박홍근 장관 "소방재정 지원 확대 …국회 심의서 검토"

큰사진보기 ▲(서울=연합뉴스) 박홍근 기획예산처 장관이 21일 세종 기획예산처에서 열린 '일·가정 양립 직원 오찬 간담회'에서 직원들과 대화하고 있다. 2026.10.21 [기획예산처 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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박홍근 기획예산처 장관이 담배 소비 감소와 지방재정 악화로 어려움을 겪고 있는 소방재정과 관련해 정부 차원의 지원 확대 필요성에 공감한다는 뜻을 밝혔다. 내년도 예산안의 국회 심의 과정에서 소방재정의 실태를 종합적으로 살펴보고 추가 지원 방안을 검토하겠다는 것이다.박 장관은 또 최근 논란이 되고 있는 미래대응기금의 운용 자율성 확대와 관련해 "결코 쌈짓돈이라고 생각해본 적이 없다"라고 반박했다. 국고채 발행 물량에 대해서는 금리 등 시장 상황을 지켜보면서 추가 축소 여부를 결정하겠다고 밝혔다.박 장관은 21일 정부세종청사 기획예산처 기자실을 찾아 출입기자단과 간담회를 하고 이같이 말했다.우선 박 장관은 최근 소방관들의 희생으로 소방 관련 예산에 대한 사회적 관심이 커지고 있다면서, 국가 차원의 지원 필요성을 강조했다. 그는 "국가와 국민을 위해 희생하고 헌신한 분들이 좀 더 안전하게 직무에 충실할 수 있는 환경을 만드는 것은 국가의 책무임이 분명하다"고 말했다.이어 소방공무원의 국가직 전환 과정과 소방재정 지원 체계가 만들어진 배경을 설명했다. 지난 2020년 소방공무원이 국가직으로 전환됐지만, 소방 관련 사무는 지방정부가 담당하는 기존 구조가 유지됐다는 것이다. 박 장관은 "그때 국가직으로 해서 명예를 더 높이고, 인력은 늘려야 하니 담배 개별소비세를 45%까지 늘려서 충당하도록 했다"라면서 "그 이외에 헬기라든가 개별 지방정부가 감당하기 어려운 국가적 사무와 관련해서는 국가가 지원하는 구조로 이어져 왔다"라고 설명했다.하지만 최근 지방정부의 재정 상황이 악화되고 담배 소비까지 줄어들면서 기존 재원 조달 방식에 한계가 나타나고 있다는 점을 인정했다. 그는 "2023년과 2024년 대규모 세수 결손도 발생했고, 특히 담배 소비량이 줄어들면서 전체적인 개별소비세가 줄어들어 지방이 갖는 하중이 커진 것도 사실"이라고 말했다. 이어 "이런 상황에서 소방행정 관련 예산에 대해 지방재정이 어렵기 때문에 좀 더 지원이 필요한 것 아니냐는 문제 제기가 있는 상황"이라고 덧붙였다.이에 따라 정부도 소방재정 지원 방식에 대한 추가 검토에 나설 방침이다. 박 장관은 "최근 여당인 민주당 안에서도 여러 가지 제안을 검토하고 있다고 들었다"면서 "저희도 내년도 예산안에 소방청과 지방의 공동 사무, 헬기 등을 포함한 지원을 반영한 것이 있지만, 이번 사회적 문제 제기로 이 부분을 좀 더 면밀하게 들여다봐야 한다는 필요성에 당연히 공감하고 있다"고 밝혔다.다만 구체적인 지원 확대 규모나 새로운 재원 확보 방안은 아직 결정되지 않았다고 선을 그었다. 그는 "아직 구체적으로 어떻게 개선하겠다는 내부 논의가 이뤄진 상태는 아니다"라면서 "향후 청와대와 행정안전부, 소방청, 각 지방정부와 함께 이 부분을 들여다봐야 할 것 같다"라고 말했다.이어 "실제 개별소비세가 얼마나 줄어들어 지방에 영향을 미쳤는지, 지방정부별 소방특별회계의 재정 상황이 어떻게 돼있는지를 종합적으로 봐야 한다"라고 설명했다. 박 장관은 "담배 개별소비세의 영향, 지방정부의 재정 여력, 중앙정부가 그동안 지원했던 것의 충분성 등을 종합적으로 살펴보고 어떤 부분을 더 보완해야 할지 국회 심의 단계에서 검토하도록 하겠다"라고 강조했다.박 장관은 미래대응기금의 운용계획을 정부가 자체적으로 30%까지 변경할 수 있도록 한 방안을 둘러싼 논란에 대해서도 적극적으로 해명했다.그는 기금의 국회 통제 약화와 정부의 자의적 운용 가능성을 우려하는 지적에 대해 "쌈짓돈이면 대통령이 좋은 일입니까? 제가 좋은 일입니까? 마음대로 꺼내 쓸 수 있게끔 저는 결코 쌈짓돈이라고 생각해본 적이 한 번도 없다"라고 말했다. 이어 "모든 기금은 기금운용계획안을 국회에 제출해서 심의하고, 의결한 대로 집행하는 책무를 갖고 있다"라고 강조했다.박 장관은 기금의 탄력적인 운용이 국가재정법의 취지에 부합한다는 점도 설명했다. 그는 "일반회계나 특별회계와 달리 기금을 두는 이유는 국가재정법에 따라 특정한 목적을 위해 특정한 재원으로 신축적이고 탄력적으로 운영하라는 것"이라면서 "특정한 재원과 목적, 신축적 운용에 부합하는 방향으로 기금을 운영하는 것은 법 취지에 맞는 것"이라고 밝혔다.특히 일반적인 기금의 자체 변경 기준인 20%보다 높은 30%를 적용한 이유에 대해서는 미래대응기금의 특수성을 내세웠다. 박 장관은 "단순히 사업성 계정만이 아니라 금융성 계정도 있는 것"이라면서 "내년에 12조 5000억 원의 신규 국채 발행 물량을 축소하거나 여유자금을 전문 자산운용 체계를 통해 운영하는 것처럼 금융성 부분이 훨씬 더 큰 규모"라고 설명했다.이어 "금융성 기금이 다수를 차지하기 때문에 30% 정도로 하는 것이 맞겠다고 판단했다"라고 말했다. 인공지능(AI)을 비롯한 첨단산업의 빠른 변화와 대외 불확실성에 대응하려면 정부의 신속한 투자 결정이 필요하다는 점도 강조했다.그는 "요즘은 AI가 1년 단위는 너무 하세월이고 6개월 단위로 새로운 모델이 나오고 있다"면서 "우리가 새로운 긴급 투자를 결정해야 할 일도 많고, 대외 불확실성도 어느 때보다 가중돼 있다"고 말했다. 그러면서 "이런 상황에 능동적이고 신속하게 대응하기 위해 기금 변경의 필요성이 있다고 본다"며 "주요 항목은 변경하지 못하고, 특히 국회에서 감액한 것은 증액하지 못하는 것을 전제로 설계했다"고 설명했다.다만 향후 국회 심의 과정에서 여야 의원들의 의견을 충분히 듣고 살펴보겠다는 뜻도 밝혔다. 미래대응기금의 수익률에 대해서는 안정적인 운용 원칙을 재확인했다. 앞서 국정감사에서 국고채 3년물 금리보다 1.7%포인트 높은 수익률을 언급한 것과 관련해 박 장관은 "당시 연기금 평균 수익률을 감안해 그 정도는 가능하지 않겠느냐는 차원에서 말씀드린 것"이라고 설명했다.이어 "국민의 소중한 혈세이기 때문에 수익성과 함께 안전성을 동시에 담보해야 하는 것은 분명한 사실"이라며 "국고채 발행 이자보다는 높은 수익률을 가져와야 여유기금으로 운영하는 명분이 생긴다"고 말했다. 또 "미래대응기금을 만드는 것은 이를 통해 새로운 국부를 창출하기 위한 목적이 아니다"라면서 "향후 전략적 투자를 위한 '재정 댐'의 역할이 중심이지, 수익 자체를 목적으로 하는 데 방점이 있는 것은 아니다"라고 강조했다.구체적인 운용 방식은 아직 정해지지 않았다. 박 장관은 별도의 전문 운용사 설립과 기존 연기금 투자풀 활용, 단기·중장기 투자 비중, 안전자산과 위험자산의 배분 등을 종합적으로 검토하고 있다고 밝혔다.박 장관은 국고채 발행 물량을 추가로 줄일 가능성도 열어뒀다. 그는 "10월 이후 국고채 발행 계획이 있었고, 10월 발행분 가운데 5조 원을 줄이기로 지난번에 국고채 시장금리를 감안해 결정하고 발표한 바 있다"고 설명했다. 이어 "11월과 12월은 지금도 국고채 시장금리 상황을 면밀히 모니터링하고 있다"면서 "필요에 따라 추가적인 물량 조정을 할 수 있다고 이미 지난번 F4 회의를 통해 언급한 바 있다"고 말했다.실제 국고채 발행 축소 결정 이후 시장금리가 하락한 점도 언급했다.그는 "3년물 같은 경우 지난번 5조 원 규모로 발행 물량을 줄인다고 하면서 금리가 좀 떨어지지 않았느냐"면서 "그런 상황을 종합적으로 봐가면서 판단할 문제"라고 말했다. 다만 추가 발행 축소 규모에 대해서는 신중한 태도를 유지했다.박 장관은 "5조 원이다, 10조 원이다, 한다 안 한다는 아직 결정된 것이 없다"면서 "시장 상황을 모니터링한 결과에 따라 대응하겠다"고 밝혔다. 이에 따라 정부는 앞으로 국고채 시장의 금리 흐름과 수급 상황 등을 지켜보면서 연말 발행 물량의 추가 조정 여부를 결정할 것으로 보인다.박 장관은 이와 함께 국내 생산 세액공제 확대와 적자기업에 대한 보조금 지원 문제에 대해서도 정부 내 논의가 진행 중이라고 밝혔다. 그는 "생산 세액공제 관련해서는 정부 안에서도 논의를 하고 있다. 아직 최종적으로 확정되지 않아 말씀드리기 어렵다"면서 "세액공제는 재정경제부의 판단이 우선적이고, 보조금은 재정 지출이기 때문에 기획예산처가 보다 주도적으로 판단해야 할 문제"라고 설명했다.특히 전기자동차에 대한 생산 지원 확대 가능성도 언급했다. 박 장관은 "현재 전기차 구매 보조금을 주고 있는데 구매에 대한 것뿐만 아니라 생산에 대해서도 세액공제를 넓혀야 하지 않느냐는 요구가 있다"면서 "태양광 산업이나 이차전지 산업계에서도 비슷한 요구가 있었고, 전기차에 대해서도 구매 보조금뿐 아니라 생산 세액공제를 해야 한다는 요구로 알고 있다"고 말했다. 이어 "재정경제부와 면밀하게 협의해 나가겠다"면서 "조만간 정부 간 협의를 통해 합의된 내용을 도출해서 말씀드릴 수 있지 않을까 싶다"고 밝혔다.정부가 추진하고 있는 '2045 국가 중장기 전략'은 올해 연말 발표를 목표로 초안을 마련하고 있다고 설명했다. 박 장관은 "그동안 타운홀 미팅과 여론조사, 설문조사, 거리 인터뷰, 공동 세미나 등을 통해 각계 의견을 듣고, 30~40대 젊은 연구자들과 KDI 박사들을 중심으로 작업해 왔다"고 소개했다. 그러면서 "국민의 생각, 특히 청년들의 목소리를 잘 담는 게 필요하고 다른 부처와 국회, 정당의 의견도 들어볼 필요가 있다"면서 "아직 대통령이나 총리께 중간보고도 드리지 않은 단계다. 조만간 안이 마련되는 대로 중간보고를 하고 보완 의견을 담아 연말을 목표로 준비 중"이라고 말했다.