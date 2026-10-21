"용인에도 태어났지만 기록되지 않은 아이들이 있다"

큰사진보기 ▲용인시의회 이상욱 의원은 제도 사각지대에 놓인 출생 미등록 아동 문제를 짚고 아동보호를 위한 조례 제정을 추진하겠다고 밝혔다.(자료사진) ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

태어났지만 행정 기록에는 존재하지 않는 출생 미등록 아동, 이른바 '그림자 아동' 문제가 경기 용인시의회에서 제기됐다.이상욱 용인특례시의회 의원(보정동·죽전1·2·3동·상현2동)은 10월 12일 열린 제307회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 "모든 아이의 탄생이 출생 신고로 이어지는 것은 아니다"라며 "세상에 존재하지만 공적 기록 어디에도 남아 있지 않은 아이들이 우리 곁에 있다"고 출생 미등록 실태를 지적했다.이 의원은 제도 밖 아동들이 처한 현실을 짚었다.2023년 보건복지부가 실시한 전국 출생 미등록 아동 2123명에 대한 조사 결과 249명이 이미 사망했고 814명에 대해 경찰 수사가 진행됐다. 수사 의뢰 사유 중 유기 사례만 601명에 달했다고 이 의원은 밝혔다.이 같은 현실은 용인시 역시 예외가 아니었다.용인시가 이 의원에게 제출한 자료에 따르면 2023년 6월부터 2024년 12월까지 용인시의 출생 미등록·미신고 아동 조사 대상은 145명이었다. 이 가운데 출생 신고가 확인된 아동은 86명에 그쳤고 31명은 수사 의뢰 대상, 출생 신고 이전 사망 확인 제외가 됐다. <표 참조>이 의원은 "수사 의뢰 사유를 살펴보면 단순 조사 거부나 출생 부인뿐만 아니라 유기와 살인 사례까지 포함돼 있었다"고 밝혔다.그러나 2025년부터 출생 미신고 아동을 대상으로 한 별도의 전수조사가 실시되지 않고 있다고 이 의원은 지적했다.반면 용인시에 주민등록된 0세 아동은 2023년 4891명에서 2025년 6814명으로 2년 사이 약 39% 늘었다.이 의원은 "아동 규모가 빠르게 증가하는 만큼 아이 한 명 한 명을 빠짐없이 확인하고 보호할 사회적 안전망의 중요성도 커지고 있다"며 "태어났지만 등록되지 않아 수치에조차 포함되지 못한 아이들 역시 찾아내고 보호해야 한다"고 강조했다.이 의원은 8월 27일 나온 헌법재판소 결정을 언급하며 지방정부의 적극적인 역할을 주문했다. 이 의원은 헌재가 국내에서 태어난 외국인 아동의 출생등록 제도가 미비한 데 대해 위헌 취지의 판단을 내리고 국적과 무관하게 모든 아동의 출생등록 권리를 보장해야 한다고 판단했다고 설명했다.이상욱 의원은 "기록되지 않았다는 이유로 보호받지 못하는 아이가 있어서는 결코 안 된다"면서 출생 미등록 아동 발굴부터 출생등록 지원, 복지서비스 연계를 아우르는 보호체계를 만들기 위한 '용인시 출생 미등록 아동 발굴 및 지원 조례' 제정을 추진하겠다고 밝혔다.