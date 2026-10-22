공장은 사라졌지만 연대는 남았다... '뚜벅이 공익법률센터' 개소

공익법률센터 파이팅챈스에서 활동하며, 국가폭력· 이주 노동· 장애 분야 인권침해 사건을 지원하고 있습니다. 이주노동자상담센터와 학대피해장애인지원센터 등 에서의 현장 경험을 바탕으로 피해자 지원과 제도 개선 활동을 이어가고 있습니다.

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