전 개회사와 환영사를 거쳐 시작한다.오전 10시 30분, 오카 마리 와세다대 교수가 기조 강연을 맡아 광주와 팔레스타인을 조명한다. 대만 중앙연구원 린정유 연구원과 고려대학교 김남규 교수는 '한국과 대만 사례로 본 민주주의의 후퇴에 대해 주제발표 한다.제주대 김태연, 서울대 최주원, 성균관대 정고은, 전남대 김유빈 등 소장 연구자들은 극단적 정치를 넘어서는 희망의 움직임에 대해 발표한다.부대행사도 준비됐다.29일 오후 2시, 12·3비상계엄을 다룬 다큐멘터리 영화 '남태령' 상영회와 감독과의 대화가 진행된다. 이어 31일에는 5·18민주화운동 주요 사적지를 둘러보는 현장답사가 예정되어 있다.