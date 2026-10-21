"고흥 없이 우주산업 말할 수 없는 시대 만들겠다"

지방의 위기는 결국 사람이 떠나는 데서 시작된다. 그러나 공영민 고흥군수는 인구 감소를 숙명으로 받아들이지 않는다. "안 되면 되게 하고, 하고자 하면 반드시 길을 찾는다"라는 공 군수의 말에는 행정을 관리가 아닌 변화의 수단으로 보는 철학이 담겨 있다. 중앙과 지방행정을 두루 경험한 공 군수는 그 역량을 고향 고흥의 미래에 쏟고 있다. 우주산업과 스마트 농수축산업, 교통망과 신재생에너지까지 그가 그리는 고흥의 변화는 결국 청년이 돌아오고 농어민의 소득이 높아지며 군민이 고향을 자랑스러워하는 도시를 만드는 데 있다. GJ저널망치는 '사람 공영민'의 철학에서부터 고흥의 백년대계를 향한 구상까지, 그의 생각과 비전을 지난 20일 고흥군청에서 들어봤다.

큰사진보기 ▲공영민 고흥군수가 "군민이 고흥 변화의 주인공 ‘더 큰 고흥, 행복한 군민’ 끝까지 만들겠다"고 강한 의지를 전하고 있다. ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

- 고흥군민뿐 아니라 전남광주통합특별시 독자들에게 '공영민'이라는 사람을 한마디로 소개한다면.

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- 어린 시절의 고흥은 군수님에게 어떤 곳으로 기억돼 있습니까.

- 고흥에서 태어나 중앙정부와 제주에서 오랜 공직생활을 했습니다. 다시 고향을 책임지는 자리에 섰을 때 감회가 남달랐을 것 같습니다.

- 전남광주통합특별시 출범으로 고흥의 입지에도 변화가 예상됩니다. 군민들이 체감할 가장 큰 변화는 무엇입니까.

큰사진보기 ▲누리호 발사 사진 앞에서 고흥 우주산업클러스터의 미래 비전을 설명하는 공영민 고흥군수 ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

- 군수께서 생각하는 고흥의 가장 큰 자산은 무엇입니까.

- 최첨단 우주산업과 전통적인 농어업 중심의 고흥은 서로 멀게 느껴질 수도 있습니다. 두 산업을 어떻게 연결할 계획입니까.

큰사진보기 ▲팔영산 편백 치유의 숲에서 맨발걷기를 하며 산림치유 현장을 체험하는 공영민 고흥군수 ⓒ 고흥군청 관련사진보기

- 외지 손님에게 고흥을 딱 하루만 보여준다면 어디로 안내하시겠습니까.

- 2009년 기획재정부 직원들이 뽑은 '가장 닮고 싶은 상사'로 선정됐습니다. 후배들은 어떤 모습을 높이 평가했다고 생각합니까.

- 군수직을 내려놓고 평범한 고흥군민으로 돌아갔을 때 어떤 군수로 기억되고 싶습니까.

큰사진보기 ▲공영민 고흥군수가 민선9기 비전을 선포하고 있다. ⓒ 고흥군청 관련사진보기

- 마지막으로 독자들에게 꼭 전하고 싶은 말씀이 있다면.

덧붙이는 글 | 이 기사는 GJ저널망치에도 실립니다.

"저 공영민은 "안 되면 되게 하고, 하고자 하면 반드시 길을 찾는 사람"이라고 말씀드리고 싶습니다. 어떤 일을 앞에 두고 안 된다는 이유부터 찾기보다 '어떻게 하면 해낼 수 있을까'를 먼저 생각합니다.특히 고흥의 변화와 발전을 위해 반드시 필요한 일이라면 어렵다는 이유로 포기해서는 안 된다고 생각합니다. 방법이 없으면 방법을 만들고, 길이 없으면 길을 찾아야 합니다. 될 때까지 방법을 찾아 끝까지 해내는 것, 그것이 제가 살아온 방식이고 군정을 이끄는 철학입니다.""제가 어린 시절을 보낸 고흥은 지금과는 많이 달랐습니다. 인구가 24만 명에 이를 정도로 사람이 많았고, 어디를 가도 활기가 넘쳤습니다. 농사가 잘되고 바다에서 나는 것도 풍부한, 넉넉한 삶의 터전이었습니다.하지만 지금은 인구가 크게 줄었고 고령화도 매우 심각합니다. 그래서 어린 시절 제가 보았던 고흥의 활력을 다시 되찾고 싶습니다. 무엇보다 우리 아이들과 청년들이 고향을 떠나지 않고 이곳에서 꿈을 키우며 살아갈 수 있는 고흥을 만들고 싶습니다.제가 군정을 통해 이루려는 궁극적인 목표도 결국 사람입니다. 사람이 돌아오고, 사람이 머물고, 군민이 고향에서 살아가는 것을 자랑스럽게 느끼는 고흥을 만드는 것입니다.""어린 시절 제가 자라고 꿈을 키웠던 고향이 인구감소와 고령화로 어려움을 겪는 모습을 보면서 언젠가는 제가 고향을 위해 무언가 해야 한다는 생각을 오래 품어왔습니다. 중앙정부와 지방행정 현장에서 일하면서 지역발전에 대해 많은 것을 배웠습니다.지역의 의지만으로 해결하기 어려운 일이 많습니다. 중앙정부의 정책 방향을 읽고 필요한 예산을 확보하며, 이를 지역의 현실에 맞게 연결해내는 전략이 필요합니다. 중앙과 지방은 행정의 방식과 역할에도 차이가 있습니다.결국 정책은 현장에서 성과로 증명돼야 합니다. 저는 그동안 쌓은 경험과 인적 네트워크, 정책과 예산을 보는 시각을 고흥 발전을 위해 모두 쏟아붓겠다는 마음으로 군수직을 수행하고 있습니다. 고향에서 군수로 일하는 것은 분명 큰 영광입니다.그러나 영광보다 훨씬 큰 것이 책임입니다. 군민들께서 '고흥이 정말 달라지고 있다'고 체감할 수 있도록 결과로 보여드리는 것이 제 책무라고 생각합니다.""고흥은 이미 대한민국 우주항공산업의 중심도시로 힘차게 도약하고 있습니다. 1조 6000억 원 규모의 우주발사체산업클러스터 조성을 추진하고 있고, 6521억 원 규모의 고흥읍~나로우주센터 국도 15호선 4차로 확장사업도 예비타당성조사를 통과했습니다.지난 10월 7일 누리호 5차 발사 성공까지 이어지면서 고흥이 대한민국 우주산업의 핵심지역이라는 군민들의 자부심도 커지고 있습니다. 전남광주통합특별시 출범을 이러한 성과를 한 단계 더 끌어올릴 절호의 기회로 보고 있습니다.우주·드론·스마트팜 등 고흥의 3대 미래전략산업과 광주~고흥 간 고속도로를 비롯한 핵심 교통인프라 사업이 특별시의 주요 사업으로 반영돼 조기에 추진될 수 있도록 적극 대응하겠습니다. 특히 제2우주센터 유치는 고흥의 미래를 결정할 중요한 과제입니다. 기존 나로우주센터와 우주발사체산업클러스터를 연결한다면 고흥은 명실상부한 대한민국 우주산업의 중심지가 될 수 있습니다. 신재생에너지 역시 새로운 성장동력입니다.고흥형 1GW 영농형 태양광을 비롯해 해상풍력과 태양광 등 5GW 규모의 신재생에너지 사업을 추진하고, 그 성과를 군민에게 돌려드리는 4인 가구 기준 월 60만 원의 군민 에너지연금도 현실화해 나가겠습니다. 전남광주통합특별시 출범의 효과가 행정구역의 변화에 머물러서는 안 됩니다. 군민의 삶이 실제로 더 나아졌다는 평가를 받을 수 있도록 만들어야 합니다.""주저 없이 '우주산업'이라고 말씀드리겠습니다. 고흥은 대한민국에서 유일하게 국가 우주발사장인 나로우주센터를 품고 있습니다. 2009년 나로호 1차 발사부터 누리호 5차 발사 성공까지 대한민국 우주개발의 역사적인 순간들이 고흥에서 만들어졌습니다.고흥은 자연환경 측면에서도 우주발사에 매우 유리합니다. 남쪽으로 바다가 열려 있어 최적의 발사각을 확보하기 좋고, 발사 경험과 노하우, 관련 인프라가 오랜 기간 축적돼 있습니다. 여기에 정부가 2031년까지 1조 6천억 원을 투자하는 우주발사체산업클러스터가 더해집니다.저는 여기에서 만족하지 않겠습니다. 제2우주센터와 우주항공산업진흥원 유치에도 최선을 다하고, 현재 국회에 계류 중인 '우주항공복합도시 특별법'이 통과돼 고흥에 자족형 우주항공복합도시를 구축할 수 있도록 힘을 모으겠습니다. 대한민국 우주산업을 이야기할 때 고흥을 빼고는 말할 수 없는 시대를 반드시 만들겠습니다.""둘 가운데 하나를 선택해야 한다고 생각하지 않습니다. 우주산업은 고흥의 미래산업이고 농수축산업은 고흥을 지탱해 온 뿌리입니다. 미래산업을 키우는 동시에 우리의 근간인 농수축산업에 첨단기술을 접목해 경쟁력을 높여야 합니다.우주산업 분야에서는 2031년까지 1조 6000억 원을 투입해 우주발사체산업클러스터를 조성합니다. 46만 평 규모의 국가산업단지를 비롯해 민간발사장, 연소시험장, 발사체기술사업화센터 등 8개 분야 24개 핵심과제를 추진해 기업과 청년이 고흥으로 들어올 수 있는 산업 기반을 만들겠습니다.농수축산업도 달라지고 있습니다. 기존 10만 평 규모의 스마트팜 혁신밸리를 중심으로 약 70만 평 규모의 고흥형 농수축산 스마트팜 혁신밸리로 확대하고, 청년들의 취·창업 기반을 넓혀가겠습니다.금산면 조생양파 주산지에는 300ha 규모의 노지 스마트농업 육성지구를 조성해 드론과 위성정보, 스마트 관수·관비 기술을 실제 영농현장에 접목하고 있습니다. 스마트수산업 혁신 선도지구와 연계해 수산업 경쟁력도 함께 높여가겠습니다. 생산만 늘린다고 농어민의 소득이 저절로 높아지는 것은 아닙니다. 그래서 유통과 수출을 중요하게 보고 있습니다.민선 8기 동안 제가 직접 수출개척단을 이끌며 11개국 24개 현지 유통사와 1억 1330만 달러 규모의 수출협약을 체결했고, 지난해 농수산물 수출액 1억 2400만 달러를 달성해 군 단위 1위를 기록했습니다.우주산업으로 좋은 일자리를 만들고, 농수축산업에는 기술과 유통·수출 경쟁력을 더하는 것. 청년에게는 일자리를, 농어민에게는 더 높은 소득을 만들어드리는 것이 제가 생각하는 고흥의 경쟁력입니다.""먼저 팔영산 편백 치유의 숲을 권하고 싶습니다. 416ha 규모의 편백숲에 마련된 산림치유 공간으로 치유숲길과 명상쉼터를 걸으며 고흥 자연의 진면목을 느낄 수 있습니다. 산림치유 프로그램이나 테라피센터의 족욕과 반신욕 등을 통해 잠시 일상의 긴장을 내려놓는 시간도 가질 수 있습니다.그리고 고흥에 오셨다면 반드시 제철 수산물을 맛보시라고 말씀드리고 싶습니다. 봄에는 삼치, 여름에는 갯장어, 찬바람이 불기 시작하면 굴과 매생이까지 계절마다 고흥의 맛이 달라집니다.특정 식당 한 곳을 추천하기보다는 나로도항이나 녹동항에서 그날 가장 싱싱한 제철 음식을 맛보셨으면 좋겠습니다. 마지막에 향긋한 고흥 유자차 한 잔을 곁들이시면 고흥의 하루를 제대로 느끼실 수 있을 것입니다.""아마 제가 성실하게 일하는 모습과 조직 구성원을 포용하려 했던 자세를 좋게 봐주지 않았나 생각합니다. '가장 닮고 싶은 상사'라는 패를 후배들에게 받았던 순간은 제게 정말 특별했습니다. 흥조근정훈장을 받을 때보다도 자랑스럽고 감동적이었습니다. 함께 일했던 후배들이 저를 그렇게 평가해 줬다는 사실 자체가 큰 영광이었습니다.저는 조직의 성과도 결국 사람에게서 나온다고 생각합니다. 직원들이 아침에 출근하기 싫은 조직에서 좋은 행정이 나올 수는 없습니다. 구성원이 존중받고, 서로 믿고, 자신의 역량을 마음껏 발휘할 수 있어야 성과도 만들어집니다.그래서 군수가 된 지금도 직원들에게 '출근하고 싶은 직장 분위기를 만들자'고 강조합니다. 리더가 혼자 빛나는 조직보다 구성원들이 자신의 자리에서 능력을 발휘하도록 만드는 조직이 훨씬 강합니다. 직원들이 신뢰와 자부심을 갖고 일할 수 있는 환경을 만드는 것 역시 군수의 중요한 책임이라고 생각합니다.""군민 통합을 위해 최선을 다했던 군수, 고흥의 미래를 바꾼 군수, 그리고 오직 고흥과 군민만을 위해 일했던 군수로 기억되고 싶습니다.민선 8기에는 우주·드론·스마트팜이라는 미래전략산업을 키우고, 핵심 교통인프라와 신재생에너지 기반을 마련하면서 '2030년 고흥 인구 10만'이라는 군민 비전을 실현할 토대를 닦는 데 힘을 쏟았습니다. 이제 중요한 것은 계획을 현실로 만드는 것입니다.민선 9기에는 그동안 준비해 온 사업들을 하나씩 실제 성과로 연결해 2030년 고흥 인구 10만이라는 목표에 한 걸음 더 가까이 다가가겠습니다.제가 바라는 평가는 거창하지 않습니다. 먼 훗날 군민들께서 '그때 그 군수가 고흥의 백년대계를 제대로 세워놓은 덕분에 오늘의 고흥이 잘살게 됐다'고 말씀해 주신다면 그것보다 더 큰 보람과 영광은 없을 것입니다. 언제나 군민과 소통하고 군민의 눈높이에서 발로 뛰었던 군수, 말보다 행동으로 고흥의 변화를 증명했던 군수로 남고 싶습니다.""무엇보다 고흥의 변화와 발전을 위해 늘 마음을 모아주시는 군민 여러분께 깊이 감사드립니다. 농어업 현장에서, 그리고 지역 곳곳의 일터에서 묵묵하게 삶을 일궈온 군민 한 분 한 분이 오늘의 고흥을 만들어온 주인공이며 앞으로 고흥을 변화시킬 가장 큰 힘입니다.제가 앞에서 말씀드린 모든 사업의 최종 목적은 결국 군민의 행복입니다. 우주산업이 성장해도 군민의 일자리가 늘지 않는다면 의미가 없습니다. 농수축산업의 규모가 커져도 농어민의 소득이 높아지지 않는다면 성공했다고 할 수 없습니다. 교통망이 확충되고 신재생에너지 산업이 성장하는 성과 역시 군민의 삶을 실질적으로 변화시키는 데까지 이어져야 합니다.그 결과를 만들어내겠습니다. '더 큰 고흥', '군민 모두가 행복한 고흥'을 만드는 일에 제 모든 역량을 쏟겠습니다. 앞으로도 고흥의 변화와 도전에 따뜻한 관심과 힘을 모아주시길 부탁드립니다.아울러 오는 11월 12일부터 15일까지 풍양면 한동리 일원에서 제6회 고흥유자축제가 열립니다. 전남광주통합특별시 독자 여러분께서도 가족, 지인들과 고흥을 찾아 유자향 가득한 가을날의 정취와 다양한 먹거리, 체험과 공연을 함께 즐겨보시길 바랍니다. 고흥에서 반갑게 맞이하겠습니다."=