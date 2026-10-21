이재준 "기업 찾아오길 기다리지 않겠다"… 수원기업새빛펀드 1조 원 확대

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 20일 수원컨벤션센터에서 열린 ‘2026 수원시 기업인의 날’ 행사에서 환영사를 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 20일 수원컨벤션센터에서 열린 ‘2026 수원시 기업인의 날’ 행사에서 기업인들과 이야기를 나누고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 20일 수원컨벤션센터에서 열린 ‘2026 수원시 기업인의 날’ 행사에서 제12회 수원시 중소기업인대상 수상자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 기업의 애로사항을 행정이 먼저 찾아 해결하는 현장 중심의 기업 지원을 강화한다. 수원기업새빛펀드를 1조 원 규모로 확대하고 청년 창업기업 1,000개를 육성해 지역 기업의 성장과 일자리 창출을 뒷받침하겠다는 구상이다.이재준 시장은 20일 수원컨벤션센터에서 열린 '2026 수원시 기업인의 날'에서 "기업 현장의 목소리, 기업인 의견에 귀 기울이며 수원시가 기업의 든든한 동반자가 되겠다"고 밝혔다. 이어 "도시의 지속가능한 성장은 혁신, 기업에서 시작된다고 믿는다"며 기업인들과 함께 '첨단과학 연구도시'를 조성하겠다고 말했다.올해로 4회째를 맞은 '수원시 기업인의 날'은 기업인과 투자자, 관계 기관이 모여 경영 현장의 어려움을 공유하고 교류하는 행사다. 수원시가 주최하고 수원상공회의소가 주관했다.이재준 시장은 페이스북을 통해 기업 지원에 대한 구체적인 방향도 밝혔다. 그는 "기업이 찾아오길 기다리지 않겠다"며 "행정이 먼저 현장을 찾아가 어려움을 살피고, 해결책을 찾기 위해 발 벗고 뛰겠다"고 강조했다.기업인들과 직접 만나 경영 현장의 어려움과 행정 지원이 필요한 부분을 논의하고, 애로사항을 신속하게 해결할 원스톱 지원 방안을 마련하겠다는 것이다. 기업이 겪는 문제를 현장에서 파악해 해결하는 방식으로 행정의 역할을 강화하겠다는 취지다.이재준 시장은 수원기업새빛펀드를 1조 원 규모로 확대하고 청년 창업기업 1,000개를 육성하겠다는 목표도 제시했다. 혁신기업이 세계 시장에서 경쟁하는 '수원형 유니콘 기업'으로 성장하도록 지원하겠다는 계획이다.창업부터 투자 유치, 시장 진출까지 기업 성장에 필요한 기반을 마련해 지역 기업의 경쟁력을 높이겠다는 구상이다. 펀드 확대와 창업기업 육성이 계획대로 추진되면 지역 기업의 투자 기회를 넓히고 새로운 일자리를 만드는 데도 도움이 될 것으로 기대된다.이날 행사에서는 제12회 수원시 중소기업인대상 시상식도 열렸다. 종합대상은 ㈜누보의 김창균 대표가 받았다. 경영혁신 부문은 ㈜스카, 기술개발 부문은 퓨처메인㈜, 수출진흥 부문은 ㈜일레븐전자, 창업 및 벤처 부문은 ㈜하이퍼놀로지, 일자리창출 부문은 ㈜시스템앤솔루션, 노사화합 부문은 희망둥지협동조합이 각각 수상했다.기업의 판로와 투자 기회를 넓히기 위한 상담 프로그램도 진행됐다. 행사장에는 전시·홍보·상담 부스 95개가 마련됐으며, 와디즈 전문 컨설턴트의 일대일 기업 성공전략 컨설팅과 공공기관 구매 담당자·여성기업 간 공공구매 상담회, 일대일 투자상담회 등이 운영됐다.이재준 시장은 기업인들과 함께한 '기업인의 날 특별한 만남'에서도 기업 경영의 현실과 성장에 필요한 지원 방안을 논의했다. 그는 "기업인들이 애로사항을 신속하게 해결할 수 있도록, 적극적으로 지원하겠다"며 "기업의 성장을 열심히 돕겠다"고 밝혔다.수원시는 기업이 성장해야 좋은 일자리가 늘고 지역경제에도 활력이 생긴다는 기조 아래 기업 지원 정책을 추진할 계획이다. 이재준 시장이 제시한 펀드 확대와 창업기업 육성, 현장 중심 행정이 실제 투자와 기업 성장으로 이어질 수 있도록 구체적인 실행과 성과를 만들어내는 것이 앞으로의 과제다.