함평 대한민국 국향대전 23일 개막

큰사진보기 ▲2026 대한민국 국향대전 홍보 포스터. ⓒ 전남광주 함평군 관련사진보기

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전남광주통합특별시 함평군은 '2026 대한민국 국향대전'을 함평엑스포공원 일원에서 진행한다고 21일 밝혔다.올해 대한민국 국향대전은 '신화의 국화동산'을 주제로 이달 23일부터 11월 8일까지 열린다.국화 전시와 공연·체험 프로그램 등 다채로운 볼거리, 즐길거리를 준비하고 관람객을 맞이한다.개막식은 23일 오후 6시 함평엑스포공원 중앙광장 주무대에서 열린다. 지난해 경연대회 입상팀인 '일렉트릭'의 식전 공연을 시작으로 개막 선언과 세리머니가 진행된다. 이어지는 축하공연에서는 가수 성리가 무대에 오른다.축제 기간에는 '국향 가을 음악회'를 비롯해 다양한 초대가수 공연이 펼쳐진다. ▲24일 이용 ▲31일 김기태 ▲11월 1일 이영하밴드와 더보컬(KCM·고유진·더원) 등이 아름다운 음악을 선사한다. 폐막일인 11월 8일에는 가수 나태주의 공연이 국향대전의 마지막을 화려하게 장식한다.축제장 곳곳에서는 흥겨운 음악과 퍼포먼스가 어우러진 '브라스밴드 거리공연'이 관광객들에게 색다른 볼거리를 선사한다. 내달 3일에는 'KBS 전국노래자랑 함평군 편'이 진행된다.군민이 참여하는 '전통 윷놀이 한마당'과 끼와 재능을 뽐낼 수 있는 '국향 끼스타를 찾아라!' 등 참여형 프로그램을 운영한다.'국화랜드 미로 탈출 체험'을 비롯해 ▲국화 여신 옷 입기 ▲국화 공예품 만들기 ▲습지 정거장 전기 카트 등 가족 단위 관광객을 위한 체험 프로그램도 다양하다.축제장에는 함평에서 생산한 농특산물 판매 부스를 비롯한 다양한 먹거리 판매 공간을 마련해 또 다른 즐거움을 선사한다.이남오 함평군수는 "올해 국향대전은 국화의 아름다움과 함께 다양한 공연과 체험, 지역 농특산물과 먹거리까지 풍성하게 즐기실 수 있도록 준비했다"며 "올가을 함평에서 가족, 연인, 친구와 함께 가을날의 정취를 느끼시며 즐거움을 만끽하시길 바란다"고 말했다.