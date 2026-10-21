김여정·박정천, '국경선 요새화' 현장 시찰... "즉시 반격" 지시도

큰사진보기 ▲박정천 북한 국방성 고문이 지난 20일 남부국경 요새화 공사 현장의 주요 지점들을 리일환 노동당 비서와 김여정 당 부장, 인민군 총참모부 주요 지휘관들과 함께 시찰했다고 조선중앙통신이 21일 보도했다. 2026.10.21 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] nkphoto@yna.co.kr/2026-10-21 15:34:35/ ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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북한 김여정 노동당 총무부장과 박정천 국방성 고문이 군사분계선(MDL) 일대에서 진행 중인 이른바 '국경선 요새화' 공사 현장을 시찰하고, 한국군이 실제 위협을 가할 경우 즉각 반격할 것을 지시했다고 <조선중앙통신>이 21일 보도했다.통신에 따르면 박 고문은 전날(20일) 리일환 노동당 중앙위원회 비서, 김여정 총무부장, 인민군 총참모부 주요 지휘관들과 함께 남부국경 요새화 공사 현장의 주요 지점들을 돌아봤다.박 고문은 국경을 영구적으로 차단하기 위한 공사 진행 상황을 점검하고 현장에 동원된 군인들을 격려했다.그는 한국군이 주장하는 북한군의 군사분계선 침범에 대해 "정세악화의 책임을 우리에게 넘겨씌워보려는 의도적이며 계획적인 억지주장"이라고 반박했다.이어 "우리 국가의 국경선이 어디까지인지는 그 누구보다 우리 군대가 더 잘 알고있으며 우리는 제땅에서 자기 할바를 하고 있다"고 주장했다.특히 박 고문은 "적이 경고방송과 경고사격에 이어 앞으로 우리 군인들을 향해 실제 안전을 위협하는 도발을 해올 때에는 절대로 용납하지 말고 즉시 반격해야 한다"고 지시했다.또 한국군의 행동에 대해 "매우 능숙하고 전문적이며 압도적인 군사행동으로 대응해야 한다"고 강조했다.김여정 총무부장도 현장에서 강경한 발언을 내놨다. 김 부장은 "우리 군사지도부는 저 불량배무리들이 우리의 새로운 화력구분대들이 사격진지를 차지한 것을 알게 만들어야 한다"고 말했다.이어 김정은 국무위원장이 영토주권 행사에서 양보하지 말고 한국과의 국경선을 영구적인 경계로 만들도록 명령했다면서 "남북국경영구화의 력사적공정은 절대로 거스를 수 없다"고 주장했다.김 부장의 발언은 북한이 MDL 인근에 새로운 화력부대를 배치했거나 배치를 추진하고 있음을 시사한다. 다만 구체적인 부대 규모나 무기체계, 배치 위치는 공개되지 않았다.이번 현장 시찰 발표는 남북 군 당국이 MDL 일대에서 서로 군사적 대응을 경고하는 가운데 나왔다.앞서 김 부장은 19일 담화에서 한국군의 경고방송과 경고사격을 비난하며 전술적 타격수단의 추가 배치와 대남 확성기 방송 재개 등을 검토하고 있다고 밝혔다.이에 국방부는 20일 한국군의 경고방송과 경고사격은 북한군의 MDL 침범을 예방하고 침범 병력을 퇴거시키기 위한 정당한 방어적 조치라고 반박했다. 북한이 이를 구실로 추가 도발을 감행할 경우 단호하게 대응하겠다는 입장도 밝혔다.진영승 합참의장도 같은 날 중부전선을 담당하는 육군 5군단을 방문해 북한군의 MDL 침범 등 도발에 대한 대응태세를 점검했다. 진 의장은 북한이 한국군의 정당한 조치를 도발로 규정하고 군사적 긴장 고조의 책임을 전가하고 있다면서 추가 도발에 단호하게 대응하라고 지시했다.북한은 2024년부터 남북관계를 '적대적 두 국가' 관계로 규정하고 MDL 인근에서 철조망과 차단물 설치, 지뢰 매설 등 국경선 요새화 작업을 진행하고 있다.이 과정에서 북한군의 MDL 침범이 반복됐으며, 지난 9월 21일에는 서부전선 비무장지대(DMZ)에서 북한군이 매설한 것으로 군 당국이 판단한 지뢰가 폭발해 한국군 장병 3명이 중상을 입었다.북한은 지뢰 매설 책임과 MDL 침범 사실을 부인하고 있다.남북이 군사분계선의 위치를 서로 다르게 판단하는 일부 구간에서 북한군의 공사가 계속되는 가운데, 양 측이 경고사격과 무력 대응 가능성을 잇달아 언급하면서 우발적인 군사 충돌에 대한 우려도 커지고 있다.