"김건희도 불렀다"는 국힘, "금거북이 받아서" 응수한 민주

국회 운영위원회가 국정감사 증인 채택 문제로 또 한번 소란스러워졌다. 특히 국민의힘이 이재명 대통령 아니면 김혜경 여사라도 관저 공사 관련해 증인으로 부르자고 요구하면서 여야는 서로 고성을 주고받으며 강하게 부딪쳤다.
21일 운영위 전체회의장, 한병도 위원장(더불어민주당 원내대표)이 재차 "확인만 하나 하겠다"고 말했다. 윤용근 국민의힘 의원의 증인신청 때문이었다.
한병도 위원장 : "방금 제가 잘못 들었는가 모르겠는데, 그래서 대통령님과 여사님을 증인 채택하자고 방금 말씀하신 겁니까? 그래서 대통령을 증인으로 채택하자고요? 영부인을 채택하자고요?"
위원장의 반문 "대통령을, 영부인을 증인으로? 억지 주장"
이날 윤 의원은 이재명 대통령이 윤석열씨 부부가 쓰던 한남동 관저를 아직 사용 중인 것을 두고 "17개월이면 아파트를 짓고도 남을 시간이다. 이쯤 되면 이재명 대통령이 청와대 관저에 들어갈 의지가 아예 없는 것 아닌가"라고 문제 삼았다. "세간에 떠도는 이야기처럼 청와대 관저에 들어가면 흉을 맞는다는 미신이 두려워 차일피일 미루고 있는 건 아니냐"며 "그 속사정을 아는 건 오직 이재명 대통령과 관저에 같이 들어갈 김혜경 여사밖에 없다"고도 얘기했다.
윤용근 의원 : "그래서 이재명 대통령 또는 김혜경 여사를 증인으로 신청했는데, 받아주지 않습니다. 그럼 누가 답할 수 있습니까? 이재명 대통령은 1가구 3주택 소유자를 악마화했습니다. 그러면 1가구 2주택 사용자는 어떻습니까? 더 나쁜 악마 아닙니까? 다른 사람도 사용하지 못하게 혼자 두 채를 독차지하고 있으니 말입니다. 바로 이재명 대통령이 관저 두 개를 사용하며 이중으로 국고를 낭비하고 있습니다."
한 위원장은 황당하다는 표정을 지었다. 이어 "제가 토론은 얼마든지 보장해드리겠는데, 이렇게 말도 안 되는 주장들은 하시면 안 된다"며 "말도 안 되는 억지 주장에 대해서는 단호히 끊겠다"고 했다. 그는 거듭 "지금 말이 됩니까? 현직 대통령이 안 되면 영부인을 부르자고? 너무 정치적으로 이야기하지 마시라. 그런 건 그냥 주장을 하시라"며 "운영위에서 현직 대통령과 아무 혐의가 특정되지 않은 영부인을 증인으로 부르자고 하는 건 듣도 보도 못했다"고 반응했다.
같은 당 임미애 의원 역시 "제가 하도 말 같지 않은 소리, 하도 기가 막혀서 잠깐 말문이 좀 막힌다"며 "대통령 배우자는 공무원도 아니고 법적 직무권한도 없다. 대통령 배우자의 활동을 보좌하는 일은 대통령실이 맡고 있고, 그 책임도 대통령실이 진다. 묻고 싶은 것이 있다면 책임 있는 기관 증인, 담당 비서관을 부르면 된다"고 말했다. 또 "이런 증인 요청하는 발언이 정책 국감을 정쟁 국감으로 만들려는 시도"라고 비판했다.
전은수 의원은 "국민의힘 의원들이 너무 실망스러운 것 같다"며 "사실 국감은 야당의 시간이라고들 하는데 뭐 '카더라' 하나로 1부속실장을 불러야 하는가"라고 따졌다. 이어 "관저 이전을 하지 못하고 있다고 해서 영부인을 증인으로 채택한다? 너무나 실망스럽다"며 "국감은 사람 잡는 자리가 아니라 문제를 좀 잡는 자리였으면 좋겠다. 그리고 인사 개입, 어떤 실시, 대응에 문제가 있는지 의혹이 있다면 근거를 대시라. 핀셋으로 좀 잡아주기 바란다"고 일갈했다.
그럼에도 일부 국민의힘 의원들은 "뭐가 문제냐'는 식으로 맞받아쳤다. 이상휘 의원은 "국회에서 국감을 하는데 성역이 있을 수는 없다"며 "이재명 대통령의 증인 신청, 여사의 증인 신청, 국회의원으로서 무슨 문제가 있고 의혹이 있으면 하면 된다"고 주장했다. 또 "2024년에 김건희 여사도 부르지 않았나"라며 당시 민주당 주도로 김 여사가 증인으로 채택됐지만, 불출석했던 사례를 꺼냈다(관련 기사 : '공천개입 의혹', '여사라인' 등장할 때마다 고성 공방
https://omn.kr/2akj8).
이 의원은 또 "김현지, 정진상 등 이른바 '성남·경기 라인의 인사 개입, 이걸 반드시 사실 확인을 해야 된다"며 "실제로 납득하기 어려운 인사사례들이 많이 나타나지 않았나. 김현지 실장 결혼식 주례 맡았던 인사가 면접·서류 다 하위인데도 불구하고 기관장이 됐다. 이게 상식적이라고 보는가"라고 목소리를 높였다. 그는 김현지 제1부속실장 배우자의 세무법인 관계자들이 금융기관 사외이사로 발탁된 점 역시 석연찮다며 "이게 어떤 입김이 없으면 가능한 일인가"라고도 했다.
최은석 의원 역시 김현지 제1부속실장의 인사개입 의혹을 주장하면서 한병도 위원장에게 "반드시 이번 국감장에 증인으로 불러주시기를 간곡히 말씀드린다"고 했다. 또 "지금 수십 조의 국민 재산, 수백 조의 국민연금 재산이 날아갔다. 단일종목 레버리지 ETF가 김용범 또는 그 윗선 결정으로 도입된 것이 거의 명백해지고 있다"며 "운영위에서는 김용범 전 정책실장을 반드시 증인으로 불러야 된다"고 요구했다.
국힘 무리수에... "김건희 증인? 금거북이, 가방 받지 않았나"
보다못한 민주당 김한규 의원(원내정책수석부대표)가 나섰다.
김한규 의원 : "김건희 여사를 저희가 증인으로 2024년에 불렀던 거는 영부인 자리에서 부적절한 일을 했기 때문입니다. 금거북이 받았잖아요. 그로 인해서 인사에 개입했다는 부분이 확인됐고, 현직 국회의원한테 가방 선물 받지 않았습니까?"
한병도 위원장도 "운영위에서 대통령실은 예외적인 경우를 제외하고는 기관 증인 외에 일반 증인, 참고인을 채택한 사례가 없다. 또 전임자 출석의 경우는 증인으로 나오더라도 공무상 비밀 유지 의무로 인해 답변할 수 있는 내용이 전혀 없다"고 정리했다. 그는 강훈식 전 비서실장, 김용범 전 정책실장은 물론 김현지 실장에 야당이 추가로 요구한 정진상 전 민주당 대표 정무조정실장까지 국회가 출석을 요구할 합당한 이유가 없다며 모두 선을 그었다.
최종적으로 이번 운영위 국감증인은 대통령실 주요 관계자 등 관례대로 기관 증인 총 88명만 채택됐다. 운영위는 10월 29일 국가인권위원회와 대통령실을, 30일 국회 소속기관들을 대상으로 국감을 실시할 계획이다.