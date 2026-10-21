사진 나오자 이번엔 '대역'… 위험한 김정은 사망설

큰사진보기 ▲(평양 조선중앙통신=연합뉴스) 김정은 북한 국무위원장이 지난 19일 딸 주애, 부인 리설주 여사와 함께 '새 제품 개발과 질 제고 열풍'을 주제로 열리는 경공업 부문 피복·신발 전시회장을 돌아봤다고 조선중앙통신이 20일 보도했다. 2026.10.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲(평양 조선중앙통신=연합뉴스) 김정은 북한 국무위원장이 지난 19일 딸 주애, 부인 리설주 여사와 함께 '새 제품 개발과 질 제고 열풍'을 주제로 열리는 경공업 부문 피복·신발 전시회장을 돌아봤다고 조선중앙통신이 20일 보도했다. 2026.10.20 ⓒ 연합뉴스/조선중앙통신 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2011년 12월 17일 북한 조선중앙TV가 김정일 국방위원장이 열차에서 현지 지도 중 과로로 사망했다고 보도한 가운데, 19일 국내 뉴스 한 전문채널이 김 국방위원장의 사망 긴급뉴스를 보도하고 있다. YTN 화면 갈무리. ⓒ 유성호 관련사진보기

김정은 북한 국무위원장의 활동사진이 공개되자 사망설은 대역설로 이어졌다. 21일 언론 보도에 따르면, 사망설을 퍼뜨렸던 미국 거주 중국 반체제 인사 셰완쥔(Xie Wanjun)은 일부 누리꾼이 AI 얼굴 인식으로 사진 속 인물을 대역이라고 판단했다는 글을 올렸다. 죽음을 입증할 근거는 제시하지 않은 채, 사진 속 인물이 가짜라는 의혹을 보탰다.북한 매체가 20일 공개한 사진에는 김 위원장이 전날 부인 리설주, 딸 주애와 함께 평양의 피복·신발 전시회를 둘러보는 모습이 담겼다. 셰완쥔이 내세운 AI 분석은 실제 수행됐는지부터 확인되지 않았다. 어떤 도구로 무엇을 비교했는지, 대역이라는 판단은 어떻게 나왔는지 살펴볼 자료도 해당 보도에는 없었다. AI라는 이름이 붙었을 뿐, 주장을 뒷받침할 근거는 여전히 비어 있다.물론 북한이 공개한 사진도 촬영 시점과 진위를 따져야 한다. 그러나 사진을 의심한다고 사망이 입증되지는 않는다. 활동 소식이 없으면 죽음을 숨긴다고 하고, 사진이 나오면 대역이라고 한다면 무엇이 나와야 사망설을 거둘 것인가. 주장을 재검토해야 할 때 오히려 의혹을 하나 더 붙이면, 어떤 증거로도 끝낼 수 없는 이야기가 된다.김정일 때도 그랬다. 일본의 북한 전문가 시게무라 도시미쓰는 2008년 호주 ABC 인터뷰에서 김정일이 이미 사망했고 대역들이 활동한다고 주장했다. 당시에는 외모와 음성이 다르다는 설명이 붙었고, 이번에는 검증되지 않은 AI 판정이 등장했다. 기술이 발전해도 공개 활동을 대역의 증거로 돌려 사망설을 유지하는 방식은 달라지지 않았다.확신의 강도와 정보의 정확성이 어긋난 사례도 있다. 2020년 김정은의 잠행이 길어지자 시술·회복 보도와 중태 첩보가 이어졌고, 별도의 사망 주장까지 확산됐다. 지성호 당시 미래한국당 국회의원 당선인은 5월 1일 사망을 '99%' 확신한다고 밝혔다. 다음 날 북한 매체는 김정은의 공장 준공식 참석 소식을 전했다. 죽음을 단정한 말은 하루 만에 무색해졌다.이번에는 개인 게시물에서 출발한 소문이 외국 매체를 거쳐 국내로 들어왔다. 같은 출처를 여러 매체가 인용하면 확인 주체도 여럿인 것처럼 보이기 쉽다. 앞선 이의 판단을 따라가는 '정보 연쇄'가 보도 과정에서도 생길 수 있다. 보도량은 늘었어도 새로 확인한 근거가 없다면, 정보의 신뢰도는 처음 소문이 나왔을 때와 다르지 않다.이 소문은 지도자의 생사에 머물지 않는다. 김여정이 권력을 장악했고 중국군이 평양에 들어갔다는 주장까지 붙었다. 각각 별도의 증거가 필요하지만, 김정은의 죽음을 먼저 받아들이면 모두 권력 공백을 메우는 움직임처럼 읽힌다. 확인되지 않은 죽음이 승계설과 개입설에 개연성을 부여하고, 그렇게 덧붙은 이야기들이 다시 사망설을 그럴듯하게 만든다.한국은 이미 김일성과 김정일의 죽음 뒤에도 북한 체제가 이어지는 모습을 지켜봤다. 지도자 한 사람이 사망했다고 당과 군, 보안기관이 일제히 작동을 멈추지는 않는다. 김정일 시기 지도자 활동과 고위 인사 자료를 분석한 골드링·워드의 연구는 후계자를 지지할 엘리트 기반을 미리 구축하는 과정이 승계 안정에 기여했다고 설명한다. 누가 후계자인지에 못지않게, 어떤 조직과 인물이 그 권력을 떠받치는지 살펴야 한다.체제가 이어진다고 한국의 안보 환경까지 안정되는 것은 아니다. 남북은 1994년 7월 25~27일 평양에서 정상회담을 열기로 했으나, 김일성이 그달 8일 사망하면서 회담은 무산됐다. 북한 체제는 유지됐고 한국은 준비하던 정상회담의 기회를 잃었다. 지도자의 죽음을 곧 한국에 유리한 변화로 받아들일 수 없는 이유가 이 경험에도 있다.중국 역시 지도자 교체를 지켜보기만 하는 행위자가 아니다. 2011년 김정일 사망 발표 다음 날, 후진타오 당시 중국 국가주석은 북한 대사관을 찾아 김정은 지도부에 대한 지지를 공개했다. 중국은 새 지도부의 안정을 뒷받침할 수 있다. 지도자가 바뀐다는 이유만으로 북한에 대한 중국의 영향력까지 약해질 것이라고 단정할 수 없다.승계가 흔들려 중국이 독자적인 군사 개입에 나선다면 한국의 부담은 더 커질 수 있다. 중국군과 한미 병력이 각자 핵시설 확보에 나설 경우 우발적 충돌의 위험이 생긴다. 중국군 주둔이 길어지면 한국의 정치·군사적 선택도 제약될 수 있다. 북한 붕괴를 가정한 랜드(RAND) 연구도 이런 충돌과 조정의 문제를 다뤘다. 중국군이 들어왔다는 말은 사망설에 곁들일 이야기가 아니라, 그 자체로 엄밀한 확인이 필요한 중대한 정보다.셰완쥔에게 활동 사진은 사망설을 돌아볼 계기가 되지 않았다. 대역을 내세워 죽음을 감췄다는 의혹을 덧붙이는 재료가 됐다. 이런 식으로 이어지는 이야기는 생사에 관한 판단뿐 아니라 그 뒤에 벌어질 일에 대한 판단까지 흐린다.실제 유고가 발생하면 한국은 누가 지휘권을 이어받는지, 어느 조직이 결속하거나 흔들리는지, 주변국 병력은 어떻게 움직이는지 가려내야 한다. 북한 체제는 살아남으면서 한국의 처지는 더 어려워질 수도 있다. 지도자의 생사를 더욱 엄격하게 따져야 하는 까닭이다. 사망설과 승계설, 외국군 개입설을 한데 묶어 소비하는 동안, 정작 살펴야 할 지휘체계의 변화와 병력 동향은 추측 속에 묻힐 수 있다.