"지방 국립대 신입생 등록금 전액 지원 재점검해야"

큰사진보기 ▲국정감사 중인 서범수 의원 ⓒ 국회방송 갈무리 관련사진보기

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국회 교육위원회 소속 국민의힘 서범수 의원(울산 울주군)이 21일 부산대학교에서 열린 영남 및 강원권 국립대 국정감사에서 교육부가 추진하는 지방 국립대 신입생 등록금 전액 지원 전면 재점검을 촉구했다.서범수 의원은 그 이유로 재학생과 신입생 간 형평성 문제, 소득계층별 지원의 역진성, 자퇴 및 재입학 유도 가능성 등을 들었다.앞서 교육부는 "지역인재를 육성하고 지역 정착을 유도해 지역균형발전을 실현하겠다"며 지난 8월 28일 지방 국립대 30개교의 2027학년도 신입생에 대한 등록금 전액 지원 방침을 발표했다.그러나 서 의원은 "등록금 지원만으로는 정책의 궁극적인 목표를 달성하기 어렵다"고 지적했다.서 의원은 부산대학교 총장에게 "등록금을 제로(0원)로 만든다고 해서 지역균형발전이 저절로 이루어지겠느냐"라며 "지역인재를 육성하는 데 그칠 것이 아니라, 지역 내 일자리 창출과 연계해 인재가 지역에 정착할 수 있는 여건을 만들어야 한다"고 강조했다.이에 부산대 총장은 동의하며 "등록금 전액 지원만으로는 정책 효과가 제한적일 수 있으며, 다른 정부 재정지원사업과 연계할 필요가 있다"는 취지로 답변했다.이어 서 의원은 "이번 정책이 같은 대학에 다니는 학생들 사이에서도 학번에 따라 등록금 부담이 달라지는 형평성 문제를 초래할 수 있다"고 지적했다.서 의원 설명에 따르면 부산대학교의 연간 등록금은 약 451만 원으로, 4년간 약 1800만 원에 달한다. 2027학년도 신입생은 등록금 전액을 지원받는 반면, 2026학년도 이전 입학생은 동일한 대학에서 같은 교육을 받으면서도 기존 등록금 부담을 지게 되는 구조다.서 의원은 "같은 강의실에서 26학번과 27학번이 함께 수업을 듣는데, 누구는 등록금을 한 푼도 내지 않고 누구는 등록금을 내야 한다면 형평성에 문제가 있는 것 아니냐"고 질타했다.이어 서 의원은 소득계층별 지원 효과에 대한 문제도 제기했다.서 의원은 "기초생활수급자와 차상위계층, 소득 하위 구간 학생들은 이미 국가장학금 등을 통해 전액 혹은 상당한 수준의 등록금 지원을 받고 있다"며 "이러한 상황에서 소득과 관계없이 신입생 등록금을 전액 지원할 경우, 기존에 장학금 혜택을 받지 못하던 고소득층 학생들에게 상대적으로 더 큰 추가 혜택이 돌아갈 수 있다"고 짚었다.서 의원은 "오히려 저소득층 학생들이 역차별을 받고, 고소득층 자녀를 위한 제도가 되는 것 아니냐"며 "정책의 소득계층별 형평성을 면밀히 검토할 것"을 주문했다.한편 서 의원은 지역인재장학금 제도 개편에 따른 기존 재학생의 불이익 가능성을 제기했다.서 의원은 "2027학년도부터 지방 국립대 신입생 등록금 전액 지원이 시행되면서 지역인재장학금 신규 선발 대상이 지방 사립대 학생 중심으로 변경된다"며 "교육부는 '기존에 지역인재장학금 대상자로 선발된 학생에 대해서는 지원을 계속하겠다'고 설명했지만 기존에 선발되지 않은 재학생은 새롭게 장학금 혜택을 받기 어렵다"고 문제를 제기했다.서 의원은 "기존 재학생들은 무슨 죄냐"며 "신입생은 등록금 전액을 지원받는데 기존 재학생은 신규 장학금 신청 기회마저 제한된다면 명백한 형평성 문제가 발생할 수 있다"고 지적했다.또한 서 의원은 "이번 정책이 오히려 대학생들의 자퇴와 반수, 재입학을 유도할 수 있다"는 우려를 제기했다.교육부에 질의한 서 의원은 "2026학년도에 입학한 학생이 자퇴한 뒤 2027학년도 신입생으로 다시 입학하면 등록금 전액 지원을 받을 수 있느냐"고 하자, 교육부는 "2027학년도 신입생 기준에 해당하므로 지원 대상이 될 것으로 생각한다"고 답변했다.그러자 서 의원은 거점 국립대의 중도탈락 규모를 언급하며 "기존 재학생이 자퇴하고 다시 신입생으로 들어오면 등록금을 전액 지원받을 수 있다는 것인데, 오히려 이 제도가 반수생이나 재입학자를 유도하는 것 아니냐"고 지적했다.이어 "정책의 취지는 지역인재를 육성하고 지역에 정착시키겠다는 것인데, 제도 설계가 잘못되면 오히려 학생들의 자퇴와 재입학을 부추기는 부작용이 나타날 수 있다"고 우려했다.