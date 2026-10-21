7년 전 사진 끝올한 한동훈, 조국 "가소롭다"

[기사 보강: 21일 오후 4시]
"조국씨가 거짓말하는 것이 뉴스거리도 아니지만, 누가 거짓말하는지 국민들께서 판단하실 것입니다."
한동훈 무소속 국회의원이 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장을 향해 재반격에 나섰다. 박철우 서울중앙지방공소청장이 조 원장을 '근접 수행한 최측근 검사'였다는 자신의 주장을 조 원장이 "황당한 거짓말"이라고 반박하자, 7년 전 두 사람이 함께 찍힌 사진과 언론 보도를 '끌어 올려' 제시한 것이다.
이번 논란은 지난 19일 국회 법제사법위원회 국정감사에서 박 청장이 한 의원 딸의 '허위 스펙' 의혹과 관련해 수사 절차 및 조국 가족 수사와의 형평성에 의문을 제기하면서 시작됐다. 특히 경찰의 국제형사사법공조 요청을 검찰이 대검찰청과 법무부에 전달하지 않은 데 대해 박 청장이 '통상적이지 않다'고 답했다(관련 기사: 검찰서 멈춘 한동훈 딸 수사 국제공조 요청... 박철우 "통상적이지 않아"
https://omn.kr/2k6k6).
그러자 한 의원은 박 청장을 '극단적 친민주당 검사'이자 조 원장의 '최측근 검사'라고 공격했 조 원장은 "국회에서 두세 번 마주쳤을 뿐"이라며 맞섰다. 박철우 청장의 정치적 중립성 양측의 진실 공방 양상을 띄게 됐다(관련 기사: 한동훈 "박철우, 조국 최측근 검사" ... 조국 "황당한 거짓말"
https://omn.kr/2k71k).
한동훈, 조국-박철우 국회 동행 사진과 과거 보도 상기
한 의원은 20일 밤 페이스북에 위와 같은 짧은 글과 함께 2019년 9월 조 원장이 법무부 장관으로서 국회를 방문했을 때 촬영된 사진 여러 장을 게시했다. 조 원장이 국회 복도를 이동하는 모습과 당시 박철우 검사가 곁에 있는 장면들이었다. 사진에는 9월 17·18·19·26일 보도된 기사 갈무리도 포함됐다.
2021년 6월 25일 자 <조선일보> 기사도 제시했다. 당시 검찰 인사를 다룬 기사에는 "'조국 청문회' 당시 국회 파견 검사로 조국 전 장관을 보좌하고 추미애·박범계 장관 체제에서 연임한 박철우 법무부 대변인"이라는 설명이 나온다. 한 의원이 내놓은 사진은 장관 임명 이후의 국회 일정이지만, 이 보도는 그보다 앞선 인사청문회 당시의 보좌 관계까지 언급한 것이다.
한 의원은 조 원장이 과거 SNS에 쓴 "찾느라고 수고 많았다. 생각이 바뀌었다"라는 글도 조 원장을 조롱하는 용도로 가져와 첨부했다.
박 청장이 2019년 당시 국회 파견 검사였고, 법무부 대변인에 임명된 것은 조 원장 퇴임 뒤인 2020년 8월이라는 사실 자체에는 변함이 없다. 사진 속 동행이나 업무상 보좌가 개인적·정치적 '최측근' 관계까지 입증한다고 단정할 수도 없다. 국회 파견 근무와 조국 당시 장관의 국회 일정 수행 역시 양립 불가한 사안인지 역시 의문이다. 다만, 조 원장의 '국회에서 두세 번 마주쳤을 뿐'이라는 해명을 겨냥한 것으로 보인다.
신지호 "껌딱지처럼 붙어 있었다... 거짓말은 조국이 한 것"
'친한동훈계'로 꼽히는 신지호 전 국민의힘 의원도 21일 오전 채널A 라디오쇼 <정치시그널>에서 한 의원을 거들었다.
신 전 의원은 "조국 법무부 장관 후보자 시절에 인사청문회할 때 옆에 껌딱지처럼 딱 붙어 있는 분이 박철우"라며 "장관 된 이후에도 어디 가면 정말 거의 껌딱지 수준"이라고 주장했다. 이어 "인터넷으로 한 1~2분 만에 검색되는 사진이 대여섯 장"이라며 "거짓말은 조국이 한 것"이라고 지적했다.
조 원장이 박 청장과 국회에서 두세 번 마주쳤다고 해명한 것을 두고도 "이 정도 한동훈과 싸우려면 팩트체크라도 하고 올려야 하는데 되게 무모하다"라며 "망신살만 뻗쳤다"라고 비꼬았다.
조국 "옆에서 사진 찍히면 측근이 되느냐"
조 원장은 21일 <오마이뉴스>와의 전화 통화에서, 한동훈 의원을 향해 "가소롭다"라고 직격했다. "제 옆에서 사진 찍히면 제 측근이 되느냐?"라는 반문이었다. 그는 박 청장이 당시 국회에 파견된 검사였다는 점을 강조하며 "장관 후보자로 인사청문회에 가면 법무부 소속 검사와 국회 파견 검사가 영접한다. 다른 법무부장관이 갔을 때도 똑같다"라고 설명했다. 이어 "그 사람이 국회 담당이니까 안내를 한다. 그 사람의 업무를 한 것"이라며, 박 청장과 따로 차를 마시거나 밥을 먹은 적도 없고, 함께 근무한 시점조차 없다고 거듭 강조했다.
그러면서 "한동훈 의원이 참 열심히 찾았나 보다"라며 "법무부장관 시절 내 옆에 서 있던 검사가 아마 수십 명일 것이다. 장관 옆에 사진 찍히면 그 장관의 최측근이 된다? 이런 무슨 말도 안 되는 논리가 있나?"라고 목소리를 높였다. 한 의원이 공개한 사진에 대해서도 "참 어이가 없다"라며 "황당하다"라고 반응했다.