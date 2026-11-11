당비로 수천만원 지출, 소수정당 의원들의 '무거운 부담'

큰사진보기 ▲오만원권. ⓒ YunHo LEE = flickr 관련사진보기

큰사진보기 ▲여의도 국회의사당. ⓒ 권우성 관련사진보기

조국혁신당 / 12명 / 3억 3907만 5000원

개혁신당 / 3명 / 6788만원

사회민주당 / 1명 / 5400만원

진보당 / 4명 / 1370만원

기본소득당 / 1명 / 0원

합계 / 21명 / 4억 7465만 5000원



1) 당비 순지출 액수 : 특별당비, 일반·직책당비, 유형을 밝히지 않은 당비 모두 포함. 단, 당비 반환금은 차감, 경선기탁금·정당후원회 후원금 등은 제외

2) 소수정당의 당비 중 '직책당비'로 기재된 금액은 4억 1630만 원으로 당비 순지출의 87.7%에 이른다.

큰사진보기 ▲한창민 사회민주당 의원(비례대표)이 2024년 10월 17일 오후 서울 여의도 국회 정무위원회에서 발언하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2026년 7월 31일 진보당 윤종오 원내대표와 전종덕, 정혜경, 손솔 의원이 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 검찰의 보완수사권 폐지 등을 담은 형사소송법 개정안 통과를 환영하는 입장을 밝히고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 국회의원 정치자금 중 당비 순지출 상위 10명(데이터 기반으로 그래픽은 AI를 통해 제작). ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

국회의원을 보유하고 있는 정당은 크게 두 가지로 분류된다. 국회법은 소속 의원이 20명 이상인 정당을 하나의 교섭단체(더불어민주당·국민의힘)로 인정한다. 교섭단체를 구성하지 못한 정당은 비교섭단체(조국혁신당·진보당·개혁신당·기본소득당·사회민주당)다. 통상 '소수정당'으로 불린다.교섭단체 여부는 국회 운영의 협상력뿐 아니라 정당에 지급하는 국고보조금에도 영향을 미친다. 정치자금법은 경상·선거보조금의 절반을 동일 정당 소속 의원들로 교섭단체를 구성한 정당에 균등 배분하도록 정하고 있다.정당은 자금이 있어야 굴러간다. 보조금 배분에서 큰 몫을 확보하는 거대 양당과 달리, 소수정당들은 제한된 재원으로 당을 운영해야 한다. 그 과정에서 소속 국회의원이 운용하는 정치자금도 직책당비·특별당비 등의 형태로 당에 들어간다.<오마이뉴스>가 중앙선거관리위원회에 정보공개청구를 통해 확보한 '2025년 국회의원 정치자금 지출 내역'을 살펴보면 상당수 소수정당 국회의원들은 정치자금의 상당액을 직책당비·특별당비 명목으로 당에 지출하고 있었다.2025년 정치자금 회계자료에 등장하는 303명(의원직 변동 등 반영)의 지출 내역을 분석한 결과, 조국혁신당·진보당·개혁신당·기본소득당·사회민주당 소속 21명의 당비 순지출은 총 4억 7465만 5000원이었다. 1인당 평균 2260만 원가량인데, 민주당 소속 172명의 평균 약 1076만 원, 국민의힘 소속 108명의 평균 약 1049만 원보다 약 2배 많았다.개인별로 보면 한창민 사회민주당 의원이 소수정당 의원 중 가장 많은 5400만 원을 당비로 지출했다. 일반·직책당비가 총 4600만 원, 특별당비가 800만 원이었다. 2025년 한 의원의 전체 순지출은 약 7827만 원인 점을 고려하면 당비로만 69%를 쓴 셈이다.당비에 의존하는 재정 구조의 단서는 정당 결산 자료에서 가늠할 수 있다. 중앙선거관리위원회의 '2024년도 정당 활동개황·회계보고'에 따르면 사회민주당의 당비 수입은 약 1억 5055만 원, 국고보조금 수입은 약 1735만 원이었다. 다만 당비 수입에는 일반 당원 등이 낸 돈도 포함돼 있다(2025년도 정당 활동개황·회계보고는 아직 발간되지 않아, 정당 전체의 재정 상황은 2024년도 자료를 참고).조국혁신당의 경우 높은 당비 지출 현상이 의원 전원에게 공통적으로 드러났다. 2025년 정치자금 지출 내역상 소속 의원 12명이 적게는 2220만 원에서 많게는 3260만 원을 냈다. 서왕진 의원 3260만 원, 차규근 의원 3230만 원, 신장식 의원 3222만 원, 김선민 의원 3119만 원, 황운하 의원 3010만 원 등이었다.이같은 당비 지출의 배경은 당규에 담겨 있다. 2024년 12월 13일자 조국혁신당 당규에는 국회의원 직책당비의 기본액을 월 100만 원으로 정하고, 당 초기 재정을 고려해 주권당원 10만 명에 이를 때까지 월 100만 원을 추가하도록 해놨다. 또한 원내지도부와 당대표에는 별도의 기본액을 정했다. 의원의 직책과 당의 재정 여건을 함께 반영하는 방식이다.개혁신당의 경우, 이준석 의원 2810만 원(직책당비 2200만 원, 특별당비 610만 원), 천하람 의원 2388만 원(직책당비 1710만 원, 특별당비 678만 원), 이주영 의원 1590만 원(전액 직책당비)이었다.한창민 의원실 관계자는 <오마이뉴스>에 큰 규모의 당비 지출에 대해 사회민주당의 정책·조직 역량과 결합해 의정활동을 하기 위한 선택이라고 설명했다. 그는 "당에 의원이 1명이기 때문에 의원 홀로 알아서 다 하는 구조로 정치활동을 한다는 데 한계가 크다"며 "국고보조금이 적은 상황(2026년 기준 분기별 약 900만 원)에서 당비 납부로 당 운영·활동을 뒷받침하고 의원실도 당의 정책·지역 조직과 함께 활동한다"고 설명했다.별도 정책연구용역 등에 정치자금을 지출하는 방식도 있지 않느냐는 질문에 이 관계자는 "정당과 함께 성장하는 방식으로 비용을 지출하는 데 초점이 맞춰져 있다"라고 답했다.반면 소수정당 소속의 또 다른 의원은 '현실적 어려움'을 언급하기도 했다. 이 의원은 "후원금 규모에 따라 의원들이 느끼는 당비 부담에도 차이가 있다"면서 "연간 후원금이 5000만 원에 못 미치는 의원도 있는데 그들이 수천만 원을 직책·특별당비로 납부하는 건 상당한 부담"이라는 설명이다. "당비를 내고 나면 정책연구용역이나 간담회·세미나, 의정활동 홍보 등에 쓸 정치자금이 줄어 개인 돈을 보태거나 필요한 활동을 하지 못할 수 있다"고도 덧붙였다.정치권에선 국고보조금 배분 방식 개선 목소리도 나온다. 이 의원은 "현행 구조는 당비가 많이 걷히는 거대 정당에 국고보조금까지 집중된다"면서 "같은 수억 원이라도 소수정당의 운영에는 훨씬 큰 영향을 미치는 만큼 이를 고려한 배분이 필요하다"는 취지다.진보당은 다른 소수정당과는 당비 납부 재원이 달랐다. 소수정당 의원들이 수백수천만 원의 당비를 정치자금에서 지출하는 데 반해 진보당 소속 의원들의 전체 당비 지출액은 1370만 원. 2025년 비례대표 의원직을 승계한 손솔 의원이 1250만 원(서울시당 특별당비)을 썼고, 윤종오·전종덕 의원은 각 50만 원을, 정혜경 의원은 20만 원을 지출했다(당대회 특별당비, 청년기금 특별당비 등). 윤종오·전종덕·정혜경 의원의 정치자금 수입 평균이 약 1억 3000만 원, 평균 지출이 1억 1000만 원인 점을 감안하면 정치자금 내 당비 납부액은 상당히 적다.이 당은 당비를 내는 방식이 달랐다. 윤종오 의원실 관계자는 "의원들이 개인 급여에서 당비를 내는 것으로 알고 있다"고 설명했다. 신창현 진보당 사무총장은 "진보당에 직책당비라는 건 없고, 공직자 특별당비를 내게 돼 있다"며 당무위원회 결정에 따라 국회의원과 보좌진을 포함해 의원실당 월 400만 원을 납부한다고 설명했다. 의원 개인에게 부과하는 금액이 아니라 의원실 구성원들이 함께 내는 금액으로, 후원금 등 의원 정치자금이 아닌 개인 자금에서 납부한다는 설명이다.당 재정에서 당비가 차지하는 비중도 크다. '2024년도 정당 활동개황·회계보고'에 따르면 진보당의 당비 수입(전년도 이월금 포함시)은 51.3%였다(같은 해 당해 수입기준으로 민주당은 39%, 국민의힘은 27.9%). 거대 양당에 비해 재정 규모는 작지만 당원들이 내는 당비가 주요 재원인 셈이다. 신 사무총장은 이를 당의 전통적인 문화라고 설명하면서도 "구조상으로는 그렇지만 힘들다"며 재정 여건의 어려움을 전했다.최근 성평등가족부 장관 후보자 지명 이후 검증 정국을 거친 기본소득당의 경우, 용혜인 의원의 2025년 정치자금 장부에는 당비 지출이 없었다. 그러나 2024년에는 기본소득당과 당시 당명인 새진보연합에 특별당비로 총 2억원을 낸 바 있다. 2021년과 2022년에도 납부 기록이 있었다.한편, 2025년 의원 개인 기준으로 보면 고액 당비는 소수정당 의원만 지출하는 건 아니었다. 전체 1위는 5930만 원의 특별당비 등을 지출한 이연희 민주당 의원이었다. 이연희 의원실 관계자는 <오마이뉴스>에 "2024년 총선 당시 선거비용으로 당에서 빌린 '정당 차입금'을 상환하는 목적으로 특별당비 5000만 원을 지출했다"라고 고액 납부 이유를 설명했다. 당비 순지출 상위 10명의 명단은 아래와 같다.