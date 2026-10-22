"직접 수확한 고구마로 겨울 철새 도와요"

큰사진보기 ▲고대중학교 윤세현 교사가 학생들이 모은 후원금을 ‘소들섬과 우강사람들’ 유이계 대표에게 전달했다 ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲당진 고대중학교 환경동아리 ‘지구지고’ 학생들이 황토고구마축제에서 군고구마를 판매해 얻은 수익금 90만 4860원을 철새 먹이나눔 활동에 후원했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

고구마 판매 수익금으로 겨울 철새의 먹이를 마련하고, 소들섬의 생태적 가치를 지키려는 중학생들이 있다. 충남 당진 고대중학교 환경동아리 '지구지고' 학생들은 황토고구마축제에서 고구마를 판매한 수익금을 철새 먹이나눔 활동에 후원하며 4년째 나눔을 이어가고 있다. 무엇보다 학생들의 꾸준한 실천은 철새의 겨울나기를 돕는 것은 물론, 소들섬을 미래 세대가 생태 환경의 소중함을 배우고 자연과 공존하는 방법을 고민하는 공간으로 지켜가는 데 의미를 더하고 있다.충남 당진시 고대중학교 환경동아리 '지구지고' 학생들은 지난 20일 오전 10시, 철새 먹이나눔 후원금 90만 4860원을 '소들섬을 사랑하는 우강사람들' 유이계 대표에게 전달했다. 이번 후원금은 학생들이 직접 수확한 고구마를 황토고구마축제에서 판매해 마련했다. 학생들은 수확부터 판매까지 참여하며 노동의 가치와 나눔의 의미를 배우고, 그 결실을 지역 생태 환경 보호에 보탰다.소들섬 먹이주기 후원에는 고대중학교 1~3학년 호진수, 조경빈, 황나연, 황호연, 강인서, 장준서, 서정훈, 유재현, 김도경 학생 9명이 참여했다. 고대중학교 학생들의 철새 보호 후원은 2023년 골든벨 대회 상금 기부에서 시작됐다. 이후 매년 활동을 이어왔으며, 올해는 직접 고구마를 수확하고 판매해 후원금을 마련했다. 임수진 고대중학교 교장은 "학생들이 직접 땀 흘려 마련한 수익금을 철새 보호에 기부해 더욱 뜻깊다"며 "이번 활동이 생명의 소중함을 배우고 지역사회와 함께 성장하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.무엇보다 지난 4년간 학생들과 함께해 온 노창엽 퇴직 교원도 "학생들이 소들섬과 철새에 관심을 갖고 꾸준히 나눔을 실천하는 모습이 의미 있다"며 지속적인 활동을 응원했다. 후원금은 삽교호 소들섬 일원에서 진행하는 겨울 철새 먹이 나눔에 사용될 예정이다. 무엇보다 소들섬은 가을과 겨울이면 멸종 위기 야생 생물 Ⅱ급인 큰기러기를 비롯해 가창오리 등 철새들이 찾아오는 지역이다.고대중학교 2학년 황나연 학생은 "우리가 직접 키운 고구마를 판매해 얻은 수익금이 겨울 철새들의 먹이를 마련하는 데 쓰인다고 생각하니 뿌듯하다"며 "작은 활동처럼 보일 수 있지만, 철새들이 겨울을 무사히 나고 다시 찾아올 수 있도록 돕는 일이라고 생각한다. 앞으로도 친구들과 함께 소들섬의 생태 환경을 지키는 활동에 꾸준히 참여하고 싶다"고 말했다.'소들섬을 사랑하는 우강사람들' 유이계 대표는 "4년째 철새들에게 볍씨를 나누고 있다"며 "철탑이 세워진 뒤에도 먹이가 있는 곳으로 철새들이 찾아온다"고 말했다. 이어 "볍씨는 1톤당 약 200만 원에 이르는 만큼 학생들의 후원이 큰 힘이 된다"며 "소들섬에 황새 둥지와 생태 학습장을 조성해 시민과 학생들이 자연을 배우는 공간으로 발전시키고 싶다"고 밝혔다.한편, 충남 당진시 소들섬 일원에서는 오는 11월 1일부터 2027년 3월 31일까지 겨울 철새 먹이 나눔 활동이 총 14회에 걸쳐 진행될 예정이다. 고대중학교 학생들도 먹이 나눔 활동에 지속적으로 참여해 철새의 안정적인 월동을 돕고, 지역 생태 환경을 보전하는 데 힘을 보탤 계획이다.