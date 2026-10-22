런던 공원 입구의 유모차 행렬, '플레이클럽'의 비밀

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큰사진보기 ▲영국 런던의 한 공원안에 있는 플레이클럽 앞에 길게 늘어선 유모차 행렬 ⓒ 이택민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲영국 런던의 한 공원 안에서 매일 오전 무료로 진행되는 플레이클럽 ⓒ 이택민 관련사진보기

"거창하진 않지만 정겨운 30분, 함께 노래 부르고 책 읽어요"

영국 런던 남동부의 루이샴 버로우(Lewisham Borough)에서 초등학교 1학년 아들과 이제 막 돌이 지난 딸을 키우고 있다. 첫째 아들을 등교시키고 딸아이와 함께 매일 같이 찾아가는 동네 공원 입구에 들어서면 가장 먼저 길게 늘어선 유모차 행렬이 우릴 반겨준다.공원 입구에 한쪽에 놓인 분홍색 입간판에는 알록달록한 손글씨로 "PLAYCLUB IS OPEN! EVERYONE WELCOME!"라는 반가운 문구가 적혀 있다. '무료 아침 식사 모임(Free Breakfast Club, 9:15~10:30am)'부터 '동요 부르기 및 동화책 읽어주기 시간(Singing & Story Time, 11am)'까지, 아이들을 맞이하는 소소한 일정표도 눈에 들어온다. 울타리를 따라 주르륵 늘어선 유모차 부대만 보아도, 이곳이 동네 '육아 핫플레이스'임을 단번에 알 수 있다.영국은 만 5세가 되어 초등학교(Primary School)에 입학하기 전까지, 어린아이들을 보육시설(Nursery)에 보내려면 만만치 않은 비용을 감수해야 한다. 만 36개월이 넘어가면 주당 15시간(조건에 따라 최대 30시간) 정도의 정부 무상 보육 지원이 나오긴 하지만, 그 이전이나 기본 지원 시간을 넘어서는 보육료는 입이 떡 벌어질 정도로 비싸다. 그렇다 보니 수많은 부모와 육아 노동자들이 아침마다 자연스럽게 동네 공원에서 열리는 이 무료 '플레이클럽(Playclub)'으로 모여든다.아이들은 마음껏 뛰어놀고 어른들은 서로의 육아 고충을 나누는 그야말로 '동네 사랑방' 역할을 톡톡히 해내고 있는 셈이다. 매일같이 이곳을 찾다 보니 소소한 변화도 생겼다. 런던에서 태어나 어느덧 15개월이 된 둘째 아이를 알아보며 반갑게 인사를 건네는 이웃들이 하나둘 늘어난 것이다.낯선 타국 땅이지만 플레이클럽에서 매일 얼굴을 마주치다 보니 이제는 동네 길가나 마트에서 만나도 아는 척을 하며 안부를 묻는다. 언어도 문화도 다르지만, '아이를 키운다'는 공통점 하나만으로 런던 한복판에서 든든한 육아 동지들이 생긴 기분이다.플레이클럽의 프로그램이 엄청나게 화려하거나 대단한 것은 아니지만, 그 안에는 특유의 따뜻함과 아기자기함이 가득하다. 지정된 시간이 되면 큼직한 나무 그늘 아래, 자연 친화적인 공간에 다 함께 둘러앉아 진행자가 동화책을 펼쳐 들고 생동감 넘치는 목소리로 이야기를 읽어준다. 아이들은 호기심 가득한 눈빛으로 선생님을 바라보고 함께 손뼉을 치며 동요를 부른다.가끔 체계적이고 다채로운 프로그램, 깔끔하고 완벽한 시설을 갖춘 한국의 어린이집과 보육 시스템을 떠올리면 그리운 마음이 솟구치기도 한다. 하지만 매일 아침 자연 속에서 바람을 느끼고, 이웃들과 소소하게 안부를 나누는 영국의 소박한 육아 풍경 역시 나름의 매력이 있다. 비싼 보육비라는 현실적인 어려움 속에서도 커뮤니티가 함께 아이를 키워 나가는 이 아기자기하고 따뜻한 모습이야말로 런던 육아가 주는 소소한 행복이 아닐까.