35년 광산의 주인공은 '시민'... 800명이 함께한 특별한 생일

큰사진보기 ▲박병규 광산구청장(중앙)이 제35회 광산구민상 수상자 9명과 기념촬영을 하고 있다. 올해 수상자는 나눔·봉사 부문 임영우 선한기업100+원탁회의 이사장, 효행·복지 부문 박미화 신흥동 주민, 자치공동체 부문 박원철 어룡동 주민자치회장, 문화·예술·체육 부문 오동근 광산문화원장, 학술·교육 부문 박상철 호남대학교 총장, 지역경제 부문 김용구 현대하이텍 대표이사, 산업기술 부문 윤성식 ㈜세아씨엔티 대표이사, 인권증진 부문 김동순 광산구약사회장, 안전·환경 부문 한윤희 수완에너지전환마을네트워크 운영위원으로, 각자의 자리에서 지역사회 발전과 공동체 가치 실현에 기여한 공로를 인정받았다. ⓒ 광산구청 관련사진보기

큰사진보기 ▲광산의 35번째 생일, 지역 원로부터 주민까지 한자리에 모였다. 전 광주광역시장, 강박원 전 광주광역시의회 의장, 송병태·김삼호 전 광산구청장 등 광산과 지역의 발전에 힘을 보태온 인사들과 특별시의원과 광산구의원, 지역 대학과 금융기관, 농협, 경제·복지·보훈·안전·여성·장애인 분야 기관·단체장들도 참석하는 등 지역 정치·경제·교육·사회단체 관계자, 시민 등 800여 명이 함께해 광산의 35번째 구민의 날을 축하했다. ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

큰사진보기 ▲박병규 구청장은 “광산의 오늘을 만든 힘도 시민이고, 광산의 새로운 미래를 열어갈 힘도 시민”이라며 “서른다섯 해 동안 광산을 지켜온 시민들의 삶과 땀, 서로를 향한 연대가 오늘의 광산을 만들었다”고 했다. 또 “광산의 성장이 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 변화로 이어지고, 새로운 산업의 도약이 시민의 자부심과 더 나은 삶으로 연결돼야 한다”는 뜻을 밝혔다. ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

큰사진보기 ▲박병규 광산구청장이 기념식에 앞서 참석한 구민들에게 찾아가 일일이 인사를 하고 있다. ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박균택 의원은 제35회 광산구민의 날을 축하하며 뜻깊은 자리를 마련한 박병규 광산구청장과 관계자, 행사에 함께한 광산구민들에게 감사의 뜻을 전했다. 이어 ‘시민과 함께 잇는 광산의 새로운 미래’라는 이날의 주제처럼, 시민의 힘을 바탕으로 광산의 새로운 도약을 함께 다짐하는 시간이 되길 바란다며 구민들의 건강과 행복을 기원했다. ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

큰사진보기 ▲구민의 날을 상징하는 시민대표 35명, 청소년과 청년, 어린이와 가족, 마을활동가, 소상공인과 노동자, 이주민 등 나이와 직업, 삶의 배경이 다른 시민들로 구성됐다. 서로 다른 삶을 살아왔지만 이들을 하나로 묶은 이름은 ‘광산구민’이었다. ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

큰사진보기 ▲구민헌장 낭독에 이어 이날 행사의 백미인 미래 비전 퍼포먼스가 펼쳐졌다. 객석에 앉아 있던 시민들이 손에 든 촛불과 휴대전화 플래시를 밝히자 체육관 곳곳에서 작은 빛들이 하나둘 피어났다. 객석에서 시작된 시민들의 빛은 박병규 광산구청장을 거쳐 시민대표 35명에게 이어졌다. 이어 다섯 단체의 불빛이 차례로 모여 반도체 웨이퍼 형상을 완성했다. 시민의 힘을 모아 반도체 미래산업도시를 만들어가겠다는 광산의 메시지를 하나의 장면으로 형상화한 것이다. ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

큰사진보기 ▲광산구립합창단은 ‘아리랑’과 ‘광산구민의 노래’를 아름다운 화음으로 풀어내며 이날 행사의 마지막을 시민과 함께했다 ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 GJ저널망치에도 실립니다.

전남광주통합특별시 광산구(구청장 박병규)는 20일 광주여자대학교 유니버시아드체육관에서 '시민과 함께 잇는 광산의 새로운 미래'를 주제로 제35회 광산구민의 날 기념식을 열고, 지난 35년을 함께 일군 시민들에게 감사의 마음을 전하며 새로운 도약을 다짐했다.올해 광산구민의 날 기념식은 관행적인 의전을 줄이고 시민의 참여와 이야기를 행사 중심에 놓았다. 식전공연과 축하영상, 미래 비전 영상, 광산구민상 시상, 시민대표 35인의 구민헌장 낭독과 미래비전 퍼포먼스까지 모든 흐름이 '시민'이라는 한 단어로 이어졌다.이날 행사에는 박병규 광산구청장을 비롯해 공병철 광산구의회 의장과 박균택 국회의원, 고재유 전 광주광역시장, 강박원 전 광주광역시의회 의장, 송병태·김삼호 전 광산구청장 최환연 광산장학회 사무국장 등 광산과 지역의 발전에 힘을 보태온 인사들과 특별시의원과 광산구의원, 지역 대학과 금융기관, 농협, 경제·복지·보훈·안전·여성·장애인 분야 기관·단체장들도 참석하는 등 지역 정치·경제·교육·사회단체 관계자, 시민 등 800여 명이 함께해 광산의 35번째 구민의 날을 축하했다.특히 주민자치회와 통장단, 지역사회보장협의체 등 마을 현장에서 주민들과 부대끼며 공동체를 일궈온 이들의 모습도 곳곳에서 보였다. 현장에서는 이들을 차례로 소개한 뒤 "오늘은 광산구민 여러분이 주인공"이라는 안내와 함께 서로를 향한 박수를 청했다.박병규 광산구청장은 "광산의 오늘을 만든 힘도 시민이고, 광산의 새로운 미래를 열어갈 힘도 시민"이라며 "서른다섯 해 동안 광산을 지켜온 시민들의 삶과 땀, 서로를 향한 연대가 오늘의 광산을 만들었다"고 했다. 또 "광산의 성장이 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 변화로 이어지고, 새로운 산업의 도약이 시민의 자부심과 더 나은 삶으로 연결돼야 한다"는 뜻을 밝혔다.이어 "반도체 미래산업도시라는 광산의 새로운 도전도 결국은 사람을 향한다"며 "기업과 투자가 들어오고 산업의 지도가 달라지는 것에 머물지 않고, 청년에게 새로운 기회가 생기고 아이들이 더 나은 환경에서 성장하며 도시 발전의 결실을 시민이 일상에서 누릴 때 비로소 변화는 완성된다"고 강조했다.이어 광산의 새로운 출발을 응원하는 축하영상이 상영됐다. 민형배 전남광주통합특별시장은 영상메시지를 통해 제35회 광산구민의 날을 축하하며 군공항 이전과 반도체를 중심으로 한 미래산업 전환에 대한 기대를 밝혔다. 민 시장은 "광산의 변화는 전남광주 전체의 성장판을 새로 여는 힘"이라고 강조하면서, 그 변화의 힘은 결국 광산구민에게서 나온다는 메시지를 전했다.공병철 광산구의회 의장도 광산이 반도체 미래도시로 도약하는 중요한 전환점에 서 있다며, 도시의 모습은 달라져도 광산을 움직이는 힘은 각자의 자리에서 성실하게 살아온 시민이라고 강조했다.박균택 의원은 제35회 광산구민의 날을 축하하며 뜻깊은 자리를 마련한 박병규 광산구청장과 관계자, 행사에 함께한 광산구민들에게 감사의 뜻을 전했다. 이어 '시민과 함께 잇는 광산의 새로운 미래'라는 이날의 주제처럼, 시민의 힘을 바탕으로 광산의 새로운 도약을 함께 다짐하는 시간이 되길 바란다며 구민들의 건강과 행복을 기원했다.김대중 전남광주통합특별시교육감은 광산을 "전남광주통합특별시의 미래를 이끌 중심도시이자 대한민국 반도체산업의 새로운 거점"으로 언급하며, 광산구와 협력해 아이들의 웃음과 구민의 희망이 함께하는 미래교육도시를 만들어가겠다고 밝혔다.축하영상에 이어 상영된 주제영상은 광산이 걸어온 시간과 앞으로의 미래를 한 화면에 담았다."사람이 모여 도시가 자라고 그 위에 시민의 시간이 쌓였다"는 메시지로 시작한 영상은 도시의 외형은 달라져도 광산을 움직인 힘은 언제나 시민이었다는 점을 강조했다. 이어 군공항 이전 이후 새로운 산업 공간으로 변화할 광산과 반도체 미래산업을 중심으로 한 새로운 도시의 청사진이 펼쳐졌다. 생산과 연구, 기업과 인재를 연결하고 산업과 교육, 일자리와 시민의 삶을 하나의 도시 생태계로 잇겠다는 구상이다.특히 청년들이 기회를 찾아 떠나지 않고 광산에서 배우고 일하며 새로운 가능성을 만들어가는 도시를 미래상으로 제시했다. 거대한 산업의 성장이 목적지가 아니라 그 성과를 시민의 삶으로 연결하겠다는 것이 이날 광산이 말한 미래의 핵심이다.제35회 광산구민상은 지역사회 곳곳에서 나눔과 봉사, 주민자치, 문화와 교육, 경제와 기술, 인권과 환경을 위해 묵묵히 헌신해 온 9명이 받았다.올해 나눔·봉사 부문은 임영우 선한기업100+원탁회의 이사장, 효행·복지 부문은 박미화 신흥동 주민, 자치공동체 부문은 박원철 어룡동 주민자치회장, 문화·예술·체육 부문은 오동근 광산문화원장이 수상의 영예를 안았다. 학술·교육 부문에는 박상철 호남대학교 총장, 지역경제 부문에는 김용구 현대하이텍 대표이사, 산업기술 부문에는 윤성식 ㈜세아씨엔티 대표이사, 인권증진 부문에는 김동순 광산구약사회장, 안전·환경 부문에는 한윤희 수완에너지전환마을네트워크 운영위원이 각각 선정됐다.수상자들이 걸어온 길은 서로 달랐지만 자신의 자리에서 지역사회를 조금 더 따뜻하고 단단하게 만들었다는 점에서는 같았다. 그동안의 노고를 광산구민의 이름으로 기억하고 존경을 전하는 자리였다. 이어 지역 산업 발전과 나눔을 위해 힘써온 박흥석 하남산업단지관리공단 이사장에게 감사패가 전달됐다. 현장에서는 지역경제 발전과 인재 육성, 나눔 실천 등에 기여한 공로를 기렸다.구민의 날을 상징하는 시민대표 35명이 한 사람씩 무대에 올랐다. 청소년과 청년, 어린이와 가족, 마을활동가, 소상공인과 노동자, 이주민 등 나이와 직업, 삶의 배경이 다른 시민들로 구성됐다. 서로 다른 삶을 살아왔지만 이들을 하나로 묶은 이름은 '광산구민'이었다. 시민대표들은 함께 구민헌장을 낭독하며 이웃을 돌보고 공동체를 지키며 더 나은 광산을 만들어가겠다는 약속을 나눴다.구민헌장 낭독에 이어 이날 행사의 백미인 미래 비전 퍼포먼스가 펼쳐졌다. 객석에 앉아 있던 시민들이 손에 든 촛불과 휴대전화 플래시를 밝히자 체육관 곳곳에서 작은 빛들이 하나둘 피어났다. 객석에서 시작된 시민들의 빛은 박병규 광산구청장을 거쳐 시민대표 35명에게 이어졌다. 이어 다섯 단체의 불빛이 차례로 모여 반도체 웨이퍼 형상을 완성했다. 시민의 힘을 모아 반도체 미래산업도시를 만들어가겠다는 광산의 메시지를 하나의 장면으로 형상화한 것이다.한 사람의 빛은 작지만 서로를 비추며 연결되면 도시의 내일을 밝힐 만큼 커질 수 있다는 메시지도 담겼다. 이날의 퍼포먼스는 산업과 사람, 현재와 미래를 연결하는 광산의 지향을 압축해 보여줬다.기념식의 피날레는 광산구립합창단이 장식했다. 합창단은 '아리랑'과 '광산구민의 노래'를 아름다운 화음으로 풀어내며 이날 행사의 마지막을 시민과 함께했다.