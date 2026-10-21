예산 삭감에 안양 돌봄 노동자들 반발 "끝까지 싸우겠다"

안양시가 돌봄 노동자 교육 예산 등을 전액 삭감하자 전국요양보호사협회 경기지부 안양지회(아래 안양지회)가 강하게 반발하며 예산 복원을 촉구했다. 안양시장 면담과 함께 23일(금)까지 면담 가능 일시를 회신하라고 요구했다.
안양지회는 21일 오후 안양시청 앞에서 '돌봄 노동자 개무시 안양시 규탄대회'를 열었다. 이에 앞서 19일부터 시청 정문 앞에서 1인 시위를 하고 있다.
21일 규탄대회에는 요양보호사 등의 돌봄노동자와 안양지역 노동·시민단체 회원 20여 명이 참여했다. 이들은 "돌봄노동자 무시하는 안양시는 각성하라"고 목소리를 높였다.
어평숙 안양지회장은 "최저임금에 열악한 처우지만 자부심을 갖고 일하고 있지만, 오늘은 참 힘이 빠진다"며 "예산을 원상 복구하지 않으면 요양보호사의 자존심을 걸고 끝까지 싸우겠다"라고 밝혔다.
안양시와 안양지회에 따르면, 안양시는 예산 1차 조정에서 돌봄 노동자 관련 신규 사업 예산과 기존 사업 예산 2억 2400여 만 원을 전액 삭감했다.
"법적, 사회적 돌봄 노동자 지원 책무를 스스로 내던진 행위"
삭감 예산 중 요양원 종사자와 운영자 화합을 위한 행사비는 지난해 말 안양시의회가 심의 과정에서 삭감해 논란이 된 바 있다. 당시 3천여만 원에서 2천만 원을 깎고 1천만 원을 남겨 놓자, 안양지회는 기자회견을 열어 강하게 비판했다.
관련해 안양지회는 "지난해에는 안양시의회에서 관련 예산을 무더기로 삭감해 큰 공분을 샀는데, 이번에는 안양시가 예산 편성 단계에서 전액 삭감했다"며 "이는 지자체의 법적, 사회적 돌봄 노동자 지원 책무를 스스로 내던진 행위"라 성토했다.
이어 "돌봄노동자 지원 전담 조직 신설(1억 2285만원)'과 돌봄노동자 임종휴가비 지원, 마음나눔, 힐링나들이, 건강강좌, 노동권익교육 등 돌봄노동자의 처우와 직결된 신규 예산마저 모조리 0원으로 처리했다"라고 분통을 떠뜨렸다.
그러면서 "안양시의 돌봄노동자 무시 행태를 바로잡고 삭감된 예산을 전면 복원하기 위해 강도 높은 투쟁을 이어가겠다"는 각오를 밝혔다. "안양시가 끝내 책임 있는 자세로 응답하지 않을 경우 시민사회 및 노동계와 연대해 더욱 강력한 투쟁을 이어가겠다"라고 덧붙였다.
이에 안양시 해당 업무 관계자는 "현재 조정 중이니, 아직 확정한 예산은 아니"라며 "예산 법무과와 협의를 통해 삭감 예산 복원을 위해 최선을 다해 보겠다"라고 해명했다.
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