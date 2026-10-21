"김건희도 불렀다"는 국힘, "금거북이 받아서" 응수한 민주

▲윤용근 국민의힘 의원이 21일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회 전체회의에서 이재명 대통령의 청와대 관저 미입주 문제를 지적하며 이 대통령과 김혜경 여사의 증인 채택을 요구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기