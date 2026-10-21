이재명 AI 답변에 보수야권 "대통령을 제미나이로 바꾸자"

"대통령이 제미나이한테 물어봐서 통치할 거면 그냥 대통령을 제미나이로 바꾸면 되지 않나?" - 이준석 개혁신당 국회의원
"제미나이 할애비(할아버지)를 데려와도 대통령이 수사 지휘, 기소 지휘 하면 안 된다." - 한동훈 무소속 국회의원
이재명 대통령이 중대범죄수사청(중수청) 등 수사기관장의 국무회의 참석 문제를 놓고 생성형 인공지능(AI) '제미나이'의 답변을 활용해 직접 반박하자, 야권에서 비난이 쏟아졌다(관련 기사: 중수청장 국무회의 참석 논란에 이 대통령 반박 https://omn.kr/2k7cr
).
이준석 개혁신당 국회의원과 한동훈 무소속 의원은 강한 어조로 이 대통령을 조롱했고, 나경원 국민의힘 국회의원은 같은 제미나이에서 정반대 취지의 답변을 얻었다며 맞불을 놓았다.
이준석 "대통령보다 제미나이가 상위호환"... 한동훈 "중수청을 하수청으로"
이준석 의원은 21일 본인의 페이스북에 "황당한 일"이라며 "대통령이 통치의 근거로 제미나이를 들기 시작했다"라고 꼬집었다.
그는 "심지어 몇 달 전에는 제미나이가 가끔 엉뚱한 답을 한다고 핀잔을 주던 사람"이라며 대통령의 태도 변화를 지적했다. 그러면서 아예 대통령을 인공지능(AI)으로 대체하자고 비꼬았다. 이 의원은 "사법리스크도 없어, 전과도 없어, 욕도 안 해, 근저당도 안 잡아 모든 게 상위호환"이라고 덧붙였다. 이 대통령의 사법리스크와 전과 등을 거론하며 제미나이가 대통령보다 낫다고 조롱한 것이다.
한동훈 전 대표도 같은 날 페이스북을 통해 이 대통령을 직격했다. 그는 "이재명 대통령. 제미나이 할애비를 데려와도 대통령이 수사지휘, 기소지휘 하면 안 된다"라며 "대통령이란 사람이 시작부터 중수청을 '하수청'으로, 공소청을 '공작청'으로 만들고 있다"라고 주장했다. 중수청과 공소청이 정권의 입맛에 따라 움직이는 기관으로 전락할 수 있다는 비난이다.
이어 "대한민국이 그동안 왜 수사, 기소기관을 국무회의에 배석시키지 않았겠느냐. 이 대통령 빼고는 다 바보라서 그랬겠느냐"라고 따져 물었다. 한 전 대표는 "억지 부리지 말고 정신 차려라"라고도 했다.
나경원도 제미나이 답변 들고 반격... 국민의힘 "AI 대통령인가"
나경원 국민의힘 의원 역시 페이스북에서 "편향된 질문으로 편향된 답변을 제미나이에서 받아놓고, 그걸 X에 올리는 대통령의 처참한 수준"이라고 비난했다. 그는 "국정운영을 이런 방식으로 해온 건가?"라며 "대통령이 헌법과 법률이 아닌, 제미나이에 물어 국정을 판단하나? 기가 막힌다"라고 목소리를 높였다.
나 의원은 자신도 제미나이를 통해 얻은 답변이라며 이 대통령이 공개한 내용과 상반된 글을 게시했다. 해당 답변은 대통령의 일반적인 행정감독권을 근거로 중수청장과 공소청장의 국무회의 배석을 정당화하는 논리가 수사·기소기관의 '준사법적 성격'과 '정치적 중립성'을 훼손할 위험이 있다는 취지였다.
대통령이 행정감독권을 명분으로 개별 수사에 압력을 행사한다면 직권남용이나 탄핵 사유가 될 수 있다는 조건부 주장도 담겼다. 다만 이는 AI가 생성한 답변으로, 국무회의 배석 자체가 위법하거나 탄핵 사유에 해당한다는 법적 판단은 아니다.
나 의원은 이를 근거로 "제미나이도 챗GPT도 모두 말하고 있다"라며 "공소청장 및 중수청장의 국무회의 배석 즉각 관두라. 권한남용 중대범죄, 탄핵 사유다"라고 주장했다.
국민의힘도 논평을 통해 가세했다. 조용술 국민의힘 대변인은 "이제 AI의 답변만 있으면 모든 국정 운영이 정당화된다는 비상식적인 발상"이라며 "언제부터 AI 답변이 국정 운영의 정당성을 대신하게 된 것인가"라고 반문했다.
그는 "국민이 이번 중수청장 국무회의 배석을 우려하는 이유는 이재명 정권이 검찰을 억지로 해체하고 신설한 두 기관의 수장이 출범과 동시에 정권의 정치적 영향력 아래 놓이는 것 아니냐는 걱정 때문"이라며 수사기관의 정치적 중립성 훼손 우려를 제기했다.
조 대변인은 "대통령이 늘 SNS 정치로 논란을 일으키더니, 이제는 AI 답변까지 앞세워 반박하는 그 모습이 안타깝다"라며 "국민이 묻는다. 이재명 대통령은 국민의 대통령인가, AI 대통령인가. 이제 제발 정신 좀 차려라"라고 비난했다.