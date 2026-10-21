정명근 화성시장, 우주항공산업 육성 시동… 2027년 종합계획 수립

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 10월 16일 열린 우주항공 기업인 간담회에서 화성형 우주항공 클러스터 추진 방향에 대해 설명하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 10월 16일 열린 우주항공 기업인 간담회에서 화성형 우주항공 클러스터 추진 방향에 대해 설명하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲10월 16일 열린 화성특례시 우주항공 기업인 간담회에서 우주항공 관련 기업인이 의견을 말하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 MARS 2025에서 AI 미래도시를 선언하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲MARS 2026 투자유치&컨퍼런스 개회식에서 로봇들이 춤을 추고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

정명근 화성특례시장이 우주항공산업을 미래 성장동력으로 육성하기 위한 실행 체계 구축에 나선다. 전문가 중심의 우주항공산업 추진단을 출범시키고, 2027년까지 산업 육성 종합계획을 수립해 기업 유치와 지원, 특화 분야 발굴 등 구체적인 실행 전략을 마련한다는 계획이다. 첨단 제조업과 반도체 산업 기반을 우주항공 분야로 확장해 지역 산업의 성장 영역을 넓히겠다는 구상이다.화성특례시는 오는 11월 3일 서울 코엑스에서 열리는 글로벌 AI 엑스포 'MARS 2026'에서 우주항공산업 추진단 출범식과 'SPACE AI 포럼'을 개최한다고 21일 밝혔다.추진단 출범식은 3일 오후 2시 코엑스 3층 오디토리움에서 열린다. 정명근 화성특례시장을 비롯해 김승조 서울대 명예교수, 최경일 KT SAT 대표이사, 강왕구 한국항공우주연구원 단장, 김선우 국가우주위원회 위원 등 우주항공·AI 분야 산·학·연 전문가들이 참석한다.시는 추진단을 통해 화성형 우주항공산업의 비전을 공유하고, 산업 육성을 위한 협력 체계를 마련할 예정이다. 이어지는 SPACE AI 포럼에서는 우주 AI와 우주항공 반도체, AI 드론, 미래항공모빌리티(AAM) 등을 주제로 기술 융합과 산업 발전 전략을 논의한다.포럼에서는 우주항공 분야 전문가들이 관련 시장 전망과 화성시의 특화 전략을 발표하고, 화성의 산업 기반과 첨단 기술을 연결할 방안을 모색한다. 특히 위성 네트워크와 우주 데이터, AI 드론 기술 등을 지역의 제조·반도체 인프라와 결합하는 방안이 주요 논의 대상이다.이번 추진단 출범은 행사 개최 자체보다 산업 육성을 위한 논의 구조를 공식화한다는 데 의미가 있다. 우주항공산업은 기술 개발부터 기업 간 협력, 전문인력 확보, 투자 유치까지 장기적인 준비가 필요한 분야다. 화성시는 관련 전문가와 기업, 연구기관을 연결해 지역 산업에 적용할 수 있는 분야를 구체화한다는 방침이다.화성시는 민선 8기 당시 우주항공산업 태스크포스(TF)를 구성하며 관련 정책 검토를 시작했다. 민선 9기 들어서는 전문가 자문회의와 분과회의, 전문가 TF 회의 등을 이어가며 산업 육성 방향을 다듬고 있다. 우주항공 기업과 기관을 방문하고 관련 행사에 참여해 지역 산업과의 연계 가능성도 살펴봤다.지난 12일에는 전문가 간담회를 열어 화성 지역 산업의 경쟁력을 바탕으로 우주항공 분야의 특화 가능성을 점검했다. 15일 기업인 간담회에서는 기업들의 현장 애로사항과 정책 지원 수요를 듣고 기업 지원 과제를 논의했다.내년에는 우주항공산업 육성 종합계획 수립을 위한 연구용역을 추진한다. 이를 통해 화성시가 집중할 특화 분야를 선정하고, 기업 지원과 유치 전략, 단계별 실행 과제를 구체화할 계획이다.정명근 시장은 추진단 출범을 "화성의 미래 100년을 책임질 핵심 먹거리를 내실 있게 준비하는 진정성 있는 첫걸음"이라고 밝혔다. 이어 첨단 제조와 반도체, 미래 모빌리티 기반에 인공지능과 우주항공을 결합해 화성시를 대한민국 우주 시대의 전초기지로 도약시키겠다는 구상을 제시했다.다만 추진단 출범과 포럼 개최만으로 산업 생태계가 조성되는 것은 아니다. 우주항공 분야의 어떤 기술과 기업을 화성에 유치할지, 기존 산업과의 연계를 어떻게 지원할지, 이를 뒷받침할 인력과 투자 기반을 어떻게 확보할지가 향후 정책의 구체성을 가를 전망이다.