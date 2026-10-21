전신선 절단에서 해저 케이블 위협까지... 통신망은 어떻게 무기가 됐나

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.



큰사진보기 ▲주요국 간 전략경쟁이 심화하고 전쟁의 범위가 사이버 공간과 핵심 기반시설로 확장되면서, 해저 케이블은 군사적 보호가 필요한 전략자산으로 인식되고 있다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

최근 이란이 미국과의 전쟁 재개 가능성을 거론하며, 호르무즈 해협을 지나는 해저 광섬유 케이블을 공격 대상으로 삼을 수 있다고 경고했다. 국제 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협이 에너지뿐 아니라 세계 디지털 경제의 취약 지점으로도 부상한 것이다.이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 대변인은 지난 19일(현지시간) 페르시아만과 호르무즈 해협 아래에 주요 광섬유 케이블 7개가 지나간다고 주장하며 새로운 무기와 공격 대상을 언급했다. 다만 이는 공격 가능성에 대한 경고로, 실제 케이블 공격이 발생했다는 의미는 아니다.해저 케이블은 대륙과 대륙을 연결하는 인터넷의 핵심 기반시설이다. 국제전기통신연합(ITU)은 해저 통신 케이블이 전 세계 데이터 트래픽의 99% 이상을 담당한다고 설명한다. 국제 금융거래와 기업의 클라우드 서비스, 국가 간 통신 등 일상과 산업을 지탱하는 데이터 상당 부분이 바닷속 광섬유를 통해 이동한다.해저 케이블이 손상되면 인터넷 속도가 느려지는 데 그치지 않을 수 있다. 우회 경로가 충분하지 않은 지역에서는 통신 장애가 커지고, 금융·물류·공공서비스에도 차질이 발생할 수 있다. 케이블의 물리적 손상이 사이버 공간을 넘어 현실 경제와 국가안보를 흔드는 이유다.이 같은 위험은 호르무즈 해협에만 국한되지 않는다. 지난 9월에는 북극 스발바르 인근 해저 광섬유 케이블을 겨냥한 러시아의 비밀 작전을 나토 회원국들이 저지했다는 보도가 나왔다. 실제 케이블 피해가 발생한 것은 아니지만, 주요국들이 해저 기반시설을 군사·안보 차원에서 주시하고 있음을 보여주는 사례다.해저 케이블은 오랫동안 민간 통신기업이 운영하는 기술 기반시설로 여겨졌다. 그러나 주요국 간 전략경쟁이 심화하고 전쟁의 범위가 사이버 공간과 핵심 기반시설로 확장되면서 이제는 군사적 보호가 필요한 전략자산으로 인식되고 있다.해저 통신망을 둘러싼 경쟁은 인터넷 시대에 갑자기 등장한 현상이 아니다. 통신망이 국가의 경제와 군사력을 좌우한다는 사실은 19세기 전신 시대부터 확인됐다.1851년 영국과 프랑스 사이 도버해협에 해저 전신 케이블이 설치됐고, 1858년에는 대서양을 가로지르는 전신 케이블이 처음으로 연결됐다. 당시에는 선박으로 수일에서 열흘가량 걸리던 대륙 간 메시지 전달 시간을 크게 줄일 수 있다는 점에서 획기적인 기술이었다. 다만 초기 대서양 케이블은 오래 작동하지 못했다. 기술적 결함을 개선한 1866년 케이블이 안정적인 대륙 간 통신의 기반을 마련했다.해저 케이블의 전략적 가치는 군사 분야에서도 빠르게 드러났다. 전신망은 멀리 떨어진 부대와 정부를 연결하고 전쟁 상황을 신속하게 전달하는 수단이었다. 동시에 적의 통신을 차단하면 지휘와 보급, 외교적 대응에 혼선을 일으킬 수 있었다. 1898년 미국·스페인 전쟁을 비롯해 전쟁 중 해저 전신선을 절단하는 행위가 전략의 일부로 활용된 것도 이런 이유에서다.20세기에 들어 전화와 전신을 중심으로 발전한 해저 케이블은 광섬유 기술의 등장으로 새로운 전환점을 맞았다. 광섬유 케이블은 빛을 이용해 대량의 데이터를 빠르게 전달할 수 있다. 오늘날에는 국제 인터넷 통신은 물론 금융거래와 클라우드 컴퓨팅, 기업의 글로벌 업무 시스템을 지탱하는 핵심 기반시설로 자리 잡았다.문제는 기술이 발전할수록 케이블에 대한 의존도도 높아졌다는 점이다. 위성통신이 보완 수단으로 활용되고 있지만, 대규모 데이터를 낮은 지연시간으로 전달하는 데에는 해저 광섬유망이 여전히 중요한 역할을 한다. 해저 케이블은 바닷속 깊은 곳에 놓여 있어 평상시에는 눈에 띄지 않지만, 한 번 손상되면 복구 선박과 전문 장비가 필요하고 수리에도 상당한 시간이 걸릴 수 있다.결국 해저 케이블의 역사는 통신기술의 발전사이자 통신망을 통제하려는 국가 간 경쟁의 역사다. 과거에는 전신선이 군대와 제국을 연결했다면, 오늘날에는 광섬유 케이블이 금융시장과 산업, 국가의 디지털 행정까지 연결하고 있다. 통신망을 보호하는 일이 국가안보의 핵심 과제로 떠오른 이유다.해저 케이블을 둘러싼 국제적 긴장은 한국에도 중요한 과제를 던진다. 한국은 수출과 금융, 정보기술 산업의 비중이 큰 경제구조를 갖고 있으며, 해외 데이터센터와 클라우드 서비스, 글로벌 금융망에 대한 연결성이 중요하다. 국제 통신망에 문제가 생기면 그 영향이 통신사업자에만 머물지 않고 기업 활동과 금융서비스, 물류 등으로 번질 가능성이 있다.한국 정부도 해저 통신망의 안보적 중요성을 인식하고 있다. 정부는 2024년 12월 주요 해저 통신 케이블과 육상 통신망을 연결하는 주요 육양국을 국가안보시설로 지정해 보호를 강화하는 방안을 추진한다고 밝혔다. 육양국은 바닷속 케이블이 육지의 통신망과 연결되는 시설이다.전문가들은 향후 과제로서 세 가지를 제시하고 있다. 우선 특정 해역이나 케이블에 대한 의존도를 낮추고 우회 통신 경로를 확보해야 한다는 것이다. 다음으로 해저 케이블의 이상 징후를 조기에 파악하고 손상 발생 시 신속하게 복구할 수 있는 감시·대응 체계를 갖춰야 한다는 것이다. 끝으로 통신사업자와 정부, 군·해양 당국 간 정보 공유와 공동 대응을 강화해야 한다는 것이다.현대 전쟁의 양상은 육지와 바다, 하늘을 넘어 데이터가 흐르는 기반시설로 확장되고 있다. 과거 전신선을 끊는 행위가 적의 지휘체계를 흔드는 수단이었다면, 오늘날 해저 광섬유망에 대한 위협은 금융과 산업, 일상생활을 동시에 겨냥할 수 있다.바닷속 케이블은 보이지 않지만, 현대 사회를 움직이는 핵심 동맥이다. 앞으로 국가의 디지털 경쟁력은 얼마나 많은 데이터를 생산하고 처리하느냐뿐 아니라, 그 데이터가 흐르는 길을 얼마나 안전하게 지키고 장애가 발생했을 때 얼마나 빠르게 복구하느냐에 따라서도 좌우될 것이다.