낚싯배에서 돌아온 사람들의 빈 아이스박스

은퇴한 부부가 10년 동안 나라 밖을 살아보는 삶을 실험 중이다. 이 순례길에서 만나는 인연과 문화를 나눈다.



큰사진보기 ▲전기시설을 비롯한 건물 보수에 전문가의 손길이 필요하다는 것을 알고과테말라 고원지대의 선교센터를 재방문하셔서 농장일을 돕는 미국 댈러스에서 오신 유길상 선생님. ⓒ 이안수 관련사진보기

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"저는 지금까지 제 아내가 직접 끓인 만둣국 외에는 먹지 않습니다."

큰사진보기 ▲만두전골을 떠 주는 은호 사모님.정작 자신의 그릇은 비어 있지만 한 식탁 사람들이 맛있게 먹는 모습에 배불러 하셨다. ⓒ 이안수 관련사진보기

"제가 만든 음식을 맛있게 먹는 모습을 지켜보는 것만으로도 정말 배가 불러요."

"간단하게 김밥이나 먹지요."

"만두나 몇 개 먹읍시다."

큰사진보기 ▲댈러스에서 한식 전문가로 기량을 발휘했던 은호 사모님께서조리 솜씨를 발휘한 만두전골. 1950년대 같은 해에 태어나 60~70년대를 한국에서 보냈다는 공통된 정서가 식탁 위 이야기를 풍요롭게 했다. ⓒ 이안수 관련사진보기

"큰딸이 신부전을 앓았어요. 신장 투석을 한 지 10여 개월 만에 이식 센터로부터 수술을 받으러 오라는 연락을 받았어요. 이식 후 건강을 완전히 되찾은 딸을 볼 때마다 우리는 아직도 의문이에요. 미국만 해도 이식 대기자가 10만 명이 넘고, 매일 신장이 없어 여러 명이 생명을 잃는 현실에서 어떻게 그런 기적이 우리에게 찾아올 수 있었을까."

큰사진보기 ▲선교센터의 마당은 염소와 오리와 닭들에게 놀이터이기도 하다.이들을 돌보는 것도 은퇴 후 오지를 찾아다니는 즐거움이다. ⓒ 이안수 관련사진보기

"건강만 하시면 돼요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 모티프원의 홈페이지에도 실립니다.

은퇴 후 세계의 선교지를 찾아다니며 그곳의 다양한 필요를 채우는 봉사의 길을 살고 계신 부부를 안드레 윤 선생님과 함께 찾아뵈었다.미국 댈러스에서 오신 유길상·은호 부부이다. 부부께서 '과테말라 선교센터'로 오신 것은 두 번째였다. 지난해 선교팀의 일원으로 오셨다가 선교센터에서 필요로 하는 전기시설을 비롯한 건물 보수에 전문가의 손길이 필요하다는 것을 알고 재방문하셨다.유 선생님께서는 미국에서의 안락한 일상 대신 은퇴 전 현직에서 익힌 다양한 전문 기술을 몽골과 이집트 등 개발도상국 공동체에 기부하고 계셨다.40여 년 전에 미국으로 이민해 이민 1세대를 살아오신 유 선생님, 세계를 배낭여행 하다가 30여 년 전에 과테말라에 정착한 뒤, 과테말라시티의 한인사회를 떠나 교민이 없었던 셀라에서 현지에 철저히 동화되는 삶을 살아오신 윤 선생님, 한국의 권위주의적 발전 국가에서 민주화를 거쳐 오늘에 이른 당사자로 살아온 나는 한국 태생이라는 사실 외에는 공통점을 찾기 어려울 만큼 다른 환경을 살아온 사람들이었다.그러나 1950년대 같은 해에 태어나 1960, 1970년대를 한국에서 보냈다는 공통된 정서 덕분에, 만날 때마다 이어지는 몇 시간의 이야기는 마치 누에고치에서 실을 뽑아내듯 끊임이 없었다.댈러스에서 한식 전문가로 기량을 발휘했던 은호 사모님은 우리의 방문 때마다 각기 다른 음식으로 식탁의 황홀을 경험하게 해주셨다. 오늘은 이북식 만두전골이었다.구할 수 있는 재료가 제한된 이곳의 환경 속에서 만두소를 마련하고, 녹두를 발아시켜 직접 기른 숙주나물에 근대잎과 배춧속을 넣었다. 닭고기 육수에 멸치로 감칠맛을 더해 끓여 낸 만두전골의 맛은 한국은 물론 세계 어느 한국 식당에서도 맛볼 수 없었던 경이로움이었다.전골 국물을 한 숟가락 입에 넣었을 때 유 선생님의 자부심 가득한 말씀을 부정할 어떤 실마리도 찾아낼 수 없었다.음식 한 그릇에 담긴 지나간 세월을 반추하는 것으로 시작된 오늘의 이야기도 자연과 환경을 이야기하다가 바다를 건너고, 산업화와 기후변화를 이야기하다가 다시 가정으로 돌아와 어머니와 자식, 부부와 형제, 사랑과 후회에 관한 이야기로 이어졌다.유 선생님이 미국에 처음 왔을 때 바다가 그리우면 종종 댈러스에서 휴스턴(Houston)으로 차를 몰아가곤 했다. 그래서 지난 40여 년간 휴스턴의 남동쪽 갤버스턴(Galveston)의 바다가 점점 수영하기조차 어렵게 변해가는 것을 지켜보았다. 3년 전 바다낚시 경험은 충격에 가까운 것이었다.큰 아이스박스를 하나씩 준비하고 수십 명이 낚싯배에 올랐다. 한 사람당 적지 않은 비용을 지불한 사람들이었다. 선장은 물고기가 있을 만한 곳을 찾아다녔다. 그러나 누구도 한 마리의 물고기도 잡지 못했다. 당황한 선장은 예정된 시간보다 3시간이나 더 바다에 머물렀지만 성과는 없었다. 모두 빈 아이스박스를 들고 돌아왔다. 낚시꾼들조차 왜 물고기가 모두 사라졌는지 궁금해했다. 대화는 자연스럽게 해류 변화와 바다의 온난화로 이어졌다.사실 두려운 이야기였다. 어쩌면 정해진 순서에 따라 돌아온다고 믿고 있는 계절조차 그 믿음을 배신하는 날이 올지도 모르겠다.바다 위, 수십 명이 탄 베테랑 선장의 낚싯배에서는 누구 하나 물고기 한 마리도 잡지 못했지만, 우리의 식탁은 풍요로웠다.우리가 감탄을 연발하면서 그릇을 비우는 동안 그 모든 것을 준비한 부인께서는 전골냄비를 지키며 국물을 살피고, 익은 만두를 떠 주면서도 정작 본인 그릇에는 한 주걱도 담지 않았다. 우리의 미안해하는 시선에 답했다.만두피를 밀고 속을 준비해 만두가 터지지 않도록 모양을 잡는 일부터 육수를 내고 채소를 준비해 때에 맞춰 재료를 넣는 일까지, 맛있는 만두 한 그릇이 식탁에 오르는 과정을 들었다. 그동안 무심코 뱉었던 말들이 부끄러워졌다.어떤 것도 간단하게 되는 일은 없었다. 먹는 모습을 보는 것만으로도 배부르다는 그 말 뒤에, 수저를 들 힘조차 남지 않았을 어머니들의 노고가 있었음을 간과해온 것은 아닐까.그 만두는 이북식이었다. 황해도 옹진과 관련된 어머니의 고향 이야기가 이어졌고, 어린 시절 가족이 둘러앉아 밀가루 반죽을 밀며 음식을 만들던 기억이 겹쳐졌다. 어머니는 딸에게 늘 많은 음식 준비를 맡기곤 했는데, 그 맛은 결국 대를 이어 전해진 손맛이었다.만두를 먹자니 개성만두로 파주에서 부를 일군 어느 집안의 이야기가 생각났다. 설화 같은 한 골동품상의 이야기였다.한 인심 좋은 골동품상이 있었다. 그는 끼니 해결조차 어려웠던 1900년대 초 자신의 집에 드나드는 모든 사람들에게 조건 없이 개성 만둣국 한 그릇씩을 대접했다. 그 댁의 개성식 만두는 유독 크고 고기와 두부가 들어간 소도 풍성해, 만두 하나만으로도 주린 배를 채울 수 있었다.한 끼를 배불리 먹는 일이 절실했던 시절, 굶주린 이들을 먹이는 인심은 바로 사람들의 마음을 얻었다. 그 댁에서 굶주림을 면할 수 있었던 사람들은 귀한 물건을 손에 넣으면 무조건 그 댁으로 가져왔다. 사람을 후하게 대접하고 물건의 가치를 제대로 인정해 주는 방식으로 수집된 서화와 문헌, 도자기 등은 골동 수집 풍조가 이어지고 있던 당시 수장가들에게 되팔렸다.당대에 큰 부자가 되었고 그 부는 아들에게로 대물림되었다. 이제는 갑부에게 줄을 대고자 하는 사람들이 갖은 선물을 들고 찾아왔다. 그 댁의 광은 언제나 귀한 곡식과 과일, 특산물로 가득했고 제때 먹지 못한 채 쌓인 음식과 농산물들은 쉬 상해버렸다. 머슴들에게는 썩어버린 것을 내다 버리는 일이 일과가 되었다.개성만두를 베푼 넉넉한 인심이 사라진 집안의 부는 아들대에 기울기 시작해 손자대에 완전히 패망했다. 사람들의 발길이 끊겼고, 선대에 이룬 부는 삼대를 넘기지 못했다.전골 육수에 국수를 넣던 사모님이 내 이야기를 받았다.부부는 그것을 기도의 힘이라 믿고 있었다. 물론 이는 공여와 이식의 수많은 조건을 합리적으로 매칭하는 국가 장기이식 시스템의 결과일 것이다. 그러나 만약 그것을 기적이라 부른다면, 나는 그 기적이 이 가정에 찾아온 것은 오지를 찾아 조건 없이 베풀었던 나눔이 불러온 일이라고 믿고 싶다. 나눔이 없는 삼대 부자(三代富者)는 드물다는 이야기는 지금도 유효하지 싶다.우리의 대화는 자연스럽게 부모와 자식, 남편과 아내의 관계로 이어졌다. 평생 가족을 위해 살아온 이들에 대한 배려를 잊고 지냈던 시간을 떠올렸다. 우리는 누군가를 잃고 나서야 그 사람이 자신의 삶에서 얼마나 큰 자리를 차지했는지 이야기했다. 어머니가 살아 계실 때는 당연하게 여겼던 일들이, 어머니가 떠난 뒤에는 더 이상 당연하지 않게 다가왔다.고맙다는 인사, 미안하다는 사과의 말 한마디 전할 수 없는 때늦은 시간의 후회였다. 살아있는 동안 상대가 좋아하는 음식을 함께 먹는 시간, 말없이 곁에 앉아 이야기를 들어 주는 일. 그런 작고 평범한 순간들을 더 소중히 쌓아가야겠다고 결심했다.감사의 말을 더 자주 해야겠다는 마음을 다잡고 그 말을 전할 사람들을 떠올려 보니, 열 손가락을 몇 번이나 접었다 펴도 모자랐다. 그 기회를 더 이상 놓치고 싶지 않았다.만두전골에 이어 국수마저 비어갈 즈음, 처마 아래에서 빗줄기를 긋던 닭과 염소들이 자취를 감추었다. 다시 햇살이 난 것이다. 나는 낯선 곳에서 마주하는 장엄한 일몰보다 식탁 맞은편에 앉은 사람의 마음을 더 세심히 살펴야겠다고 다짐하며 자리에서 일어섰다.그러나 낯선 선교지에서 전문 기술로 봉사하고 계신 부부와 작별 인사를 나누는 순간, 내 마음에 먼저 어른거린 것은 닭고기 육수와 멸치 풍미가 어우러진 황해도식 만두전골의 국물이었다. 우리가 맛있게 먹는 모습을 지켜보기만 했던 사모님은 내 마음을 읽은 듯 말했다.우리를 기다리는 우버로 향하는 발걸음이 좀 무거워진 느낌이었다. 갤버스턴 낚시꾼들의 빈 아이스박스와 달리, 여러 다짐으로 채워진 내 마음 상자가 꽤 묵직했던 모양이다.