큰사진보기 ▲도동과 저동을 잇는 해안산책로, 그 절벽에 새겨진 섬사람들의 발자취깎아지른 층암절벽과 거친 동해 바다가 맞닿은 도동~저동 간 해안산책로(행남해안산책로)의 모습. 오늘날 관광객들에겐 아름다운 트레킹 코스로 사랑받고 있지만, 평지 하나 없는 이 가파른 화산섬의 지형은 과거 울릉도 개척민들이 생존을 위해 맨몸으로 부딪혀야 했던 척박한 삶의 조건 그 자체였다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

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"울릉도라 동해섬은 자물통 세상, 한번 들어오면 나갈 줄을 모르네."

덧붙이는 글 | 울릉도 개척민들의 삶과 애환이 녹아있는 울릉아리랑의 학술적, 문화적 가치를 조명하고, 최근 제정된 향토문화유산 보호 조례를 바탕으로 지자체의 적극적인 행정 결단을 제안하는 칼럼입니다. 아울러 국민들에게 울릉도에도 아리랑이 있다는 사실을 알리려고 합니다.

대한민국 국민에게 '아리랑'은 핏줄에 흐르는 DNA와 같다. 2012년 유네스코 인류무형문화유산에 등재된 아리랑은 고정된 하나의 노래가 아니다. 지역의 지형과 사람들의 삶에 맞춰 끊임없이 변이하고 증식해 온 살아있는 유기체다. 정선의 뗏목을 타면 '정선아리랑'이 되고, 문경새재의 험한 고개를 넘으면 '문경새재아리랑'이 되며, 남도의 들녘에 닿으면 '진도아리랑'으로 꽃을 피웠다.그런데 사람들에게 "울릉도 아리랑을 아십니까?"라고 물으면 십중팔구 고개를 갸웃거린다. "신비의 섬 울릉도에도 아리랑이 있느냐"는 반문이 돌아온다. 대중의 머릿속에 울릉도는 기껏해야 대중가요 <울릉도 트위스트>의 낭만적인 관광지이거나, <독도는 우리 땅>으로 대변되는 영토 분쟁의 상징으로 각인되어 있기 때문이다.그러나 겉으로 드러난 화려한 자연경관 이면에는 척박한 화산섬을 맨몸으로 일궈낸 개척민들의 눈물겨운 '사람의 소리'가 숨 쉬고 있다. 그것이 바로 울릉아리랑이다.조선 시대 내내 섬을 비워두던 '공도(空島) 정책'이 끝나고 1882년 고종의 개척령이 반포되자, 강원도와 경상도 등지에서 가난을 피하려는 백성들이 목숨을 걸고 바다를 건넸다. 평지가 거의 없는 가파른 섬에서 개척민들은 벼랑 끝에 밭을 일구고, 통나무를 엮은 원시적인 '떼배'에 의지해 집채만 한 동해의 파도와 맞섰다.각자의 고향에서 가져온 '메나리토리(강원·경상 지역 특유의 애달픈 음계)' 가락은 울릉도의 가혹한 어업 노동과 나물 채취라는 생업 환경과 융합되었다. 내륙의 아리랑이 험한 산비탈이나 '고개'를 넘는 애환을 노래했다면, 울릉아리랑은 그 자리를 '성인봉', '동해 바다', '돌개바람', '그물 낚시'라는 도서 지역 특유의 생태 언어로 치환했다.사동리와 천부리 일대 어르신들의 입을 통해 구전되어 온 이 절절한 노랫말은 단순한 유희가 아니다. 풍랑주의보가 내리면 꼼짝없이 갇혀야 했던 섬사람들의 지독한 고립감, 언제 목숨을 앗아갈지 모르는 바다에 대한 공포, 그리고 육지를 향한 사무치는 향수가 응축된 완벽한 '구술 사료(Oral History)'다.현재 울릉군은 성인봉 원시림, 독도 천연보호구역, 나리동 투막집 등 훌륭한 지정 문화유산을 다수 보유하고 있다. 하지만 그 목록을 찬찬히 뜯어보면 90% 이상이 '자연 생태(천연기념물)'와 '유형 건축물'에 집중되어 있다. 140여 년 전 화산섬에 들어와 거친 파도와 싸우며 살아남은 '사람의 소리'이자 정신문화인 무형유산은 공적 보호의 사각지대에 방치되어 왔다.다행스러운 점은 제도적 기반이 이미 완성되었다는 것이다. 울릉군은 지난 2025년 7월 11일, 비지정 유산을 지자체 스스로 발굴해 보호할 수 있는 <울릉군 향토문화유산 보호 및 관리에 관한 조례>를 전격 제정했다. 특히 이 조례는 보호 대상을 유형의 유물에 국한하지 않고 '무형(無形)의 자산'까지 명확하게 규정하고 있다. 무형유산을 담아낼 행정적 그릇은 완벽하게 준비된 셈이다.타 지자체의 선제적 문화 행정은 울릉군에 훌륭한 시사점을 던진다. 필자가 몸담았던 문경시는 일찍이 자체 '보호문화유산' 제도를 신설해 문경새재아리랑을 지역의 대표 문화 브랜드로 격상시켰다. 이웃한 영천시 역시 올해 2026년 2월, 지역 정서가 담긴 영천아리랑을 시(市)의 향토무형문화유산 '제1호'로 전격 지정하며 무형 자산 확보에 사활을 걸고 있다.지금 울릉아리랑은 사단법인 '울릉도아리랑보존회'를 비롯한 지역 소리꾼들의 고군분투로 간신히 그 명맥을 잇고 있다. 1982년 서원섭 교수의 채록 문헌부터 2007년 고(故) 정은하 명창의 공식 발굴 음원까지, 이 유산이 지닌 학술적·예술적 가치와 뚜렷한 전승 계보는 이미 객관적인 검증을 마쳤다. 이제 남은 것은 울릉군의 과감한 '행정적 결단'뿐이다.무형유산의 진정한 가치는 박제된 보존이 아니라 '살아있는 활용'에 있다. 울릉아리랑이 제1호 향토무형유산으로 지정된다면, 이는 단순한 옛노래 복원을 넘어 막강한 '스토리텔링 자원'으로 탈바꿈한다. 독도박물관과 울릉역사문화체험센터에 전시된 낡은 떼배 모형 앞에서 울릉아리랑 상설 공연이 펼쳐진다고 상상해 보라. 척박한 개척사와 독도 수호의 묵직한 서사가 융복합 콘텐츠로 살아나, 스쳐 지나가는 관광객의 발길을 붙잡는 '체류형 문화 관광'의 핵심 동력이 될 것이다.지금까지 울릉도를 대표하는 키워드는 천연기념물과 원시림이었다. 그러나 진정한 생명력을 지닌 관광섬으로 도약하기 위해서는, 그 혹독한 자연을 이겨낸 사람의 역사가 복원되어야 한다. 이미 마련된 조례를 바탕으로 울릉아리랑을 제1호 향토무형유산으로 지정하는 일은, 울릉도가 자연 중심의 섬을 넘어 '사람의 소리'가 살아 숨 쉬는 완성된 문화 관광섬으로 나아가는 위대한 첫걸음이 될 것이다.