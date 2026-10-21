어머니가 걷던 길에서, 딸들이 바다를 지키는 주인으로 섰다

큰사진보기 ▲우리가 지키는 완도 바다”... 등굣길 자각으로의 초청21일 아침 완도여자중학교 교문 진입로에서 완도청소년문화의집 자기주도 동아리 ‘환경지킴이즈’ 청소년들이 직접 제작한 피켓과 퀴즈 판넬을 들고 등굣길 환경지킴 캠페인을 펼치고 있다. 이들은 일방적인 구호 전달을 넘어 “바다의 날을 알고 있나요?”, “지난 1년 동안 해양정화활동을 해본 경험이 있나요?” 등의 질문을 던지며 또래 친구들이 일상 속 환경 의식을 스스로 깨닫도록 이끌었다. ⓒ 김성훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲나의 작은 실천이 시작되는 순간”... 등굣길 스티커 퀴즈 참여21일 아침 완도여자중학교 교문 앞에서 등교하던 학생들이 발걸음을 멈추고 ‘환경지킴이즈’ 운영진의 안내에 따라 퀴즈 판넬에 스티커를 붙이며 캠페인에 동참하고 있다. 주입식 구호 전달에서 벗어나 또래 간의 질문과 자각을 통해 일상 속 환경 실천을 약속하는 뜻깊은 풍경이다. ⓒ 김성훈 관련사진보기

21일 오전, 전남 완도읍 노두목길에 자리한 완도여자중학교 교문 앞이 푸른 온기로 채워졌다. 옛날 갯벌 위 돌을 놓아 건너던 징검다리(노두)에서 유래한 이 길은 어머니 세대의 학창 시절을 거쳐 이제 그 딸들이 같은 교복을 입고 거니는 배움터의 길목이다.이날 등굣길에는 평소와 다른 뜻깊은 풍경이 펼쳐졌다. 파란색 유니폼을 맞춰 입은 청소년 운영진 '환경지킴이즈' 학생들이 손마다 직접 만든 알록달록한 피켓을 들고 등교하는 동급생들을 반갑게 맞이했기 때문이다."지구는 하나뿐인 우리집", "작은 실천이 큰 변화를 만들어냅니다", "오늘도 깨끗한 바다, 내일도 우리 바다"라는 문구는 어른들이 시켜서 만든 정형화된 구호가 아니었다. 처음에는 수줍어 머뭇거리던 아이들이 점차 자신감을 얻어 다 함께 외친 "완도 바다를 지킵시다!"라는 구호는 등굣길을 물들이는 당찬 합창이 되었다.이날 환경지킴이즈 학생들이 던진 질문은 소박하지만 진지했다. 등교하던 학생들은 "바다의 날을 알고 있나요?", "지난 1년 동안 해양정화 활동을 해본 경험이 있나요?"라는 판넬 앞에 발걸음을 멈추고 스스로의 일상을 가만히 돌아보며 스티커를 붙였다.이번 캠페인은 일방적으로 정답을 가르치거나 구호를 외치게 하는 주입식 방식을 완전히 탈피했다. 청소년들이 일상 속 무관심을 스스로 깨닫고 환경 보호에 자발적으로 참여하도록 이끄는 '자각과 성장의 배움터'로 기획된 것이다. 퀴즈 판넬 앞에서 짧은 정적 속에 고민하던 아이들의 모습은 환경 지식을 넘어, 삶터를 스스로 아끼는 주체적인 시민 의식이 싹트는 소중한 교육적 순간이었다.이 길 위에 선 청소년들은 어른들이 짜놓은 틀에 수동적으로 움직이는 아이들이 아니다. 완도의 바다와 삶터를 지키겠다는 마음으로 스스로 모여 활동하는 자기주도 청소년 동아리 '환경지킴이즈'의 주인공들이다.교육적 측면에서 이번 활동이 가진 가장 큰 의미는 청소년의 '사회적 자립'에 있다. 오랫동안 우리 사회는 청소년을 '언젠가 미래의 주인이 될 보호 대상'으로만 바라보며 오늘의 삶을 유예하곤 했다. 하지만 이 아이들은 어른들의 보살핌에만 기대는 수혜자가 아니라, 스스로 지역의 문제를 고민하고 해결해 나가는 당당한 '오늘의 지역 주민'이자 자립적인 시민으로 성장하고 있다.환경지킴이즈 학생들이 올해 직접 해양 쓰레기를 주우러 나가고, 환경 정책 아이디어를 제안하며, 등굣길 캠페인을 기획·운영한 이 모든 과정은 주체적인 어른으로 서기 위한 연습이자 실천이었다. 최근에는 지역 언론에 직접 쓴 글을 기고하며 지역 사회의 구성원으로서 자신의 목소리를 또렷이 전하는 등 자립적인 시민으로서의 영역을 넓혀가고 있다.이러한 청소년들의 자율적인 성장 뒤에는 청소년이 삶의 주인으로 설 수 있도록 자율 공간을 제공한 완도청소년문화의집과 배움터 안에서 아이들의 자립적 도전을 적극 독려해 준 완도여중 최은희 교장, 그리고 지역 청소년의 주체적 성장을 밑거름 삼아 든든히 뒷받침해 준 완도청소년문화의집 이은희 관장의 따뜻한 교육적 연대가 자리하고 있었다.어머니의 풋풋했던 학창 시절이 스며있는 그 교정에서, 이제 딸은 다도해의 푸른 바다를 품고 스스로 행동하는 어엿한 지역의 주인으로 서 있다. "청해진 옛 성터에 서기 어린 곳, 갈고닦아 세운 요람"이라는 완도여중 교가 구절처럼, 청소년들이 바다를 지키며 스스로 다져나가는 푸른 실천의 발걸음은 더 맑고 빛날 완도의 오늘과 내일을 잇는 단단한 자립의 징검다리가 되어주고 있다.