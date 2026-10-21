"성매매 피해자 지원 중단? 성매매 빈곤의 악순환 탓"

국민의힘 소속 충남 아산시의원이 발의한 '성매매 피해자 지원 조례 폐지안'이 논란이 되고 있는 가운데 지역 시민사회에서는 "오히려 지원을 더 확대해야 한다"는 목소리가 터져 나왔다.
앞서 지난 8일 이윤규(국민의힘) 아산시의원은 "성실납세자에게 박탈감을 준다"며 '성매매 피해자 등의 자활지원 조례 폐지안'을 발의했다.
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아산시는 지난 2017년 성매매 집결지인 '장미마을'에 대한 정비사업을 시작했다. 그 무렵 장미마을에는 23개의 성매매 업소가 있었다. 업소에 종사한 여성 숫자도 80여 명에 달했다. 현재는 4개 업소가 남아있다. 업소 종사자수는 19명으로 줄었다. 해당 조례는 이들의 사회 복귀를 돕기 위해 제정된 것이다.
일각에선 이번 '조례 폐지' 논란을 계기로 성매매 피해자에 대한 지원을 좀더 확대해야 한다는 주장도 나온다.
앞서 지난 20일 이윤규(국민의힘) 아산시의원은 5분 발언을 통해 "아산시는 6·25 참전유공자분들에게 월 최대 50만 원의 참전 수당을 지급한다. 그런데 탈성매매 여성들에게는 1년간 생계비 월 100만 원을 지급하고 있다"고 주장했다.
6.25 참전유공자의 수당과 성매매 피해자에 대한 지원 금액을 단순 비교한 것이다. 아산시에 따르면 아산시의 한국전쟁 참전유공자 숫자는 111명(수당 지급 기준)이다. 반면, 올 한해 '성매매 피해자 지원 조례'에 따라 지원금을 받고 있는 성매매 피해자 숫자는 2명에 불과한 것으로 파악됐다. 이들에 대한 지원 기간도 12개월(1년)로 한정되어 있다. 시민사회단체들이 지원을 더 늘려야 한다고 주장하는 것도 그 때문이다.
이런 가운데 아산시민연대와 지역 여성 단체들은 21일 아산 시의회 앞에서 기자회견을 열고 '성매매 피해자 지원 조례 폐지안'이 발이 된 사실에 대해 유감을 표명했다. 또한 아산시의회에 폐지안을 부결할 것을 촉구했다.
이들 시민들은 기자에서 이윤규 의원이 지원 금액을 단순 비교한 것에 대해 지적했다. 이들은 기자회견문을 통해 "아산 장미마을의 성매매 피해자 중 12명이 지원을 받았다"며 "10여 년간 총지원금은 약 2억 7백여만 원에 불과하다"라고 지적했다.
이두규 변호사는 "참전유공자의 예우가 부족하다면 더 두텁게 해야 한다. 그러나 그것이 성매매 피해 여성의 자활 지원을 없애야할 이유는 될 수 없다"라고 비판했다.
성매매 피해여성들에 대한 지원을 확대할 것을 요구하는 목소리도 나왔다. 김혜경 천안 여성의전화 대표는 "충남에만 성매매 상담소가 없는 실정이다. 성매매 여성들이 구제해 줄 기본적인 장치가 없다. 성매매는 빈곤의 악순환 때문에 발생한다. 아산은 정비 중인 장미마을이 있다. 그럼에도 지원은 1년에 그치고 있다. 스웨덴 같은 나라에서는 5년 이상 자활 생계비와 직업 훈련 등을 지원한다. 체계적이고 넉넉한 지원이 필요하다"라고 주장했다.
김혜린 충남여성복지시설협의회 상임대표도 "성매매는 개인의 단순한 선택이 아니다. 구조적 폭력과 빈곤·인권 침해 속에서 어쩔 수 없이 내몰린 사회적 약자들의 문제이다. 국가와 지방자치단체는 이들이 자립할 수 있도록 도와야 하는 법적인 의무가 있다"라고 지적했다.
실제로 아산시에 따르면 성매매 피해 여성들에 대한 지원을 1년이다. 한해 동안 지원되는 생계비는 월 100원 연간 1200만원이다. 여기에 주거이전비 700만원, 직업훈련비 월 30만원(1년 360만원)이다.
관련해 아산시 관계자는 "성매매피해 여성들은 이런 제도가 있는 것 자체도 모르는 경우가 많다. 그분들을 접촉하는 것도 쉽지 않다. 성폭력 상담소에서 상담하는 과정에서 소개를 받아 지원을 받은 경우가 많다"라며 "참고로 파주시는 3년, 논산시는 2년간 지원을 하고 있다. 이 지역은 추가로 장려금도 지원하고 있다"라고 설명했다.
한편, 이윤규 의원은 지난 20일 기자와 한 통화에서 "불법행위에 대해 사후 지원을 하는 것은 제 상식에서 벗어난 것이다. 성매매 업소를 폐쇄하는 것이 좀 더 본질적인 것 같다"라며 조례를 발의한 이유를 밝혔다.