민주, 부산시 국감서 '부산엑스포 참패' 소환

큰사진보기 ▲지난 2023년 11월 29일 오전 부산 해운대구청사 외벽에 걸려 있던 부산엑스포 응원 현수막이 철거되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲21일 부산시 연제구 부산시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 부산시에 대한 국정감사에서 전재수 부산시장이 의원 질의에 답변하고 있다. 2026.10.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

2030부산세계박람회(부산엑스포) 유치 실패와 전재수 부산시장을 둘러싼 통일교 금품수수 의혹이 국회 국정감사장에 나란히 소환됐다. 더불어민주당은 전임 박형준 시정 당시 부산엑스포 유치전 실패의 책임론을 파고들었고, 국민의힘은 전 시장의 국회의원 시절 통일교 관련 의혹을 재점화했다.21일 부산시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 부산시 국감에서 민주당 소속 박정현 의원은 부산엑스포에 대한 제대로 된 평가가 필요하다고 목소리를 키웠다. 박 의원은 부산이 2023년 11월 국제박람회기구(BIE) 총회 1차 투표에서 사우디아라비아 리야드에 29대 119로 크게 패한 점을 거론했다.먼저 당시 판세를 정확히 파악하고 있었는지를 따져 물었다. 그는 "박 전 시장이나 윤석열 정부 외교부는 1차 투표 접전, 2차 투표 과반 득표를 전망했지만, 실제론 29대 119로 무참하게 깨졌다"라고 말했다. 이어 유치 과정에 무려 약 1217억 원의 예산이 투입됐다며 집행 내역도 끄집어냈다.더 비용을 적게 쓴 새만금 잼버리 사태가 감사원 감사를 받았단 사실을 상기한 그는 "실패했는데도 성과 위주로 보고했다. 책임 규명이나 예산 분석도 거의 전무하다"라며 부산시 특정감사와 감사원 감사 요구, 수사 검토를 요청했다. 그러자 전 시장은 "전반적으로 다 검토해서 조치하도록 하겠다"라고 답했다.같은 당 김영배 의원도 가세했다. 당시 프랑스 파리 현장에 있었다는 김 의원은 "2차까지 간다고 계속 이야기했지만, 외교당국 보고서에는 어렵다고 나와 있었다"라며 총체적인 부실로 규정했다. 재정과 관련해선 시와 범시민유치위 기부금 약 194억 원의 사용처를 확인하며 "시민 돈을 걷어서 쓴 것인데 감사나 필요하면 수사해야 한다"라고 촉구했다. '김건희 키링' 사는데도 (재정을) 상당히 썼다"며 이 또한 문제점으로 지적했다.전 시장은 취임 이후 민생대책과 추경, 시정 안정 등에 우선순위를 두면서 과거 사업에 대한 감사가 뒤로 밀렸다고 설명했다. 그러면서 "의원님 말씀에 전적으로 동의한다"라며 "적당한 시점에 걱정하시는 바가 없도록 저희가 할 수 있는 조치를 다 취하겠다"라고 말했다.민주당이 박형준 전 시장 시절 엑스포 실패를 집중적으로 제기했다면, 국민의힘은 전재수 시장의 통일교 금품수수 의혹으로 맞불을 놨다. 진종오 국민의힘 의원은 전 시장에게 2018년 통일교를 방문한 사실이 있는지, 당시 고가 시계와 현금을 받은 사실이 없는지 질의를 던졌다. 특히 "금품수수 의혹이 나온 다음 날 보좌진이 왜 컴퓨터를 초기화하고 저장장치를 부쉈나? 보좌진이 알아서 한 일인가?"라고 몰아세웠다.하지만 전 시장이 수사기관에서 일관되게 진술했고, 강도 높은 수사로 사실이 가려졌다며 이를 부인하면서 공방이 오갔다. 진 의원이 보좌진의 행동에 관여했는지를 거듭 묻자 전 시장은 "전혀 인과관계가 없다는 게 이미 수사결과에 나와있다"라며 "마치 전재수와 관련 있는 것을 전제로 질문하시면 대단히 불쾌하다"라고 맞받았다.이후 진 의원은 전 시장이 과거 "법적 책임보다 정치적·도의적 책임이 더 우선한다"라고 말했다며 다시 압박을 가했다. 이에 전 시장은 "이 문제와 관련해 부산시민들께 정말 송구하다는 말씀을 드리지만, 그렇다면 사퇴하라는 얘기냐. 그게 책임을 다하는 것이냐"라며 "이런 식의 지난 7~8개월 계속된 정치적 공격은 이제 중단해 달라"고 호소했다.이 사안은 여야 의원들 사이에 설전으로까지 번졌다. 민주당 의원들은 수사기관이 전 시장과 금품수수·증거인멸의 관련성을 확인하지 못했는데도 국감장으로 가져온 건 의도적 공세라고 반발했다. 반면 국민의힘 의원들은 남은 의혹을 둘러싼 답변 요구는 정당한 국감 활동이라고 맞섰다.전 시장도 추가 발언을 자청해 "작년 12월 이후 수십 차례 압수수색과 금융거래·통화내역 조사, 32시간이 넘는 고강도 수사를 받았다"라며 "시계와 돈은 입증하지 못했는데도 마치 새로운 의혹이 있는 것처럼 계속 말씀하시는 것은 모욕적"이라고 재차 반박했다.