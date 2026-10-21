삼전닉스 ETF 개인 손실 6조…고령층은 손절도 못했다

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큰사진보기 ▲연령대별 단일종목 ETP 개인 손실 ⓒ 박준태 의원실 자료를 바탕으로 AI 생성이미지 관련사진보기

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삼성전자·SK하이닉스를 기초자산으로 한 단일종목 상장지수상품(ETP)에 투자했던 개인투자자들이 상품 출시 후 석 달도 안 돼 6조 원대 손실을 떠안은 것으로 나타났다.ETP는 자산운용사가 운용하는 상장지수펀드(ETF)와 증권사가 발행하는 상장지수증권(ETN)을 모두 포함해 부르는 말이다. 지난 5월 27일 국내 증시에는 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 ETF 16종과 ETN 2종이 신규 상장했다.국회 정무위원회 소속 박준태 국민의힘 의원이 21일 금융감독원에서 받은 자료를 보면, 지난 5월 27일 상품 출시 이후 8월 14일까지 개인투자자가 입은 손실은 모두 6조 3130억 원이다. 미래에셋·키움·삼성증권·NH·한국투자·KB·신한·메리츠·하나·대신 등 10개 종합금융투자사업자의 고객 계좌를 합친 수치다.손실의 63.2%는 아직 팔지 않고 들고 있는 상품에서 생긴 평가손실로 총 3조 9888억 원 규모다. 개인이 보유한 잔고를 8월 14일 종가로 따져 매입원가와 비교한 금액이다. 이미 매도해 손실이 굳어진 금액(매매손실)은 2조 3242억 원이었다. 금감원은 ETP 출시일부터 기준일까지 매수나 매도가 한 번 이상 있었던 계좌의 실현손익을 모두 더해 매도 손실을 계산했다.주로 손실을 본 건 40·50대였다. 40대의 손실이 2조 530억 원(16만 5200개 계좌)으로 가장 컸고 50대가 1조 8655억 원(15만 8000개 계좌)으로 뒤를 이었다. 두 연령대의 손실을 합하면 3조 9185억 원으로 전체의 62.1%에 달한다. 이어 30대 1조 912억 원, 60대 8059억 원, 70대 이상 2934억 원, 20대 1958억 원, 20대 미만 82억 원 순으로 손실이 났다.계좌당 손실은 연령이 높을수록 커졌다. 70대 이상은 9800개 계좌에서 2934억 원의 손실이 발생했다. 이를 계좌 수로 나눠보니 평균 순손실은 약 2994만 원으로 나타났다. 전체 계좌(54만6000개)의 평균 손실인 약 1156만 원의 2.6배 수준이다. 60대의 계좌당 평균 순손실도 약 1321만 원으로 평균을 웃돌았다.특히 70대 이상은 손실 난 상품을 정리하지 못하고 쥐고 있는 경우가 많았다. 이 연령대 손실 2934억 원 중 평가손실이 2181억 원으로 74.3%에 달했다. 팔아서 확정된 손실은 753억 원이었다. 20~60대의 평가손실 비중이 57~65%인 것과 차이가 난다.이같은 손실의 대부분이 상품이 출시된 직후 두 달 동안 집중적으로 발생했다. 7월 말 기준 총손실은 이미 6조 33억 원으로, 8월 14일 집계치의 95.1% 수준이다. 당시 매매손실은 1조 9638억 원, 평가손실은 4조 395억 원이었다.이후 8월 들어서는 장부상 손실이 실제 손실로 바뀌는 모습이 나타났다. 7월 말부터 8월 14일까지 2주 간 매매손실은 3604억 원(18.4%) 늘어난 반면, 평가손실은 507억 원 줄었다. 손실을 감수하고 상품을 판 투자자가 늘었다는 뜻이다. 이 기간 총손실은 3097억 원 늘었다.거래 증권사별로는 키움증권 계좌(1조 2870억 원)에서 가장 큰 손실이 났고, 미래에셋증권(1조 2576억 원), 삼성증권(9994억 원), NH투자증권(8517억 원), 한국투자증권(5521억 원)이 뒤를 이었다. 키움과 미래에셋 두 곳에서만 전체 손실의 40.3%가 나왔다.박 의원은 "개인투자자들의 손실이 6조 원을 넘었고 특히 40~50대의 피해가 큰 반면, 기관과 외국인은 천문학적인 수익을 거뒀을 것으로 추정된다"라며 "금감원은 손익 자료를 감추고 민주당은 국정감사에서 핵심 증인 채택마저 막은 만큼, 이제는 국정조사와 특검으로 진상을 규명하고 책임자를 밝혀야 한다"라고 주장했다.