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26.10.21 17:49최종 업데이트 26.10.21 17:49

진보당 박형대, 청와대에 '농어촌기본소득 전면 확대' 요구안 전달

농림축산비서관 만나 "효과 확실한 정책... 국비 부담률 80% 상향 조정 등 정부 결단 촉구"

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박형대(왼쪽) 전남광주시의원이 21일 이영수 청와대 농림축산비서관에게 농어촌기본소득 관련 요구안을 전달하고 있다. 2026. 10. 26
박형대(왼쪽) 전남광주시의원이 21일 이영수 청와대 농림축산비서관에게 농어촌기본소득 관련 요구안을 전달하고 있다. 2026. 10. 26 ⓒ 전남광주통합특별시의회

전남광주통합특별시의회 박형대(진보당·장흥1) 의원은 21일 이영수 청와대 농림축산비서관에게 2027년 농어촌기본소득 전면 시행과 국비 부담률 80% 상향 조정을 촉구하는 요구안을 전달했다.

기자회견을 겸한 요구안 전달 자리에는 진보당 김종훈 대표와 진보당 전남광주시의회 의원단 5명, 화순군의원 등이 함께했다. 박 의원 등 참석자들은 농어촌기본소득 시범사업 지정 여부에 따라 발생하는 지역 간 격차, 사업 대상 지역 지방재정 부담을 지적하며 이재명 정부의 결단을 요구했다.

정부는 2027년 농어촌기본소득 시범사업 대상 지역을 현재 전국 17개 군에서 35개 군으로 확대하고, 국비 부담률도 40%에서 50%로 높이기로 하고 이를 내년도 예산안에 반영했다.

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이에 박 의원은 시범사업 지역 인구 증가와 지역 상권 활성화 등 효과가 나타나고 있는 만큼 일부 지역에 한정된 시범사업을 넘어, 전면 시행으로 전환해야 한다고 강조했다.

특히 같은 어려움을 겪는 농어촌 주민들이 거주지역에 따라 지원 대상에서 제외되는 문제를 지적했다. 길 하나, 강 하나를 사이에 두고 월 15만 원(군비 추가 지역은 20만 원)의 기본소득 수령 여부가 갈리면서 미지정 지역 주민들의 박탈감이 커지는 현 상황을 언급한 것이다.

또 국비 부담률을 50%로 높이더라도 나머지 절반을 지방(도비·군비 균분)에서 감당해야 해 재정이 열악한 지자체는 상당한 부담으로 작용한다고 밝혔다. 기본소득 재원 마련을 위해 다른 주민 지원사업을 줄이는 상황이 발생하지 않도록, 국비 부담률을 80%로 높여야 한다고 강조했다.

박 의원은 "농어촌기본소득은 지역소멸을 극복하고 국가균형발전을 이루기 위한 정책으로 효과 또한 분명히 입증되고 있다"며 "정부가 국비 부담률을 80%로 높여 전면 시행하는 결단을 내려야 한다"고 말했다.

[관련기사]
"농어촌기본소득 국비 부담 80%로 올려야" https://omn.kr/2k6kn
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#농어촌기본소득#박형대#진보당#농림축산비서관#이재명정부

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