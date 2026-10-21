윤종오, 한병도 만나 "초광역특구법 철회하라" vs. "의견 모을 것"

진보당이 더불어민주당 박상혁 의원이 기습 발의한 '초광역특구법' 철회를 요구하고 나섰다.
진보당 의원단이 21일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 '초광역특구법'의 즉각 철회를 요구한 데 이어 윤종오 원내대표는 민주당 한병도 원내대표를 만나 "반노동·친기업 초광역특구법을 철회하라"라고 요구했다.
이 자리에서 윤 원내대표는 "주 52시간제 적용 예외 등 노동개악안은 민주노총의 거센 저항과 사회적 대화 신뢰 훼손 등 엄청난 파장을 불러올 것"이라고 경고했다.
이에 한 원내대표는 "의견을 잘 모아서 신중히 추진하겠다"라는 취지로 답했다.
진보당 의원단은 기자회견에서 "해당 법안이 연구개발직 주52시간 제외, 기간제·파견 확대 등 노동기본권을 침해하는 노동개악 조항과 무차별적 규제 완화 및 조세 감면 등 친기업 특혜를 담고 있다"고 비판했다.
또한 "경제자유구역 등에 한정되었던 영리병원을 전국으로 확대하려는 시도이자 어렵게 쌓아온 노정 간 신뢰를 훼손하는 행태"라고 지적했다.
특히 진보당은 "민주당이 법안 추진 강행할 시 민주노총·한국노총 등 노동·시민사회 단체와 연대해 법안 저지에 나설 것"이라고 천명했다.
김종훈 진보당 대표도 이날 SNS에 글을 올려 "민주당의 초광역특구법, 메가특구법을 반대한다"고 밝혔다.
김종훈 대표는 "기업들에 대한 특례로 가득한 법이다"라며 "'근로기준법에도 불구하고 달리 정할 수 있다'라는 내용이 많은데, 이는 전태일 열사 외침을 무색하게 만드는 법"이라고 강조했다.
그러면서 "소년공 출신 대통령, 노동자 출신 노동부 장관의 이재명 정부에서 노동개악 선례를 남겨서는 안 된다"라고 밝혔다.