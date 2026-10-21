탈북어민 북송 항소심, '정치 수사' 질타 쏙 빠졌다

문재인 정부 당시 탈북어민 북송 결정에 참여한 정의용 전 청와대 국가안보실장, 서훈 전 국가정보원장, 김연철 전 통일부 장관이 징역형의 집행유예를 선고받았다.
서울고등법원 형사15-3부(재판장 성언주 부장판사)는 탈북어민 북송사건 항소심 판결에서 직권남용권리행사방해 혐의를 유죄로 인정해 ▲ 정의용 전 국가안보실장·서훈 전 국가정보원장 징역 1년 6개월·집행유예 3년 ▲ 김연철 전 통일부 장관 징역 1년·집행유예 2년을 선고했다. 노영민 전 대통령 비서실장은 공범에 해당하지 않는다면서 무죄를 선고했다.
지난 2019년 11월 북한 선원 2명은 동해 해상 북한 어선에서 16명의 동료를 살인하고 북방한계선(NLL)을 넘어 대한민국에 귀순 의사를 밝혔다. 이후 정의용 실장 주도로 이들이 NLL을 넘은 지 닷새 만에 북한으로 돌려보냈다.
지난해 2월 1심 재판부는 징역 6·10개월의 선고를 유예했는데, 항소심 재판부는 피고인들에게 더욱 엄중한 책임을 물은 것이다. 항소심은 유죄 범위를 확대했을 뿐만 아니라, 1심이 선고 유예를 하면서 피고인들에게 유리한 양형사유로 반영하고 고민한 지점을 외면했다.
1심은 양형이유에서 정치적 수사·기소 의심, 북한 주민들이 저지른 범죄의 흉악성, 남북관계의 특수성과 관련 제도의 미비 등을 언급하면서 "끝내 피고인들에게 징역형의 실형이나 집행유예형, 자격정지형, 벌금형 등을 부과함으로써 피고인들에게 실제적 불이익을 주는 것이 더 나은 해결책이 될 수 있을 것인지에 대해 의문이 있다"라고 밝힌 바 있다.
1심은 특히 정치적 수사·기소 가능성을 제기했다. "이 사건 기소의 배경에 사건 당시 대통령의 임기 종료, 후임 대통령의 취임 및 국정원 지휘부의 교체 등에 따른 국정원의 직접 고발이나, 후임 대통령 소속 정당의 직접 고발이 있었던 사정 등이 어느 정도 개입된 것으로 의심할 수 있는 점이 인정된다"라고 판시한 바 있다.
유죄의 이유
항소심 재판부는 1심과 마찬가지로 당시 헌법의 영토 조항 등에 따라 북한 어민을 대한민국 국민이라고 봤다. 따라서 흉악한 범죄를 저질렀다고 하더라도 대한민국 국민을 재판 등의 법적 절차를 거치지 않고 북한에 강제로 보낸 것은 직권남용권리행사방해 혐의 유죄라는 것이다.
구체적으로 정의용 전 실장, 서훈 전 원장, 김연철 전 장관이 공모해 직권을 남용하여 대한민국 국민인 북한 주민의 신체의 자유 등 권리행사를 방해함을 물론, 중앙합동정보조사팀 6명, 경찰특공대 8명, 통일부 직원 2명으로 하여금 북한 주민들을 북송하게 함으로써 의무 없는 일을 하게 했다는 것이다.
"(북한어민 북송은) 대한민국 국민인 북한 주민들에 대하여 헌법과 법률에서 정한 보호 의무를 저버리는 행위에 해당하고 위법한 결정 내지 지시에 동원된 하급 공무원들로 하여금 정신적 충격을 겪게 하였음은 물론, 법적·도덕적 책임에 직면하게 만들었으며 나아가 대한민국에 정착한 탈북 주민들로 하여금 강제북송의 가능성 등으로 인한 공포와 불안을 겪게 하고 있는바, 그 파급효과와 부작용이 매우 크다."
재판부는 피고인들이 이례적인 상황에 맞닥뜨려 합리적인 판단을 하지 못한 점, 이들이 모두 고령인 점 등을 피고인들에게 유리한 양형 사유로 언급했다.
피고인들 "승복할 수 없다... 즉각 대법원에 상고"
정의용 전 실장, 서훈 전 원장, 김연철 전 장관은 항소심 판결 직후 입장을 내고 "판결에 대해 깊은 유감과 실망을 표한다. 이번 판결은 사건의 실체와 당시의 특수한 상황을 충분히 고려하지 않은 부당한 판단으로, 승복할 수 없으며, 즉각 대법원에 상고하여 진실을 밝히고 법적 정당성을 입증할 것"이라고 밝혔다.
이들은 검찰이 2년에 걸쳐 수사한 뒤 불기소처분을 했다가 정권이 바뀌자 다시 수사해 기소한 점을 강조했다. "1심 법원도 판결문에서 이러한 수사와 기소 과정의 문제점을 지적했다"면서 "그럼에도 불구하고 항소심 재판부가 오히려 1심보다 무거운 책임을 물은 것은 납득하기 어렵다. 정치적 논란 속에서 시작된 무리한 수사와 기소의 문제점을 외면한 채, 전임 정부의 정책적 판단에 형사책임을 가중한 이번 판결이 과연 법과 정의에 부합하는지 묻지 않을 수 없다"라고 했다.
"법원도 인정했듯이, 남북 분단의 지속으로 우리 법체계에는 여전히 '모순과 공백'이 존재하며, '가치와 현실의 괴리와 모순'이 투영되어 있다. 이러한 현실에서 국가안보에 관한 고도의 정책적 판단을 정권이 바뀌었다고 형사처벌의 대상으로 삼는다면, 앞으로 어느 공직자가 국가와 국민을 위해 소신 있게 책임 있는 결정을 내릴 수 있겠나?"
이들은 "대법원에서는 정치적 논란으로부터 독립하여 오직 법과 증거에 따라 이 사건의 진실과 당시 정부의 정책적 결정이 지닌 정당성이 반드시 밝혀질 것이라고 믿는다"라고 강조했다.
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