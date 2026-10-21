민경선 고양시장, 홍지선 국토부장관 만나 "주택만 짓는 개발 안 돼"

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 21일 홍지선 국토교통부 장관에게 고양시 주요 현안 5건에 대한 정책 건의서를 전달하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 21일 홍지선 국토교통부 장관을 비롯한 관계자들과 일산 선도지구인 백송마을 현장을 점검하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 21일 홍지선 국토교통부 장관을 비롯한 관계자들과 노후계획도시 정비사업 추진을 위한 협력 방안을 논의하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

민경선 고양특례시장이 공공주택 공급에 치우친 수도권 개발 구조를 바꾸기 위해 공업지역 물량 배정 제도 개선을 중앙정부에 건의했다. 주택 공급이 늘어나는 만큼 산업시설과 일자리를 확보해 도시의 자족기능도 함께 키워야 한다는 취지다. 일산 노후계획도시 정비와 광역교통망 확충 등 지역 현안도 국토교통부에 전달하며 주거·산업·교통을 연계한 도시 발전 방안 마련에 나섰다.민경선 시장은 21일 홍지선 국토교통부 장관, 한국토지주택공사(LH) 지역균형본부장과 함께 일산 노후계획도시 정비사업 추진 상황을 점검하고, 고양시 주요 현안 5건에 대한 정책 건의서를 전달했다.민경선 시장이 특히 강조한 것은 공공주택지구를 조성할 때 자족기능 확보에 필요한 공업지역 물량도 함께 배정할 수 있도록 제도를 개선하는 방안이다.고양시 전역은 과밀억제권역으로 지정돼 산업기반 확충에 제약을 받고 있다. 반면 대규모 주택 공급은 계속 추진되면서 주거 기능에 비해 일자리와 산업시설이 부족한 불균형이 이어지고 있다. 민 시장은 이런 구조를 바꾸려면 주택 공급과 산업기반 조성을 별개로 다룰 것이 아니라 개발 단계부터 함께 추진해야 한다고 보고 있다.이를 위해 <수도권정비계획법>과 <공공주택 특별법> 개정 등 관련 제도 개선을 제안했다. 서울·경기·인천 등 광역자치단체 간 공업지역 물량 조정이 가능하도록 제도적 기반을 마련해야 한다는 것이다.민경선 시장은 "공공주택지구를 조성할 때 공업지역 물량을 함께 배정해 실질적인 기업 유치를 지원하고, 서울·경기·인천 등 광역자치단체 간 공업지역 물량 조정이 가능하도록 제도를 개선해야 한다"고 밝혔다.주택 공급을 넘어 기업 유치와 일자리 창출까지 연결해야 한다는 게 민 시장의 구상이다. 직주근접형 자족도시를 조성하면 서울에 집중된 주거·일자리 수요를 분산하고, 교통 혼잡과 부동산 시장 불안 완화에도 도움이 될 수 있다는 판단이다.이날 건의에는 개발제한구역 해제 취락의 소규모 정비를 위한 제도 개선도 포함됐다. 대곡역 복합환승센터의 광역교통개선대책 반영, 고양은평선 일산 연장사업의 국가계획 반영, 고양 킨텍스 도심항공교통(UAM) 시범운용구역 지정과 실증 인프라 구축 지원도 요청했다. 산업기반 확충과 광역교통 개선, 미래 교통수단 도입을 함께 추진해 고양시의 성장 여건을 넓히겠다는 방향이다.민경선 시장은 이날 일산 노후계획도시 정비사업과 LH 장기공공임대주택 재건축사업의 추진 상황을 보고받고, 일산 선도지구인 백송마을 현장을 점검했다.고양시는 지난해 6월 일산 노후계획도시정비 기본계획을 수립했으며, 현재 구역별 특별정비계획 수립과 특별정비구역 지정 절차를 진행하고 있다. 민 시장은 효율적인 도시정비와 일산신도시 재건축 활성화를 위해 기본계획 재정비를 추진하고, 주민 의견이 충분히 반영될 수 있도록 소통을 강화하겠다고 밝혔다.홍지선 장관은 일산 선도지구 사업이 다른 1기 신도시에 비해 상대적으로 더딘 상황을 언급하며, 주민이 체감할 수 있는 가시적인 진전과 특별정비구역 지정 등 후속 절차의 차질 없는 추진을 당부했다.