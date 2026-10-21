"성매매 피해자 지원 중단? 성매매 빈곤의 악순환 탓"

▲아산시민연대와 지역 시민사회 단체들은 21일 아산시의회 앞에서 기자회견을 열고 ‘성매매 피해자 지원 조례 폐지안’이 발이 된 사실에 대해 유감을 표명했다. 또한 아산시의회에 폐지안을 부결할 것을 촉구했다. ⓒ 이재환 관련사진보기