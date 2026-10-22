북한을 떠난 이유와 한국에 온 이유는 달랐다

큰사진보기 ▲북한을 떠난 이유와 한국에 온 이유는 달랐다목숨을 걸고 여러번 삶의 터전을 떠나야만 했던 북향민들의 삶 ⓒ AI생성이미지 관련사진보기

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"이제는 죽어도 같이 죽고, 살아도 같이 살자."

'내가 장사를 잘해서 남들만큼 먹고살게 된다 한들, 앞으로 태어날 내 자식들의 미래는 어떻게 될까?'

'나가서 성공해서 돌아오자.'

북한에 가족을 남겨두고 중국으로 떠났던 여성들. 그곳에서 또 다른 가족을 이루고 살아가던 이들은 왜 다시 위험을 무릅쓰고 대한민국으로 향했을까?지난 화에서는 북한을 떠난 여성들이 중국에서 어떤 삶을 살아야 했는지, 왜 북한과 중국 양쪽에 가족을 남겨둘 수밖에 없었는지 이야기했다. 그 가운데는 북한과 중국, 한국 세 곳에 자녀를 둔 여성들도 있다. 가족을 살리기 위해 떠났다가 또 다른 가족을 이루고, 다시 그 가족과 헤어져야 했던 삶. 분단의 비극이 아닐 수 없다.1990년대 후반 북한의 극심한 경제난 속에서 많은 주민들이 먹을 것을 찾아, 돈을 벌기 위해, 가족을 살리기 위해 국경을 넘었다. 당시 내가 만났던 사람들 가운데도 중국에서 돈을 벌어 북한의 가족을 도우려는 이들이 적지 않았다.그러나 중국에서의 현실은 생각처럼 녹록지 않았다. 신분이 불안정한 채 일자리를 찾아 이곳저곳 옮겨 다녀야 했고, 중국 공안에 붙잡히면 북한으로 강제송환될 위험도 있었다. 중국에서 가족을 이룬 여성들도 예외는 아니었다.이 문제는 과거의 이야기로 끝나지 않았다. 국제인권단체 휴먼라이츠워치가 2025년 10월 발표한 자료에 따르면, 2024년 1월부터 2025년 9월까지 중국에서 북한으로 강제송환된 사람은 파악된 사례만 최소 406명에 달한다. 수십 년이 흘렀지만 중국에서 북향민들이 겪는 신변의 불안은 여전히 현재진행형이다.나 역시 중국에서 한국 제품을 판매하는 가게에서 일하며 한국 문화를 일찍 접했지만, 그렇다고 굳이 한국에 가야겠다는 생각은 하지 않았다. 그런 나의 생각이 달라지기 시작한 것은 중국 공안에 붙잡혀 북송된 이후였다.2000년 4월 중국 공안에 붙잡혀 북송된 뒤 수감 생활을 거쳐, 그해 7월에야 고향으로 돌아갈 수 있었다. 그때 나는 웬만하면 고향에서 살려고 마음먹었다. 집안의 맏이였고, 3년 동안 내가 죽은 줄로만 알고 눈물로 세월을 보내신 부모님께 너무나 미안했기 때문이다. 특히 어머니가 하신 말씀이 마음을 떠나지 않았다.그래서 자그마한 장사라도 하면서 집안을 일으키고, 결혼해서 고향에 눌러 살 생각이었다. 3년 만에 돌아온 내 고향의 풍경은 내가 떠날 때와 많이 달라져 있었다. 장사만 잘하면 우리 집도 잘살 수 있겠다는 희망이 생겼다. 그런데 시간이 흐를수록 다른 현실이 보이기 시작했다.중국의 도시에서 생활했던 경험 때문인지 북한의 모든 것이 비교되었다. 특히 낙후한 교통 인프라를 마주할 때면 숨이 막혔다. 중국에서는 가능했던 일들이 북한에서는 너무나 어렵고 불편했다.그러던 어느 날, 문득 이런 생각이 들었다.그 순간 내 자식들이 살아갈 미래가 너무나 암울하게 느껴졌다. 내가 먹고사는 문제만 해결한다고 끝날 일이 아니었다. 내가 결혼해서 가정을 꾸리고 자녀를 낳는다면, 그 아이들 역시 내가 살아온 세상에서 살아가야 한다는 생각이 들었다. 그때 갑자기 마음속에 하나의 결심이 들어왔다.그리고 그때 내가 생각한 목적지는 더 이상 중국이 아니었다. 대한민국이었다.사실 중국에서의 3년이라는 시간은 내게 좋은 일만 있지는 않았다. 깡패들에게 납치되어 죽을 뻔한 경험도 있었다. 그 일을 겪으며 나는 중국이 내 조국이 아니라는 사실을 뼈저리게 느꼈다. 먹고살기 어려워 고향을 떠나 타향에 왔는데, 중국에서는 신분이 불안해 숨어 살아야 했다. 어디에서도 떳떳하게 나 자신을 지킬 수 없었던 것이다.그래서 대한민국행을 결심했을 때 내게는 세 가지 목표가 있었다.첫째는 대한민국에 가서 떳떳하게 내 '국적'을 인정받고 한 나라의 국민으로 사는 것이었다.둘째는 나를 납치하고 신고해 죽을 뻔하게 만들었던 사람들을 찾아 복수하는 것이었다. 그만큼 깊은 분노와 억울함이 남아 있었다.셋째는 한국에서 성공한 뒤 언젠가 고향으로 돌아가 커다란 쌀창고를 짓는 것이었다. 가장 어려운 사람들에게 원 없이 밥을 먹을 수 있게 해주고 싶었다. 훗날 한국에서 알게 된 '밥퍼' 공동체와 비슷한 일을 꿈꾸었던 셈이다.돌이켜보면 내 한국행에는 참으로 여러 마음이 뒤섞여 있었다. 안전하게 살고 싶은 마음, 억울함을 풀고 싶은 마음, 그리고 고향의 어려운 사람들을 돕고 싶은 마음이었다.그러니 내게 대한민국은 단순히 북한보다 잘사는 나라여서 가고 싶은 곳이 아니었다. 내 이름과 신분을 숨기지 않고 살아갈 수 있는 곳, 그리고 언젠가 고향을 위해 무엇인가 할 수 있는 힘을 얻고 싶은 곳이었다.그렇다고 한국에 가고 싶다고 해서 누구나 갈 수 있는 것은 아니었다. 갈 수 있는 길을 찾아야 했고, 그 길을 연결해 줄 사람도, 돈도 필요했다. 나 역시 몽골행에 실패했고, 선양에서 직접 한국으로 가려던 시도도 실패했다. 세 번째 시도 만에 태국을 거쳐 겨우 대한민국에 들어올 수 있었다.북한에서 압록강을 건너 중국으로 오는 것만큼이나, 중국에서 대한민국으로 향하는 길도 목숨을 걸어야 하는 여정이었다. 몽골로 향하는 사람들은 사막을 건너야 했고, 동남아시아로 향하는 사람들은 여러 나라의 국경과 산을 넘어야 했다. 태국으로 가는 길에는 메콩강을 건너야 하는 위험한 구간도 있었다. 이러한 탈출 과정은 다큐멘터리로도 소개됐고, 차인표 배우가 출연한 영화 '크로싱'(2008)에도 그려졌다.훗날 다른 북향민들의 이야기를 들으면서 나처럼 북송을 경험한 뒤 한국행을 결심한 사람들도 있다는 것을 알게 되었다. 그러나 이유는 저마다 달랐다.최근 국내에 입국하는 북향민들은 대부분 중국 등 제3국에서 오랫동안 체류한 사람들이다. 특히 여성들의 비중이 압도적으로 높다. 그중에는 중국에서 가정을 이루고 살다가도 불안정한 신분과 북송의 두려움 때문에 한국행을 선택한 이들이 있다. 내가 만난 이들 가운데는 신변의 안전만 보장된다면 굳이 중국에서 이룬 가정을 떠날 이유가 없다고 말하는 이들도 있었다.반대로 처음부터 대한민국에서 새로운 삶을 시작하려는 분명한 목표를 가진 사람들도 있었다. 드물게는 러시아를 거쳐 들어오는 남성들도 있었고, 해외 식당 종업원으로 일하다가 한국행을 선택한 여성들도 있었다.누군가는 자유를 찾아, 누군가는 가족과 함께 살기 위해, 또 누군가는 더 이상 붙잡혀 북송되지 않을 안전한 곳을 찾아 대한민국으로 향했다. 같은 북한에서 태어났다고 해서 그들이 살아온 과정과 선택의 이유까지 같은 것은 아니었다.나는 북향민들의 삶의 궤적을 따라갈 때마다 헤아릴 수 없는 존경과 경외감을 느낀다. 그들이 걸어온 길에는 우리가 미처 알지 못하는 수많은 선택과 희생이 담겨 있기 때문이다.북한을 떠난 이유와 대한민국에 온 이유는 달랐다. 그러나 그 길의 끝에서 그들이 바랐던 것은 자신과 가족이 조금이라도 더 나은 삶을 살아가는 것이 아니었을까.그렇게 어렵게 대한민국 땅에 도착했다. 그러나 국경을 넘었다고 해서 헤어진 가족이 돌아오는 것은 아니었다. 대한민국에 왔다고 해서 그토록 바라던 '함께'가 완성된 것도 아니었다. 그들에게는 이제 이 땅에서 다시 시작해야 할 삶이 기다리고 있었다.