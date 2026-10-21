추미애, 소방관 안전대책 TF 가동 지시… 순직 진상 규명도 주문

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 20일 오후 도지사 집무실에서 전국공무원노동조합 소방본부 권영각 본부장과 박진규 경기지부장 등 소방공무원 노조 관계자들과 만나 소방 예산 관련 발언에 대해 사과의 뜻을 전했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 16일 부천시 오정구 내동 소재 도장공장에서 발생한 화재 현장을 긴급 방문해 진압 상황을 살펴본 뒤 소방관들이 부상을 입은 데 대해 “매우 큰 충격이고 안타깝다”며 사고수습에 최선을 다할 것을 당부했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲부천 공장화재 현장에서 순직한 고 김진석 소방위 영결식 19일 오전 경기도 부천시 원미구 부천체육관에서 엄수된 가운데, 추미애 경기도지사가 운구차가 노제를 위해 떠나기 전 유가족들을 위로하며 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 20일 오후 도지사 집무실에서 전국공무원노동조합 소방본부 권영각 본부장과 박진규 경기지부장 등 소방공무원 노조 관계자들과 만나 소방 예산 관련 발언에 대해 사과의 뜻을 전했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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추미애 경기도지사가 소방관 안전 강화를 위한 태스크포스(TF) 구성을 지시하고, 고 김진석 소방위 순직 사고의 철저한 진상 규명을 주문했다. 위험물 관리와 화재 진압 안전수칙을 점검하는 한편 소방관 처우 전반에 대한 실태조사에도 나서기로 했다. 현장 안전 문제를 개별 사고 대응에 그치지 않고 제도 개선으로 연결하겠다는 취지다.홍은광 경기도 대변인의 서면 브리핑에 따르면, 추미애 지사는 21일 '소방관 화재 진압 안전 강화 및 위험물 화재 예방을 위한 TF'를 즉시 구성해 가동하도록 지시했다. TF에는 외부 전문가와 현장 소방대원이 반드시 참여하도록 했다. 정책 수립 과정에 전문성과 현장 경험을 함께 반영하겠다는 것이다.추미애 지사는 위험물 관리 현황을 점검하고, 미신고 위험물에 대한 관리 강화 대책을 마련하도록 했다. 화재 진압 과정에서 적용되는 소방관 안전수칙도 점검·강화하고, 현장에서 실제로 지켜지는지 확인하도록 주문했다.특히 지난 16일 발생한 부천시 공장 화재의 원인과 진압 과정에서 드러난 문제점을 철저히 분석해 재발 방지 대책을 수립하도록 했다. 사고 원인 규명과 함께 위험물 관리의 사각지대, 진압 과정의 안전 문제를 살펴보겠다는 것이다. 추 지사는 김진석 소방위 순직 사고에 대한 철저한 진상 조사도 지시했다.소방관 처우 개선도 과제로 제시했다. 경기도는 근무 여건과 복지, 안전·건강관리 등을 포함한 전반적인 실태를 조사하고 개선안을 마련할 계획이다.이번 지시는 전날인 20일 전국공무원노동조합 소방본부 권영각 본부장이 추미애 지사를 만나 인력 충원과 처우 개선 등을 건의한 직후 나왔다.권 본부장은 면담에서 "지사님이 추구하는 소방재정 확충에 대한 길에 함께 하겠다. 소방재정 확충은 현장의 소방인력 증원으로 이어져야 한다"고 말했다. 이어 "이번 기회에 더 이상 순직 사고가 발생하지 않게끔 챙겨야 한다"며 김 소방위 순직 사고의 철저한 진상 규명을 요구했다.노조의 요구는 소방재정 확충이 실제 현장의 인력과 안전 개선으로 이어져야 한다는 데 초점이 맞춰져 있다. 예산을 늘리는 것만으로는 부족하며, 위험물 관리와 안전수칙 준수, 인력 운용과 근무 여건까지 함께 개선해야 한다는 의미다.추미애 지사가 외부 전문가뿐 아니라 현장 소방대원의 TF 참여를 의무화하고 처우 실태조사까지 지시한 것도 이런 과제와 맞닿아 있다.