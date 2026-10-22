약탈해도 서점은 안 턴다? 그 '프랑스 영상'의 진실

▲해당 영상은 실제 프랑스 시위 현장을 담은 기록물이 아닌 생성형 인공지능(AI) 기술로 제작된 가짜 영상으로 확인됐다. 영상의 출처를 역추적한 결과, 이는 홍콩에서 활동하며 AI 영상을 전문 생성하는 한 계정의 창작물이었다. ⓒ 페이스북 갈무리 관련사진보기