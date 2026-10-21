시민단체 "명암지구 관광개발, 공공성 중심 재검토해야"

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북참여자치시민연대와 청주충북환경운동연합이 '명암저수지·상당산성 권역 관광 개발계획'에 대해 환경과 공공성을 중심으로 재검토할 것을 촉구했다.두 단체는 21일 청주시청에서 기자회견을 열고 "사업 개발에 앞서 시민의 삶과 환경, 지속가능성과 공공성 중심의 사회적 논의를 우선해야 한다"고 밝혔다.청주시는 최근 어린이회관에서 명암약수터까지 1.06㎞ 구간에 2030년까지 모노레일을 설치하고, 청주동물원을 경유하는 미디어파사드 터널을 조성할 계획이라고 발표했다. 또 명암관망탑 리모델링을 통한 야간 관광 콘텐츠 확충과 명암유원지 대관람차·음악분수·공연장 조성 등도 추진한다.청주시는 생태·휴식 공간과 야간 경관을 연계해 명암저수지와 청주랜드 일대를 하나의 관광권으로 개발한다는 구상이다.모노레일 사업에는 235억 원, 명암유원지 대관람차와 음악분수 등 조성에는 민간자본 170억 원이 투입될 예정이다. 대관람차는 높이 65ｍ 규모로 계획됐다.그러나 이들 단체는 명암저수지와 우암산, 상당산성으로 이어지는 수변·산림 공간이 시민들이 오랫동안 이용해 온 자연유산이자 휴식처라는 점에서 시민 동의를 거치지 않은 일방적 개발계획에 문제를 제기했다.모노레일을 설치할 경우 보행 안전과 주차 공간 부족, 시민 접근성 문제 등이 발생할 수 있다고 우려했다. 두 단체는 "모노레일 설치에 앞서 걷기 편한 길을 만들고 버스 노선을 조정하거나 셔틀버스를 운영하는 등 시민 접근성과 편의성을 검토하는 것이 먼저"라고 지적했다.명암유원지 개발계획에 대해서도 산림 훼손과 생태계 영향, 경관 변화, 소음, 교통량 증가 및 주차 수요 등을 종합적으로 검토해야 한다는 입장을 밝혔다.특히 대관람차와 음악분수, 야간조명 등이 저수지 생태계에 미칠 영향과 관광객 증가로 인한 인근 주민의 피해 가능성을 고려하고, 사업 추진 과정에서 주민 의견을 충분히 수렴해야 한다는 것이다.참여연대와 환경련은 "시민이 애용해 온 자연 공간을 지키고 편리하게 이용하도록 하는 일이 새로운 관광시설 건설보다 먼저"라며 "계획 단계부터 시민 의견을 듣고 사업에 반영하는 절차를 마련해야 한다"고 촉구했다.