윤종오, 한병도 만나 "초광역특구법 철회하라" vs. "의견 모을 것"

큰사진보기 ▲윤종오 원내대표가 21일 오전 더불어민주당 한병도 원내대표를 만나 "반노동·친기업"이라며 초광역특구법 철회를 강력히 촉구했다. ⓒ 윤종오 관련사진보기

AD

진보당이 더불어민주당 박상혁 의원이 기습 발의한 '초광역특구법' 철회를 요구하고 나섰다.진보당 의원단이 21일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 '초광역특구법'의 즉각 철회를 요구한 데 이어 윤종오 원내대표는 민주당 한병도 원내대표를 만나 "반노동·친기업 초광역특구법을 철회하라"라고 요구했다.이 자리에서 윤 원내대표는 "주 52시간제 적용 예외 등 노동개악안은 민주노총의 거센 저항과 사회적 대화 신뢰 훼손 등 엄청난 파장을 불러올 것"이라고 경고했다.이에 한 원내대표는 "의견을 잘 모아서 신중히 추진하겠다"라는 취지로 답했다.진보당 의원단은 기자회견에서 "해당 법안이 연구개발직 주52시간 제외, 기간제·파견 확대 등 노동기본권을 침해하는 노동개악 조항과 무차별적 규제 완화 및 조세 감면 등 친기업 특혜를 담고 있다"고 비판했다.또한 "경제자유구역 등에 한정되었던 영리병원을 전국으로 확대하려는 시도이자 어렵게 쌓아온 노정 간 신뢰를 훼손하는 행태"라고 지적했다.특히 진보당은 "민주당이 법안 추진 강행할 시 민주노총·한국노총 등 노동·시민사회 단체와 연대해 법안 저지에 나설 것"이라고 천명했다.김종훈 진보당 대표도 이날 SNS에 글을 올려 "민주당의 초광역특구법, 메가특구법을 반대한다"고 밝혔다.김종훈 대표는 "기업들에 대한 특례로 가득한 법이다"라며 "'근로기준법에도 불구하고 달리 정할 수 있다'라는 내용이 많은데, 이는 전태일 열사 외침을 무색하게 만드는 법"이라고 강조했다.그러면서 "소년공 출신 대통령, 노동자 출신 노동부 장관의 이재명 정부에서 노동개악 선례를 남겨서는 안 된다"라고 밝혔다.