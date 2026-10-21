광주 북구 '노사가 함께하는 소통 교육' 추진

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 북구가 건강한 조직문화 조성을 위해 전 직원을 대상으로 실시한 '노사가 함께하는 소통 교육'. ⓒ 전남광주 북구 관련사진보기

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전남광주통합특별시 북구는 건강한 조직문화 조성을 위해 전 직원을 대상으로 '노사가 함께하는 소통 교육'을 실시한다고 21일 밝혔다.이번 교육은 세대와 직급, 업무 방식의 차이에서 발생할 수 있는 갈등을 예방하고 원활한 소통과 협업을 통해 안정적인 근무 환경을 조성하기 위해 마련했다.교육은 북구와 전국공무원노동조합 광주 북구지부의 공동 주관으로 지난 20일부터 오는 29일까지 총 8회 개최된다. 전 부서와 사업소, 동 행정복지센터 직원 1200여 명이 참여한다.한국인재경영교육원 대표인 강은미 소통 기술 전문가가 강사로 나서 상대방의 입장을 고려한 대화법, 갈등 상황의 원인 파악과 대응 방법 등 기본적인 소통 기술부터 업무 공백과 업무 분담 등 조직 내 갈등을 줄이고 협업을 강화하는 방법을 강의한다.세부 과정은 대상별 특성을 고려해 팀장급 이상인 6급 이상 공무원과 실무자로 나눠 진행한다.간부 공무원에게는 구성원의 다양성을 이해하고 존중하는 리더십과 효과적인 면담 방법 등, 실무자에게는 서로 다른 성향과 업무 방식을 이해하고 감정적 대응을 줄이는 소통 방법을 중점적으로 교육한다.신수정 북구청장은 "원활한 소통은 건강한 조직을 만드는 출발점인 만큼 이번 교육을 내실 있게 추진하겠다"며 "앞으로도 일하기 좋은 조직을 만들기 위해 다양한 방법을 강구하겠다"고 말했다.