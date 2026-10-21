"세종 크린넷, 기관 간 '책임 핑퐁'에 시민만 피해"

큰사진보기 ▲‘쓰레기 없는 친환경 도시’를 표방하며 도입된 크린넷. 편리한 시설이지만 잦은 고장으로 시민의 불편과 비용 부담, 시설 관리 및 안전상의 허점을 드러내고 있다. ⓒ 김현옥 전 세종시의원 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲21일 조상호 세종시장이 브리핑을 진행하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이순열 세종시의회 도시환경위원장 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

세종시 출범 초기 "쓰레기 차와 악취 없는 명품 도시"를 표방했던 자동집하시설 '크린넷'이 14년 만에 행정적 난제로 전락했다. 지하관로 마모 위기와 이를 극복하려던 '음식물 쓰레기 인력·차량 수거방식 전환' 잠정 보류, 그리고 신규 시설 설치를 둘러싼 세종시와 행정중심복합도시건설청(행복청) 간의 '의견 회신 보류'가 복합적으로 얽히며 답보 상태에 빠졌다. 출범 당시의 편리함 뒤에 숨겨진 부실 설계와 기관 간 책임 핑퐁 속에 그 부담은 온전히 시민들에게 전가되고 있다는 지적이다.크린넷 마모의 주원인은 '음식물 쓰레기'였다. 세종시 기술진단 결과, 음식물의 염분과 습기로 인해 제5집하장 일부 관로 두께는 최초 20.9㎜에서 1.94㎜로 90% 이상 닳아 없어졌다. 2~3년 내 관로 파손이 우려되는 상황이다.이에 세종시는 관로 수명을 연장하기 위해 음식물 쓰레기만큼은 크린넷 투입을 금지하고, 아파트 단지 내 별도 수거통을 두어 환경미화원이 차량으로 수거하는 방식을 추진했다. 하지만 "분양가에 크린넷 비용을 다 지불했는데 왜 냄새나는 수거통을 다시 쓰라는 거냐"는 주민들의 거센 반발에 부딪혀 지난 10월 초 해당 계획을 잠정 보류했다.수거 방식 변경이 보류된 뒤에도 문제는 해결되지 않은 채 기관 간 책임 공방이 이어지고 있다. 지난 9월, 시설 건설 주체인 행복청은 5·6생활권 신규 크린넷 설치 방식을 정해달라며 세종시에 의견 조회 공문을 보낸 것으로 알려졌다.그러나 세종시는 한 달 넘게 공식 회신을 하지 않은 채 공문을 쥐고 있는 상태다. 문제는 당장 조성이 진행 중인 5·6생활권의 신규 크린넷 도입 여부와 수거 방식을 어떻게 확정할 것인가다. 기존 시설의 부실과 노후화에 대한 대책 없이 신규 단지 건설만 강행될 경우 똑같은 비극이 되풀이될 수밖에 없기 때문이다.조상호 세종시장은 21일 열린 정례 기자간담회에서 관련 질의에 "음식물 쓰레기를 함께 투입하는 방식으로는 크린넷 시스템 운영이 사실상 불가능한 것으로 파악하고 있다"며 시스템의 한계를 직접 인정했다.조 시장은 "이 사안은 특정 부서가 독단적으로 판단해 추진할 일이 아니라 시 전체에 영향을 미치는 중대한 문제"라며 "환경녹지국, 양 부시장과 별도로 정책 간담회를 가졌고, 시민과 의회의 의견은 물론 건설 주체인 행복청과 LH의 답변까지 종합적으로 모아 절차를 거쳐 최종 방침을 결정할 것"이라고 강조했다. 그러면서 "시민 편의성, 지속 가능성, 경제성이라는 3가지 원칙을 가지고 대응해 나가겠다"는 구상을 밝혔다.세종시청 자원순환과 오관석 팀장은 뉴스피치와의 통화에서 "기존 시설의 문제점 개선에 대한 행복청의 협조가 전제되어야 시 차원의 수거 개편안 마련과 전 지역 주민 공청회 개최, 나아가 시장님의 공식 입장 표명까지 이어질 수 있다"며 "행복청의 협조를 끌어내는 것이 현재 가장 중요한 키포인트"라고 설명했다.반면 행복청은 크린넷 관련 논란과 책임에 대해 세종시와 명확한 선을 긋는 모양새다. 행복청 녹색에너지환경과 오진수 과장은 뉴스피치에 "폐기물 처리 및 운영 관리에 대한 정책은 세종시가 하는 영역"이라며 "시가 수거 정책을 바꾸겠다고 해서 의견을 물은 것이며, "시에서 방침을 정해오면 그에 따라 협의해서 설치할 예정"이라고 말했다.세종시 주민 공청회 참여 여부나 크린넷 문제로 불편을 겪는 세종시민에 대한 입장을 묻는 질문에는 "시에서 정책을 바꾸는 자리에 저희가 보고서 들고 갈 일은 없을 것 같다", "(시민들에게) 별다른 말씀은 없다"라며 말을 아꼈다.지역 정가와 전문가들은 행정의 답답함을 토로하며 현장 대응과 투명한 정보 공개를 촉구했다.이순열 세종시의회 도시환경위원장은 "시가 정당성을 얻겠다며 재정 상황이 안 좋은데도 3억 원이나 들여 용역에 의존하는 사이 시민 불편은 눈앞으로 다가왔다"며 "실제로 비공개로 음식물 수거 현장을 둘러보니 문제는 상상 이상으로 심각했다"고 지적했다.이어 "지금은 행복청과 시청이 문서나 주고받을 때가 아니라 당장 현장에서 만나 대책을 강구해야 한다"며, "행복청도 주민 공청회에 직접 참석해 책임 있는 대안을 밝혀야 한다"고 강조했다.세종시의회 크린넷 특위원장을 지낸 김현옥 전 의원은 "과거 타 지자체 사례에서도 이미 음식물 쓰레기 혼합 투입의 불가능성이 확인됐고, 2012년 감사원 감사에서도 '부적정' 지적이 나왔던 사안"이라며 "전국 최장 길이 관로를 무리하게 승인·추진한 행복청과 LH의 책임이 크다"고 말했다.김 전 의원은 "시민들은 수년 동안 아무 불편 없이 써왔는데 갑자기 대안도 없이 '음식물을 밖으로 빼라'고 하니 반발이 나오는 것"이라며 "지금 시가 가장 먼저 해야 할 일은 크린넷 관로의 마모 위험성과 경제성 진단 결과를 시민들에게 있는 그대로 솔직히 알리고 대안을 함께 찾는 것"이라고 제언했다.1.94㎜로 닳아버린 관로는 지금도 위험을 안고 있고 5·6생활권 개발은 계속되고 있다. 주민들의 불안을 해소하고 근본적인 해법을 찾기 위해 세종시와 행복청, LH가 행정적 절차를 넘어 시민들에게 솔직한 현주소를 공유하고, 실질적인 대안을 함께 모색해야 할 시점이다.