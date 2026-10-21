트럼프와 다른 길 가는 밴스... 대권 도전 본격화

큰사진보기 ▲JD 밴스 미국 부통령이 18일(현지시각) 워싱턴 DC 백악관 브래디 브리핑룸에서 언론 브리핑을 하고 있다. 2026. 06.19 ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

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JD 밴스 미국 부통령이 주요 정책 노선에서 도널드 트럼프 대통령과 다른 의견을 보이면서 사실상 차기 대선 행보에 나섰다는 평가가 나온다.AP통신은 20일(현지 시각) 밴스 부통령이 내달 중간선거를 앞두고 트럼프 대통령과 미국의 경제 상황과 관련해 엇갈린 메시지를 내놓으면서 트럼프 행정부에 불만을 가진 유권자의 지지를 끌어내고 있다고 전했다.공화당이 중간선거에 패할 경우를 대비해 트럼프 대통령과 거리를 두면서 자신만의 대권 전략을 정하고 있다는 관측이다.밴스 부통령은 지난 주말 CBS 뉴스 타운홀 미팅에서 고유가와 관련한 불만에 "물가 안정의 속도가 불만족스러운 사람이 많다는 것을 알고 있으며, 이를 해결하기 위해 노력하고 있다"라고 말했다. 그러면서 "나도 어릴 적 휘발유 가격이 오르자 할머니께서 얼마나 고생하셨는지 알고 있다"라며 "여러분도 많은 어려움을 겪고 계실 것"이라고 달랬다.반면에 트럼프 대통령은 같은 날 켄터키주 중간선거 지원 유세에서 "우리는 지금 미국 경제의 황금기에 살고 있다"라며 "우리 행정부의 정책은 모든 면에서 만점을 줄 수 있다"라고 자화자찬했다. 그는 이란 전쟁으로 인한 고유가를 인정하면서도 "미국과 세계의 안보를 지키기 위해 필요한 '작은 대가'에 불과하다"라고 주장했다.AP통신은 "밴스 부통령은 유권자들과 공감대를 형성하기 위해 노동자 가정에서 자란 자신의 경험을 언급하곤 한다"라며 "이는 부유한 가정에서 태어난 억만장자 트럼프 대통령과는 매우 대조적"이라고 설명했다.공화당을 지지하러 유세에 나온 한 시민은 "트럼프 대통령은 비판을 인정하지 않고, (성과를) 과장하려는 경향이 있다"라며 "그보다는 밴스 부통령이 더 진솔한 것 같다"라고 말했다.밴스 부통령은 이스라엘 총선을 놓고도 트럼프 대통령과 의견을 달리했다. 그는 전날 미 정치전문 온라인 매체 <투웨이>와 한 인터뷰에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 대해 "지지를 반대하는 것도 아니고, 그를 지지하는 것도 아니다"라고 밝혔다. 그러면서 "나는 미국 후보들을 지지하며, 내가 중간선거에 집중하고 있는 것도 바로 그런 이유"라며 "나는 이스라엘 선거에 관여하지 않을 것"이라고 선을 그었다.트럼프 대통령이 오는 27일 총선을 앞둔 네타냐후 총리를 "위대한 전사"라고 부르며 공개적으로 지지한 것과는 동떨어진 발언이다.NBC 뉴스는 "밴스 부통령이 외국 선거에는 관여하지 않는다는 이유를 들어 네타냐후 총리에 대한 지지 여부를 밝히지 않았으나, 그는 지난 3월 헝가리 총선에서 빅토르 오르반 총리를 지지한다고 말한 바 있다"라며 일부러 트럼프 대통령과의 차별화에 나선 것이라고 분석했다.밴스 부통령은 최근 들어 이란 전쟁이나 이민 정책에 대해서도 트럼프 대통령과 온도차가 있는 발언을 잇달아 하고 있다.그는 현지 여론조사에서도 마르코 루비오 국무장관, 테드 크루즈 상원의원 등을 제치고 공화당의 가장 유력한 차기 대권 후보로 평가받고 있다. 하지만 대선 출마 여부에 대해서는 "중간선거가 끝나고 가족과 상의할 것"이라며 말을 아끼고 있다.반면에 트럼프 대통령은 지난달 백악관에서 기자들이 밴스 부통령을 후계자로 생각하느냐고 묻자 "아니다"라고 답하면서 공화당에는 밴스 부통령 말고도 대권에 도전할 인물이 여럿 있다고 강조했다.그는 "밴스 부통령이 매우 뛰어난 인물이라는 것은 누구나 알고 있다"라면서도 "뛰어난 사람은 많다"라고 말했다. 트럼프 대통령은 지난 6월에도 루비오 국무장관의 대선 출마 가능성을 언급하며 "밴스 부통령과 루비오 국무장관이 함께 나선다면 '환상의 조합'이 될 것"이라고 밝힌 바 있다. 일각에서는 트럼프 대통령의 특성상 여론을 더 지켜본 뒤 지지 후보를 결정할 것이라는 전망도 나온다.반면에 밴스 부통령은 이날 <투웨이> 인터뷰에서 "트럼프 대통령과 대선 출마 여부를 상의한 적 없다"라면서도 "만약 내가 출마한다면 대통령이 나를 지지해 줄 거라고 생각한다"라고 말했다.또한 트럼프 대통령의 지지 여부와 상관없이 대권에 도전하겠다는 자신감도 내비쳤다. 그는 "트럼프 대통령의 지지는 큰 영향력을 가지고 있지만, 나만의 방식으로 경쟁하는 것도 의미가 있다고 생각한다"라고 강조했다.이 밖에도 루비오 국무장관과 크루즈 상원의원 등 다른 잠룡들도 대선 출마 의사를 보이면서 현지에서는 공화당의 중간선거 패배가 유력해지자 이들이 일찌감치 대권 경쟁에 뛰어들었다는 관측이 나온다.