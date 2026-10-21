선관위 직원 사망에... 특검 "강압적인 분위기 없었다"

큰사진보기 ▲이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 중앙선거관리위원회가 시간대별 투표자 수를 허위로 입력한 사실을 확인해 중앙선관위 등 7곳을 대상으로 압수수색에 들어간 15일 과천 중앙선관위 로비로 관계자들이 이동하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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선관위특검(특별검사 이태한)은 어제(21일) 특검 수사를 받은 중앙선거관리위원회 직원의 사망을 두고 "강압적인 분위기는 없었다"라고 해명했다.21일 오전 경기도 화성시 봉담읍 소재 아파트에서 40대 선관위 직원이 숨진 채 발견됐다. 이 직원은 20일 특검 조사를 받았다. 중앙선거관리위원회는 이 직원이 심야까지 조사를 받았다면서 "우리 위원회 직원이 계속된 수사로 인해 극심한 심리적 부담을 겪고 소중한 생명을 잃게 된 점은 매우 유감스럽다"라고 했다.특검은 이날 오후 언론공지를 통해 "고인이 되신 중앙선거관리위원회 공무원에 대해 진심으로 명복을 빌고 유족들에 대해서도 깊은 위로의 말씀을 드린다"라고 밝혔다.그러면서 심야까지 조사를 받았다는 선관위 입장을 두고 사실과 다르다고 강조했다.특검에 따르면, 고인은 검·경합동수사본부 및 선관위 특검 수사 과정 동안 전날 처음 조사를 받았다. 오전 10시경 조사 시작부터 귀가할 때까지 변호인의 참여 하에 조사가 이루어졌고, 야간 조사를 원하지 않아 밤 8시 55분경 조사가 종료됐다. 점심과 저녁 식사 시간을 포함하여 5차례에 걸쳐 합계 3시간 20분 동안의 휴식 시간을 가져 실제 조사 시간은 7시간 35분이었다는 게 특검 설명이다.특검은 "중선위의 입장문과 달리 심야 조사는 진행된 사실이 없고, 고인은 조사 종료 후 1시간 45분 동안 조서 열람을 진행하면서 답변 40여 곳을 직접 자필로 수정했다. 전체 조사 과정에서 강압적인 분위기는 전혀 없었고, 조사 및 조서 내용에 대한 이의제기도 없었다"라고 강조했다.이어 "중선위의 사실과 다른 입장 발표에 대하여 유감을 표명하고, 선관위 특검은 앞으로도 인권보호법령을 준수하면서 수사를 계속 진행해 나감과 동시에, 선관위의 각종 의혹과 비리를 규명하고 책임 소재를 명백히 밝히기 위하여 최선을 다하겠다"라고 전했다.