당신이 먹은 울릉도 호박엿, 사실은 '호박'이 아니었습니다

큰사진보기 ▲호박엿 공장 입구에 즐비하게 쌓여있는 호박 ⓒ 이화영 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 울릉도의 개척사와 생태적 변화가 특산물 명칭(후박엿→호박엿)에 미친 영향을 학술적·역사적 맥락에서 짚어보고, 기후 위기와 고령화로 벼랑 끝에 선 토종 호박 농가를 구제하기 위한 지자체의 실질적 우회 지원책 마련을 촉구하는 칼럼입니다.

조만간 다시 울릉도행 여객선에 오를 참이다. 성인봉의 짙은 녹음과 촛대바위의 절경, 그리고 독도의 가슴 벅찬 감동을 가슴에 품고 육지로 돌아가는 여행객들의 양손에는 어김없이 노란 봉지가 하나씩 들려 있다. 바로 '울릉도 호박엿'이다. 치아에 잘 달라붙지 않고 은은한 단맛을 내는 이 엿은 남녀노소 모두에게 사랑받는 국민 간식이다.하지만 수많은 사람이 울릉도를 다녀가고 호박엿을 달콤하게 씹어 삼키면서도, 정작 그 엿 속에 척박한 화산섬을 맨몸으로 일궈낸 개척민들의 피눈물 나는 생존기가 숨어있다는 사실을 아는 이는 드물다.결론부터 말하자면, 울릉도 호박엿의 진짜 원조는 호박이 아니라 섬 전역에 자생하던 상록 활엽수인 '후박나무'의 껍질로 만든 '후박엿'이었다.19세기 고종의 개척령 반포 이후, 가난을 피해 울릉도로 건너온 이주민들이 마주한 것은 벼랑 끝의 척박한 땅이었다. 육지처럼 엿을 고을 쌀이나 옥수수 같은 곡물이 턱없이 부족했던 시절, 이주민들은 섬에 지천으로 널려 있던 후박나무의 껍질(후박피)과 진액을 채취해 엿을 만들어 먹었다.이는 단순한 간식이 아니었다. 한방에서 후박나무 껍질은 소화불량, 위장병, 천식 등을 다스리는 귀한 약재로 쓰인다. 상비약조차 없던 외딴섬에서 후박엿은 거친 바다로 나갈 때 뱃멀미를 가라앉혀 주고, 속을 달래주던 눈물겨운 '약용 음식'이었던 것이다.그렇다면 어쩌다 후박엿이 호박엿으로 이름이 바뀌게 되었을까. 여기에는 기막힌 언어의 와전과 생태계의 역설이 숨어 있다.첫째는 육지 사람들의 착각이었다. 섬사람들의 귀한 후박엿이 육지로 전래되는 과정에서, '후박'이라는 나무 이름이 생소했던 육지 사람들이 발음이 비슷한 '호박엿'으로 혼동하여 부르기 시작한 것이다.둘째는 생태적 환경의 변화다. 소화에 좋다는 이유로 무분별하게 후박나무 껍질을 벗겨내면서 나무들이 고초를 겪기 시작했다. 이후 울릉읍 사동리의 후박나무 군락이 천연기념물 제237호(흑비둘기 서식지)로 지정되는 등 국가적 보호를 받게 되면서 껍질 채취가 엄격히 금지되었다.후박나무를 대체할 재료가 절실해진 주민들의 눈에 들어온 것이 바로 토종 늙은 호박, 그중에서도 과육이 두껍고 단맛이 강한 '맷돌호박'이었다. 평지가 없는 가파른 화산재 토양은 비옥하고 습기가 많아 맷돌호박이 덩굴을 뻗으며 자라기에 최적의 조건이었다. 척박한 환경에서도 잘 자라며 전분과 당도가 높은 섬 호박은 후박을 완벽히 대체하며 비로소 이름뿐이던 '호박엿'을 진짜 호박엿으로 탈바꿈시켰다.현재 울릉도에서는 산채영농조합법인을 비롯한 지역 내 가공공장들이 매년 가을이면 100여 톤 안팎의 늙은 호박을 전량 수매하고 있다. 가뭄과 폭염 등 기상 악화 시에는 수확량이 20톤 수준으로 급감하기도 하지만, 영세한 지역 가공업체와 소상인들이 어떻게든 전량 수매를 고집하며 호박 농가의 유일한 방파제 역할을 자처하고 있다.그러나 안타깝게도 울릉도의 호박 농가는 지금 심각한 생산 기반 붕괴 위기를 맞고 있다. 폭염과 가뭄이라는 기후 변화에 농가 고령화가 겹치며 수확을 포기하는 밭이 늘고 있다. 더욱 뼈아픈 것은 가공업체의 수매 대금이 10년 이상 동결된 상태라는 점이다.관할 지자체인 울릉군의 소극적인 행정은 이러한 위기를 더욱 부채질하고 있다. 과거 경북도비로 지원되던 호박 농가 수매대금 보조사업은 정부 합동 감사에서 지적을 받았다는 이유로 전면 중단되었다. 울릉군은 종자 보급 외에 뾰족한 대책을 내놓지 못한 채, 국·도비 확보 등 대안을 모색 중이라는 행정적인 답변만 반복하고 있다.명이, 부지깽이 등 다른 특산 산채류에는 판로 개척과 가공 시설 지원이 활발히 이루어지는 반면, 호박 농가만 체계적인 지원망에서 철저히 소외되어 있다는 농민들의 원성은 타당하다. 울릉군이 호박을 형상화한 '해호랑'을 군 대표 캐릭터로 지정해 관광 홍보에 열을 올리고 있는 것을 생각하면 씁쓸한 아이러니가 아닐 수 없다.현금 직접 보조가 행정 규정상 불가하다면, 실질적인 '우회 지원망'을 설계하는 것이 행정의 몫이다. 영농조합과 가공 소상인들에게 대규모 저온 저장고 등 보관 시설을 지원하여 수매 여력을 넓혀주고, 공동 수집 및 내륙 운송비 지원, 가뭄 대비 관수시설 확충 등 농가의 생산비를 절감해 줄 간접 지원책이 당장 투입되어야 한다.울릉도 호박엿은 단순히 공장에서 찍어내는 달콤한 간식거리가 아니다. 굶주림과 뱃멀미를 견뎌낸 '후박엿'에서 시작해, 화산재 비탈밭을 일군 '맷돌호박'으로 이어진 울릉도 개척민들의 땀과 눈물이 응축된 '살아있는 향토 문화유산'이다.토종 섬 호박을 재배하는 늙은 농부들의 손길이 끊어지는 순간, 우리가 먹는 호박엿은 육지산 호박이나 수입산 재료로 범벅된 무늬만 울릉도산인 가짜로 전락하고 말 것이다. 이번 가을 울릉도 여행길에서 호박엿 한 조각을 입에 물 때, 그 달콤함 이면에 숨겨진 섬사람들의 쌉싸름한 개척의 역사와 농민들의 한숨을 한 번쯤 떠올려 주기를 바란다. 그것이 울릉도의 진짜 속살을 마주하는 가장 진실한 여행법일 테니까.